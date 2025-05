Robert Negoiță: „PSD trebuie să treacă în opoziție, după aproape 15 ani de guvernare”/ Cine ar trebui să fie premier, în viziunea sa (VIDEO)

Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, a declarat că PSD ar trebui să iasă de la guvernare și să facă o „opoziție constructivă”, iar premier ar trebui să fie liberalul Ilie Bolojan. El a argumentat că românii asta au votat – tandemul Nicușor Dan/președinte – Ilie Bolojan/premier. În plus, a mai spus Negoiță, e și sănătos pentru democrație ca PSD să mai stea în opoziție, după ce a fost la guvernare aproape tot timpul în ultimii 15 ani.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună dimineața, România!”, moderată de Alex Vlădescu pe B1 TV.

Negoiță: PSD nu fuge de guvernare, dar…

Robert Negoiță a respins întâi acuzația că PSD fuge de responsabilitatea guvernării în această perioadă grea, trecând în opoziție: „Nu e adevărat! Nu e adevărat! În ultimii 15 ani, cu mici excepții, PSD a fost la guvernare. Deci PSD nu fuge de ”.

„Dar, pentru sănătatea democrației din România și da, și pentru această structură care e PSD, normal e necesară o perioadă de opoziție, asta e normalitatea. După aproape 15 ani de în care românii s-au exprimat trei zile…. Trei zile românii au votat într-o anumită direcție!

Un lider politic ar trebui să știe să interpreteze dorința electoratului și să acționeze în consecință.

Eu militez pentru un PSD care să facă o opoziție constructivă. Noi n-o să ne legăm cu lanțuri prin Parlament, n-o să facem scandal, n-o să ne tăvălim pe acolo. Noi vrem să facem o opoziție constructivă! (…)

PSD are nevoie de o perioadă de opoziție, adică un ciclu de opoziție e absolut bine venit pentru România, în primul rând pentru România”, a mai afirmat primarul Sectorului 3.

Negoiță: PSD și PNL nu trebuiau să intre împreună la guvernare

„Cred că e un moment complicat, am ajuns în situația asta în urma unor decizii pe care eu le consider greșite. De exemplu, acum trei ani când s-a decis să se meargă la guvernare și PSD, și PNL. Cred că a fost o decizie eronată și din cauza asta am ajuns aici. Dacă vom persista în eroare, peste 3 – 4 ani vom culege roadele și situația se va deteriora atât de mult că probabil nu vom mai avea soluți, Doamne ferește!”, a mai declarat Robert Negoiță.

Acesta a mai precizat că Ilie Bolojan trebuie să fie premier: „Așa au votat românii!”.