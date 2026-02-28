B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Rogobete: În timpul în care unii se tăvălesc pe jos prin Parlament, Ministerul Sănătății construiește 22 de spitale noi

Traian Avarvarei
28 feb. 2026, 18:53
Alexandru Rogobete (PSD), ministrul Sănătății. Sursa foto: Alexandru Rogobete / Facebook
  1. Ce spune Rogobete despre rezultatele Ministerului Sănătății
  2. Rogobete, mulțumiri pentru Grindeanu, șeful de partid

Alexandru Rogobete (PSD), ministrul Sănătății, a declarat că ministerul „construiește pentru prima dată în ultimii 36 de ani 22 de spitale noi în România”, în timp ce „unii se tăvălesc pe jos prin Parlament”. Acesta a mai afirmat că sistemul sanitar din România „este astăzi într-o transformare și merge către o normalitate pe care o dorim cu toții”.

Ce spune Rogobete despre rezultatele Ministerului Sănătății

„În timpul în care unii se tăvălesc pe jos prin Parlament sau consumă toți banii din ONG-uri pentru promovare pe social media, că vor reformă, eu vă spun ceva concret: Ministerul Sănătății, condus de Partidul Social Democrat, este ministerul care construiește pentru prima dată în ultimii 36 de ani 22 de spitale noi în România. Eu cred că asta este reforma de care avem de fapt nevoie. Reforma nu înseamnă să închidem spitale, iar cu atât mai puțin să tăiem salariile doctorilor”, a declarat Alexandru Rogobete, la Forumul Național al PES activists organizat în Capitală, potrivit Agerpres.

Rogobete, mulțumiri pentru Grindeanu, șeful de partid

Alexandru Rogobete a ținut apoi să mulțumească liderului PSD, Sorin Grindeanu: „Și vreau să-i mulțumesc domnului președinte Sorin Grindeanu care m-a susținut în coaliție și datorită dumnealui sănătatea este exceptată de la această tăiere paușală, contabilă, care n-ar fi făcut decât să creeze o criză fără precedent în sistemul de sănătate”.

