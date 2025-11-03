S-a descoperit cine dă „pe surse” ce se discută în Coaliție. Cine e „turnătorul” (VIDEO)

Acum câteva zile, Sorin se plângea că cineva care participă la ședințele Coaliției, dă totul „pe surse” către presă. Dar nu a zis cine.

Cine e „turnătorul” care dă „pe surse”

Cel care dă „pe surse” ce se discută în ședințele Coaliției ar fi nimeni altul decât omul adus de Ilie Bolojan de la Oradea și pus şeful Cancelariei Prim-ministrului: Mihai Jurca, după cum arată cei de la stiripesurse.ro, citând surse de pe scena politică.

„Face adevărate stenograme în ședințe, iar apoi le dă către o parte din presă.”, spun sursele citate.

De altfel, Bolojan a fost criticat încă din momentul în care l-a adus de la Oradea pe Jurca, acesta fiind mâna lui dreaptă și cât timp a fost primar. Mihai Jurca e ca o umbră a lui Ilie Bolojan. În 2020, Jurca a fost numit manager al municipiului Oradea, apoi, de la 1 martie 2025 a ocupat funcția de consilier prezidențial, șef al Departamentului Administrație și Politici Publice, prin decretul președintelui interimar de atunci, același Ilie Bolojan.

Iar când a devenit șeful Executivului, Bolojan l-a mutat la Palatul Victoria, șef al Cancelariei Prim-ministrului.

Ce spunea Grindeanu despre informațiile date din ședințele Coaliției

„Am acuzat că la un minut după ce am hotărât data alegerilor în cadrul Coaliției, la un minut am primit alertă de pe presă și deja se aflase la dumneavoastră, pe surse, data alegerilor. Un minut. Este o problemă, pentru că sunt lucruri care la un moment dat trebuie să rămână ca discuții acolo, că altfel facem live tot.”, s-a plâns Sorin Grindeanu reporterilor.