Robert Negoiță: „A devenit un obicei ca primăriile de sector să facă treaba celor de la Primăria Generală, care nu sunt în stare să își rezolve problemele” (VIDEO)

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a declarat vineri seara în emisiunea Actualitatea, cu Tudor Mușat, că a devenit un obicei ca primăriile de sector să facă treaba pe care ar trebui să o facă Primăria Generală:

„A devenit un obicei, dar vă spun că și celelalte primării de sector, să le facem treaba celor de la Primăria Generală, care nu sunt în stare să își rezolve problemele. De exemplu, nu se poate așa ceva, un teren de o valoare extraordinară, terenul de la Explanada, cuprins între Bulevardul Unirii, Goga, Mirecea Vodă și Nerva Traian. Devenise o groapă de gunoi în adevăratul sens al cuvântului, cu pisici, șobolani, munți de gunoaie, o zonă la 10 metri de Bulevardul Unirii. Am intrat acolo și am făcut curățenie și am cărat gunoaiele, am strâns de pe acolo și am amenajat o bază sportivă. Da, recunosc, mă autodenunț, am amenajat pe terenul Primăriei Capitalei, pentru că este inadmisibil!

Vreți să veniți dumneavoastră cu mine și să vedeți cetățenii de câte ori mă trag de mânecă. Oamenii se așteaptă să le rezolvi problemele. Știți câte bulevarde le-am asfaltat noi, pentru că nu sunt în stare să își repare gropile din bulevard? Vreți să vorbim despre pasajele de la Ikea și de la Autostradă? De aia există Primărie Generală, să facă infrastructură mare. Că nu sunt dânștii în stare să o facă trebuie cineva să facă ceva în orașul ăsta.

Mie îmi pare rău că nu putem să facem și partea de termie de exemplu, acolo chiar nu putem să umblăm. Știți de câte ori lucrăm în spatele celor de la termie care lasă dezastru în parcări, în spații verzi, în alei?”