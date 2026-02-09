Ministrul Sănătății admite că una dintre cele mai discutate modificări legislative din ultima perioadă a fost formulată greșit încă de la început. Alexandru Rogobete spune că regulile privind neplata primei zile de concediu medical trebuiau să includă clar excepțiile, iar lipsa acestora a generat confuzie și nemulțumiri publice.

Ce a recunoscut ministrul despre forma inițială a legii

Alexandru Rogobete a declarat public că modul în care a fost reglementată inițial măsura a fost insuficient nuanțat. Oficialul a subliniat că nu au fost luate în calcul toate situațiile particulare, ceea ce a impus corectări ulterioare.

„Am greșit pentru că nu am nuanțat-o din prima și pentru că nu am ținut cont de anumite particularități. Deci da, eu îmi asum întotdeauna erorile. Ce vreau să subliniez și mai spun încă o dată: orice pachet legislativ este perfectibil, o lege nu înseamnă că reprezintă Tablele lui Moise să nu mai poată fi modificată”, a declarat .

De ce a fost considerată necesară intervenția legislativă

Ministrul a explicat că modificările au fost motivate de un fenomen care s-a consolidat în timp, pe fondul lipsei controalelor și al tolerării unor practici discutabile. El a vorbit despre un număr mare de concedii medicale scurte, apărute în mod repetat în jurul zilelor libere.

„Vă aduceți aminte că în prima mea săptămână de mandat, eu am fost cel care a ieșit public și am spus că avem un fenomen care s-a maturizat în timp, în ani de zile, în care lucrurile au fost ignorate”, a afirmat , descriind creșterile bruște înainte de sărbători.

Potrivit ministrului, după declanșarea controalelor și ajustarea cadrului legal, tendința s-a schimbat vizibil. Verificările au fost extinse la nivel național, iar rezultatele au apărut inclusiv în perioadele considerate anterior sensibile.

„Din toate aceste analize făcute, am dispus zeci de controale în toată perioada iulie-decembrie, plus câteva modificări legislative și ce să vedeți, anul acesta a fost primul an când înainte de Sfânta Maria n-au mai apărut ”, a precizat oficialul, potrivit stiripesurse.ro.

Cum justifică ministrul măsurile prin prisma costurilor

Alexandru Rogobete a susținut că intervențiile au fost necesare pentru a proteja bugetul sănătății și pacienții care au nevoie reală de tratament. În lipsa acestora, sistemul ar fi continuat să suporte cheltuieli nejustificate.

„Plastic spus, evident, eu am fost pus în ipostaza de a lua de la gura bolnavului din spital, care are nevoie de medicamente, de tratamente, de investiții, pentru a plăti concediile inventate ale unora utilizând scuza medicală”, a explicat ministrul.

Ministrul afirmă că reducerea concediilor nejustificate a adus economii semnificative, estimate la aproximativ 120 de milioane de lei lunar. Potrivit acestuia, banii pot fi redirecționați către medicamente, tratamente și investiții în spitale, iar legislația va rămâne deschisă ajustărilor.