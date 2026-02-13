Ministrul Sănătății a transmis, la Timișoara, un mesaj ferm legat de disciplina în spitalele publice și relația dintre sistemul de stat și cel privat. Declarațiile vin într-un context tensionat, generat de controale și situații controversate privind programul medicilor. Alexandru Rogobete susține că toleranța față de aceste practici trebuie să înceteze.

Ce a anunțat ministrul

Oficialul a spus clar că medicii care lucrează în spitalele publice, dar își desfășoară activitatea la privat în timpul programului, riscă desfacerea contractului de muncă. „Eu îmi asum să desfac contractul de muncă al medicului care este prins în timpul programului de lucru la public, în altă zonă decât în cabinetul său din spital”, a declarat .

Rogobete a criticat dublul standard invocat în unele situații medicale. „Nu putem fi ipocriţi şi nu putem avea lombosciatică doar la spitalul public, dar apoi să stăm 12 ore în picioare în cabinetul privat.”

Ce schimbări legislative sunt pregătite pentru libera practică

Ministrul a anunțat intenția de a modifica legislația astfel încât medicii care declară probleme de sănătate să nu mai poată lucra la privat. Măsura îi vizează pe cei care evită gărzile, dar continuă activitatea în afara spitalelor publice. „Mă refer la cei care pleacă la ora 11:00 de la spitalul public, la cabinetul privat şi de cele mai multe ori împreună cu pacientul.”

Potrivit ministrului, aceste practici afectează grav bugetul. „Dacă nu încetăm cu acest fenomen care ne costă multe sute de milioane de lei pe an, sistemul de sănătate nu are cum să se facă bine.”

Rogobete a subliniat că nu este împotriva activității private în sine, atâta timp cât aceasta se desfășoară în afara programului public. „Eu am fost cel care a fost împotriva conceptului ca medicul să aleagă între public şi privat. Nu este normal.”

În opinia sa, are libertate profesională după încheierea programului de la stat. „Medicul, după programul de la public, are dreptul să facă ce vrea cu profesia lui. Dar nu este corect ca în timpul programului de la public să activeze în programul de la privat”, a adăugat oficialul, potrivit Antena3

Ce spune Rogobete despre scutirile de gărzi

Un caz apărut la Constanța, unde majoritatea personalului avea scutiri medicale, a determinat anunțul unor verificări extinse. a explicat că situația ridică semne de întrebare serioase. „Se mai introduce o măsură nouă, în curând: cine are scutire de gardă, nu mai are voie prin lege, îşi pierde dreptul de liberă practică (în privat, n.r.).” Potrivit acestuia, scopul este protejarea medicilor cu afecțiuni reale.