Românii au dat iama în împrumuturi, în ciuda dobânzilor uriașe, de frică să nu se închidă robinetul creditelor

Persoanele fizice și firmele din România s-au împrumutat, în luna iunie 2022, la un nivel nemaîntâlnit de ani de zile, în ciuda faptului că dobânzile au crescut agresiv, în ritm cu inflația.

Teama că băncile nu vor mai da credite din cauza crizei i-a făcut pe români să se împrumute și mai mult

Una dintre explicații poate fi și teama unora dintre contractanți că băncile vor închide robinetul creditelor, așa cum au făcut-o de fiecare dată când a apărut o criză, arată Economica.

Soldul creditelor contractate de gospodăriile populației și mai ales de societățile comerciale din România a crescut masiv în luna iunie 2022, comparativ cu aceeași lună a anului trecut, arată datele Băncii Naționale a României.

Împrumuturile în lei contractate de persoanele fizice au ajuns la un total de peste 145 de miliarde de lei, mai mult cu aproape 14% față de luna iunie 2021, în timp ce soldul creditelor în lei contractate de firme a urcat cu aproape 27%, la 109 miliarde de lei.

Firmele s-au împrumutat semnificativ mai mult inclusiv în valută, soldul crescând cu peste 27% la a acest capitol, până la aproape 73 de miliarde de lei.

Interesant este că această adevărată explozie a împrumuturilor vine pe fondul unor creșteri substanțiale a dobânzilor și, mai ales, al unor perspective negative în acest sens.

Anul acesta, Banca Națională a României (BNR) a majorat în repetate rânduri dobânda de politică monetară, în încercarea de a lupta cu inflația galopantă, aflată la valori care nu s-au mai înregistrat de 15 ani.

Mai mult, toți analiștii sunt de acord că BNR va urma să înăsprească politica monetară, condiții în care dobânda cheie va încheia 2022 unde la nivelul de 7%, față de 4,75% cât este în prezent și 2%, cât era la începutul acestui an.

În pas cu dobânda de politică monetară vor crește și dobânzile ROBOR și IRCC, în funcție de care sunt stabilite dobânzile pentru majoritatea creditelor (cele cu dobânzi variabile).

Analiștii estimează că ROBOR va fi undeva la 8% la finalul acestui an, față de sub 3% cât era la începutul acestui an. Așadar, dobânzile sunt mari și vor fi și mai mari, cel puțin pe termen scurt și mediu, fapt care nu recomandă această perioadă tocmai ca potrivită pentru a lua un credit.

Totuși, cei care o fac și care contractează împrumutul pe perioade scurte, de până la doi ani, ar putea avea un avantaj dacă optează pentru un produs cu dobândă fixă.