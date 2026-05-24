Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, susține că România trebuie să clarifice urgent direcția investițiilor nucleare, în condițiile în care proiectul mini-reactoarelor de la Doicești și reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă ar presupune costuri foarte mari.

Acesta acuză guvernele din ultimii ani că au promovat proiecte energetice fără să explice suficient riscurile financiare, tehnologice și asupra sistemului energetic național.

Petrișor Peiu: România are două mize nucleare majore

Petrișor Peiu afirmă că România se află într-un moment dificil în privința strategiei energetice, având în față două proiecte nucleare importante: mini-reactoarele modulare de la Doicești și reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă.

Liderul senatorilor susține că statul trebuie să decidă ce proiect poate fi susținut prioritar, în condițiile în care investițiile ar putea ajunge la valori foarte mari. Potrivit acestuia, România nu are o situație financiară care să permită asumarea simultană a tuturor acestor proiecte fără riscuri majore.

„România este o țară cu o situație financiară mult prea grea să își permită ambele proiecte, care ar costa împreună spre 20 de miliarde USD”, a scris Petrișor Peiu .

De ce este criticat proiectul de la Doicești?

O parte importantă a mesajului vizează proiectul mini-reactoarelor modulare de la Doicești. Peiu susține că tehnologia propusă de compania americană NuScale ar fi una aflată la început de drum, ceea ce poate ridica probleme de cost, finanțare și risc tehnologic.

Acesta afirmă că proiectele de tip „first-of-a-kind”, adică primele de acest fel, sunt de regulă mai scumpe decât proiectele ajunse deja la maturitate comercială.

„Problema legată de mini-reactoarele modulare este una de costuri și de riscuri”, a transmis liderul senatorilor AUR.

În opinia sa, dacă România merge mai departe cu proiectul, nu este clar cât ar urma să coste în final și dacă investiția va duce sigur la construirea unei centrale funcționale la Doicești. Peiu susține că o centrală pe gaz sau una hidro cu pompaj invers ar fi putut produce energie la costuri mult mai reduse.

Ce a precizat Petrișor Peiu cu privire la reactoarele centralei nucleare de la Cernavodă?

Petrișor Peiu a adus în discuție și reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă. Acesta a explicat că România operează reactoare de tip CANDU, care folosesc uraniu natural și apă grea, diferite de reactoarele PWR folosite de multe state cu industrie nucleară dezvoltată.

Parlamentarul AUR susține că apar întrebări privind capacitatea de a construi noi reactoare CANDU, în condițiile în care astfel de proiecte nu au mai fost livrate de mulți ani la nivel internațional.

„Iată, deci, cât este de dificil de a alege ce să construim mai întâi, proiectul de la Doicești sau reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă”, a scris Peiu.

Care este părerea senatorului despre sistemul energetic românesc?

Liderul senatorilor AUR susține că dilema nucleară apare într-un moment complicat pentru sistemul energetic românesc. Acesta amintește oprirea pentru modernizare a reactorului 1 de la Cernavodă în 2027, închiderea unor grupuri pe cărbune din Oltenia și întârzierile altor proiecte de producție.

Peiu menționează centrala de la Iernut, proiectul de la Mintia și centralele de la Turceni și Ișalnița, despre care susține că nu sunt suficient de avansate pentru a acoperi rapid nevoile sistemului.

În acest context, acesta consideră că România trebuie să trateze cu mai multă prudență angajamentele financiare mari și proiectele energetice cu risc ridicat.

Ce acuzații aduce Petrișor Peiu ultimelor guverne pe care România le-a avut?

Petrișor Peiu acuză mai multe guverne și foști miniștri ai Energiei că au girat această situație prin decizii pe care le consideră populiste și insuficient fundamentate. Acesta susține că proiectele au fost promovate inclusiv pentru beneficii de imagine în relația cu Statele Unite.

„Cum s-a ajuns aici? Prin populism, demagogie și minciună”, a transmis liderul senatorilor AUR.

El i-a menționat în postare pe foștii premieri Ludovic Orban, Florin Cîțu, Nicolae Ciucă, Marcel Ciolacu și pe Ilie Bolojan, precum și pe foștii miniștri ai Energiei Virgil Popescu, Sebastian Burduja și Bogdan Ivan.