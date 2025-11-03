B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » S-a descoperit cine dă „pe surse” ce se discută în Coaliție. Cine e „turnătorul” (VIDEO)

S-a descoperit cine dă „pe surse” ce se discută în Coaliție. Cine e „turnătorul” (VIDEO)

Adrian A
03 nov. 2025, 18:30
S-a descoperit cine dă pe surse ce se discută în Coaliție. Cine e turnătorul (VIDEO)
Guvernul Bolojan. Sursa foto: gov.ro

Acum câteva zile, Sorin Grindeanu se plângea că cineva care participă la ședințele Coaliției, dă totul „pe surse” către presă. Dar nu a zis cine.

Cine e „turnătorul” care dă „pe surse”

Cel care dă „pe surse” ce se discută în ședințele Coaliției ar fi nimeni altul decât omul adus de Ilie Bolojan de la Oradea și pus şeful Cancelariei Prim-ministrului: Mihai Jurca, după cum arată cei de la stiripesurse.ro, citând surse de pe scena politică.

„Face adevărate stenograme în ședințe, iar apoi le dă către o parte din presă.”, spun sursele citate.

De altfel, Bolojan a fost criticat încă din momentul în care l-a adus de la Oradea pe Jurca, acesta fiind mâna lui dreaptă și cât timp a fost primar. Mihai Jurca e ca o umbră a lui Ilie Bolojan. În 2020, Jurca a fost numit manager al municipiului Oradea, apoi, de la 1 martie 2025 a ocupat funcția de consilier prezidențial, șef al Departamentului Administrație și Politici Publice, prin decretul președintelui interimar de atunci, același Ilie Bolojan.

Iar când a devenit șeful Executivului, Bolojan l-a mutat la Palatul Victoria, șef al Cancelariei Prim-ministrului.

Ce spunea Grindeanu despre informațiile date din ședințele Coaliției

„Am acuzat că la un minut după ce am hotărât data alegerilor în cadrul Coaliției, la un minut am primit alertă de pe presă și deja se aflase la dumneavoastră, pe surse, data alegerilor. Un minut. Este o problemă, pentru că sunt lucruri care la un moment dat trebuie să rămână ca discuții acolo, că altfel facem live tot.”, s-a plâns Sorin Grindeanu reporterilor.

Tags:
Citește și...
AUR o susține pe Anca Alexandrescu la alegerile pentru Primăria Capitalei. Decizia s-a luat într-o ședință cu scântei
Politică
AUR o susține pe Anca Alexandrescu la alegerile pentru Primăria Capitalei. Decizia s-a luat într-o ședință cu scântei
Guvernul vrea să salveze șantierul naval Mangalia cu banii SAFE. Anunțul ministrului Radu Miruță
Politică
Guvernul vrea să salveze șantierul naval Mangalia cu banii SAFE. Anunțul ministrului Radu Miruță
Prima întâlnire dintre Simion și Georgescu. Ce au discutat cei doi într-o biserică goală și încuiată (VIDEO)
Politică
Prima întâlnire dintre Simion și Georgescu. Ce au discutat cei doi într-o biserică goală și încuiată (VIDEO)
Grindeanu: A ajuns președintele să fie propteaua lui Drulă. Ironiile șefului PSD pentru Nicușor Dan (VIDEO)
Politică
Grindeanu: A ajuns președintele să fie propteaua lui Drulă. Ironiile șefului PSD pentru Nicușor Dan (VIDEO)
Ilie Bolojan nu îi dă explicații lui Sorin Grindeanu. Reacția nervoasă a liderului PSD (VIDEO)
Politică
Ilie Bolojan nu îi dă explicații lui Sorin Grindeanu. Reacția nervoasă a liderului PSD (VIDEO)
Amendați dacă nu suntem umili în instituțiile statului. Proiect susținut de Guvernul Bolojan
Politică
Amendați dacă nu suntem umili în instituțiile statului. Proiect susținut de Guvernul Bolojan
Simion cere suspendarea lui Nicușor Dan. Cum ar fi încălcat șeful statului Constituția (VIDEO)
Politică
Simion cere suspendarea lui Nicușor Dan. Cum ar fi încălcat șeful statului Constituția (VIDEO)
O nouă lovitură pentru Anca Alexandrescu. Ce mesaj circulă pe grupurile interne ale partidului AUR, după anunțul lui Călin Georgescu
Politică
O nouă lovitură pentru Anca Alexandrescu. Ce mesaj circulă pe grupurile interne ale partidului AUR, după anunțul lui Călin Georgescu
Luptă strânsă între Ciucu și Băluță la primăria Capitalei. Cei doi, umăr la umăr în sondaje. Drulă și Alexandrescu sunt departe
Politică
Luptă strânsă între Ciucu și Băluță la primăria Capitalei. Cei doi, umăr la umăr în sondaje. Drulă și Alexandrescu sunt departe
Ruptură surprinzătoare în tabăra suveranistă. Cum a reacționat Anca Alexandrescu după ce Călin Georgescu a evitat să o susțină la Primăria Capitalei: “Nimic nu mă va opri”
Politică
Ruptură surprinzătoare în tabăra suveranistă. Cum a reacționat Anca Alexandrescu după ce Călin Georgescu a evitat să o susțină la Primăria Capitalei: “Nimic nu mă va opri”
Ultima oră
20:32 - AUR o susține pe Anca Alexandrescu la alegerile pentru Primăria Capitalei. Decizia s-a luat într-o ședință cu scântei
20:26 - Colegiul Medicilor actualizează standardele etice și profesionale. Cum protejează Codul pacienții și profesia medicală
20:25 - Ce buget alocă, anul acesta, românii pentru Black Friday. Carnea de porc rămâne printre cele mai așteptate produse
20:20 - Jurnalistul Charlie Ottley a obținut cetățenia română. Britanicul așteaptă de cinci ani decizia autorităților de la București
19:46 - Statul dator la stat. ANAF vrea să recupereze în noiembrie peste 1,8 miliarde de euro de la companiile publice
19:33 - 4 miliarde de lei pentru bursele elevilor în 2025. Când intră banii în noiembrie
19:21 - Andreea Marin, mesaj plin de emoție despre revederea cu fiica sa, Violeta: „E mereu atât de frumos să fiu… mama ta!”
18:55 - Guvernul vrea să salveze șantierul naval Mangalia cu banii SAFE. Anunțul ministrului Radu Miruță
18:45 - Prințul William și Kate au câștigat procesul împotriva revistei Paris Match. Ce mesaj a transmis Palatul Kensington
18:37 - Caz revoltător la un centru pentru persoane cu dizabilități din Bihor. Pacientă filmată în timp ce era bătută de o angajată