Vineri este așteptată decizia care va arăta dacă România intră oficial în recesiune tehnică. Subiectul a fost abordat în emisiunea Talk B1, moderată de Gabriela Mihai, unde ministrul Apărării, Radu Miruță, a vorbit despre starea economiei și despre impactul măsurilor adoptate de Guvern în ultimele luni.

România, în prag de recesiune tehnică? Ce spune ministrul despre măsurile economice luate până acum

Potrivit ministrului, pachetul de adoptate până acum a fost rezultatul unui consens politic larg. Radu Miruță a subliniat că nu a fost vorba despre măsuri luate unilateral, ci despre un set de măsuri agreate de toate formațiunile aflate la guvernare.

Deși unele dintre aceste măsuri au fost privite inițial cu scepticism, ministrul susține că datele arată o evoluție mai bună decât se anticipa. Scăderea deficitului bugetar la finalul anului trecut ar fi, în opinia sa, dovada că intervențiile Guvernului au început să producă rezultate concrete.

„Forma în care măsurile au fost luate până acum a fost una cu care toate partidele au fost de acord. Eu văd că deficitul bugetar pe care acest l-a reușit la finalul anului trecut a fost în scădere față de forma în care noi am preluat această guvernare.

Deci niște măsuri care au fost luate și despre care se spunea că sunt mărunțișuri și că nu produc niciun efect, uitați că pe cifre au produs un efect mai mult decât se aștepta.”, a spus ministrul.

România, în prag de recesiune tehnică? Cât de gravă este situația economică, în opinia ministrului

Radu Miruță a recunoscut că România nu se află într-o zonă de confort, din punct de vedere economic, însă a descris actualul context ca pe un proces de recuperare aflat la început.

„Nu este o situație perfectă, nu este o situație în care să stăm relaxați, dar este o situație în care un pacient bolnav a primit un tratament corect și am văzut clar că acest tratament dat de Guvernul Bolojan a produs niște beneficii.”, a mai adăugat ministrul.

Cât va dura „însănătoșirea” economiei

Ministrul a explicat că efectele măsurilor nu pot fi imediate și că redresarea va necesita timp.

„Că mai durează până ne însănătoșim, este adevărat, dar și antibioticul… nu-ți trece după o zi, se ia șapte zile sau cât prevede medicul, în funcție de situație.

Acolo suntem. Nu se așteaptă nimeni ca brusc, după ce am scăzut deficitul, să dispară toate problemele.

Scăderea deficitului nu înseamnă decât un semn de însănătoșire. Dar mai durează până ajungem în punctul în care avem nevoie. Și pentru asta luăm măsuri”, a mai explicat ministrul.

Ce urmează pentru economia României

Rămâne de văzut dacă datele oficiale anunțate vineri vor confirma intrarea României în recesiune tehnică. Indiferent de verdict, autoritățile susțin că măsurile economice vor continua, iar Guvernul mizează pe o revenire treptată a indicatorilor macroeconomici.