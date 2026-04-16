Ruptură politică anunțată de Miruță! Ministrul Apărării, Radu Miruță, a discutat în emisiunea News Pass, moderată de Laura Chiriac, pe B1 TV, despre ce va face USR, în cazul în care PSD va vota o moțiune de cenzură împotriva Guvernului, alături de AUR.

Radu Miruță a transmis că o eventuală alianță între PSD și AUR pentru dărâmarea ar schimba complet relațiile politice dintre USR și social-democrați. În opinia sa, o astfel de decizie ar face imposibil orice dialog ulterior privind formarea unei noi majorități.

“Noi ne-am poziționat, în ipoteza în care PSD votează o moțiune de cenzură împotriva Guvernului, alături de AUR, nu mai e cazul, rațional, de a mai sta la masă cu PSD, să discutăm a doua zi despre un alt guvern. Referitor la întrebarea dumneavoastră, trebuie să o privim în cheia reglementării constituționale. Președintele, când ajunge președinte, nu este membrul unui partid politic, ci este un mediator. Și da, coaliția de guvernare, astăzi, are nevoie de mediator.”, a spus Miruță.

De ce consideră Miruță că România pierde oportunități importante

a criticat faptul că atenția publică și politică este concentrată excesiv pe conflicte interne, având în vedere contextul internațional existent.

“Ce mi se pare mie groaznic este că în toate lucrurile astea care se mișcă la nivel internațional, încărcături nucleare, extinderea capacităților de apărare, NATO, înarmare la nivel european, preț petrol, România discută de două ori pe zi dacă PSD este la guvernare sau nu.

Și asta pentru că PSD, în România, e legitim să discute despre asta, pentru că PSD injectează aceste lucruri. Suntem într-un context internațional foarte bun față de alte perioade.”, a mai spus ministrul.

Cum se poziționează România în raport cu UE, NATO și SUA

Radu Miruță a subliniat că România are, în prezent, o poziție solidă pe plan extern, datorită relațiilor strategice și deciziilor recente în materie de securitate și apărare.

“Noi avem în permanență o privire în trei unghiuri. O privire pe relația cu Uniunea Europeană, o privire pe relația cu NATO, o privire pe relația cu Statele Unite ale Americii. În contextul în care Statele Unite ale Americii discută și se exprimă public, în termeni nu foarte prietenoși față de unele țări, la adresa României Statele Unite vorbește laudativ.

România a luat niște decizii ferme, rapide și a demonstrat că știe să-și țină cuvântul, acum 3 săptămâni când în Parlament a aprobat acea solicitare a Statelor Unite, cu prezență pe teritoriul național a acelor aeronave de realimentare și a unor componente de comunicații prin satelit. Ne-am ținut cuvântul.

Suntem într-o poziție bună. La nivel NATO, creștem cheltuielile pe apărare. La nivel UE, am demonstrat că ne extindem capacitățile de producție.”, a mai adăugat el.

Ruptură politică anunțată de Miruță. De ce îi acuză pe cei de la PSD de iresponsabilitate

În final, oficialul a lansat un atac direct la adresa PSD, pe care îl consideră responsabil pentru instabilitatea politică din prezent.

“În loc să fructificăm această situație contextuală, în care nu suntem toată ziua, dezbatem dacă PSD la ora 12 pleacă de la guvernare și la ora 13 spune, nu știu, mai face încă un referendum sau pleacă ministrii sau prin ce metodă face asta.

Este o chestiune de iresponsabilitate față de România, în aprecierea mea, din partea Partidului Social-Democrat.”, a conchis ministrul Apărării.