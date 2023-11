Robert Negoiță, despre Nicușor Dan: „Mare țeapă mi-am luat cu el! Mi-am dat seama de mult că acest om nu înțelege foarte multe lucruri” (VIDEO)

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a vorbit vineri seara în emisiunea Actualitatea cu Tudor Mușat, despre controversele din jurul retrocedării celor 12 hectare din Parcul IOR. Acesta a spus că deși în primă fază Primăria Sectorului 3 a câștigat în Instanță revenirea parcului în domeniul public, Primăria Generală a făcut recurs în urma căruia Curtea de Apel a constatat lipsa calității procesuale a primăriei de sector.

De asemenea, Robert Negoiță a respinsa acuzațiile lui Nicușor Dan potrivit cărora ar fi distrus șansele ca dispoziția de retrocedare a celor 12 ha din Parcul IOR să fie anulată:

„Mi-am dat seama de mult că acest om nu înțelege foarte multe lucruri și nu e de condamnat, că nimeni nu se naște învățat. Permanent am crezut, am spus ia-l încet că învață. Măcar e de bună credință, așa mi s-a părut mie. Mare țeapă mi-am luat! Nu se poate așa ceva! Aici vorbește o enormitate! Aici nu îl suspectez de necunoștință, pentru că îmi spun avocații, îl văd permanent, e mai mult în Instanțe decât la Primărie. Partea cu instanțele chiar le știe.

Atunci când s-a judecat pe fond am câștigat, noi am pierdut pe excepție. Primăria Generală spune că ei nu își doresc terenul ăsta, voi nu demonstrați că a fost al vostru sau că se întoarce la voi, înseamnă că voi nu aveți calitate în dosar. S-a închis dosarul pe excepție, invocând lipsa calității procesuale.

Deci, asta este o minciună pe cât de sfruntată, pe atât de ticăloasă și ușor de demontată. În realitate, nu au vrut să continue, adică recursul invocat de Primăria Generală. Noi am câștigat pe fond, s-a declarat nulitate absolută. Primăria Generală face recurs și spune ce v-am spus eu: ce treabă are Primăria Sector 3? E la fel cum dacă cineva va furat mașina, eu îl dau în judecată pe ăla care v-a furat mașina să v-o dea înapoi și dumneavoastră veniți în Instanță și spuneți, dar eu nu vreau mașina asta. Nu are cum Instanța să vă dea ceva ce dumneavoastră nu doriți”.