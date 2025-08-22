B1 Inregistrari!
Ministrul Alexandru Rogobete: „Dacă nu schimbăm ceva în sistemul de sănătate, acesta se va colapsa în curând"

Ministrul Alexandru Rogobete: „Dacă nu schimbăm ceva în sistemul de sănătate, acesta se va colapsa în curând”

Traian Avarvarei
22 aug. 2025, 22:41
Ministrul Alexandru Rogobete: „Dacă nu schimbăm ceva în sistemul de sănătate, acesta se va colapsa în curând”
Alexandru Rogobete (PSD), ministrul Sănătății. Sursa foto: Alexandru Rogobete / Facebook

Alexandru Rogobete (PSD), ministrul Sănătății, a declarat, vineri, că dacă nu se va schimba ceva, sistemul sanitar românesc va intra în colaps. Acesta a vorbit și despre reformele pe care urmează să le adopte Guvernul în domeniu.

Cuprins

  • Ce a spus Rogobete despre problemele sistemului sanitar
  • Ce a spus ministrul Rogobete despre reformarea sistemului sanitar

Ce a spus Rogobete despre problemele sistemului sanitar

Alexandru Rogobete a afirmat că măsurile de reformă propuse de Ministerul Sănătății vor fi adoptate de Guvern în ședința de la începutul lunii septembrie și că ele sunt absolut necesare pentru funcționarea sistemului.

„Ele au fost realizate cu profesioniști în sănătate, în primul rând. Am consultat sindicatele, societățile profesionale, universitățile și au fost lucrate împreună cu oameni din sistem tocmai pentru a veni în sprijinul sistemului și pentru a-l reașeza, astfel încât să fie funcțional. Eu înțeleg că rezistența la schimbare este una mare, de obicei, dar mulți spun că acest sistem nu funcționează bine și este o realitate, vă confirm. Dacă nu schimbăm ceva în sistemul de sănătate, acesta se va colapsa în curând”, a afirmat ministrul Sănătății, potrivit Agerpres.

El a susținut apoi că, de exemplu, bugetul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) a crescut în ultimii ani de la 45 de miliarde lei la aproape 80 de miliarde, dar tot mai avem spitale în care nu se găsește paracetamol sau algocalmin.

Ce a spus Rogobete despre reformarea sistemului sanitar

„Eu nu pot să ascund această realitate. Toate măsurile cu care venim acum vin în sprijinul pacientului și al sistemului, pentru a-l reașeza. Șefii de secție nu vor mai fi numiți de universități, ci vor parcurge un concurs, așa cum parcurge orice medic care se angajează într-un spital public. (…)

Reforma sistemului de sănătate nu înseamnă austeritate, ci o reașezare a serviciilor medicale și o eficientizare a unităților sanitare, astfel încât pacientul să beneficieze de cât mai multe servicii medicale adaptate și acolo unde se poate, de centre de excelență pentru anumite patologii. (…) Nu putem limita accesul pacienților și dreptul pacienților, în primul rând, la justiție, și în al doilea rând, la tratamente de înaltă calitate”, a mai declarat ministrul Alexandru Rogobete.

