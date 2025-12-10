B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Salariul minim, motiv de dispută între sindicate și patronate. Subiectul ridică probleme și la nivelul guvernului

Salariul minim, motiv de dispută între sindicate și patronate. Subiectul ridică probleme și la nivelul guvernului

Adrian Teampău
10 dec. 2025, 12:52
Salariul minim, motiv de dispută între sindicate și patronate. Subiectul ridică probleme și la nivelul guvernului
Sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. Salariul minim, motiv de dispută socială
  2. Ce spune ministrul Muncii
  3. Patronatele și Ilie Bolojan nu vor ca salariul minim să fie majorat

Salariul minim pe economie provoacă contre între sindicate și patronate. În vreme ce reprezentanții salariaților cer majorarea acestuia, patronatele se opun. Subiectul naște dispute și la nivelul guvernului.

Salariul minim, motiv de dispută socială

Consiliul Naţional Tripartit pentru Dialog Social se reuneşte, miercuri, 10 noiembrie, la Palatul Victoria, de la ora 14.30. Pe agendă se află și salariul minim pe economie de anul viitor. Pe de-o parte sindicatele susțin că acesta trebuie majorat, mai ales în actualul context social. Discuția se va purta în prezența premierului Ilie Bolojan care se opune majorării.

Salariul minim net este de 2.574 de lei, valoare care s-a depreciat, cu aproximativ 250 de lei, comparativ cu anul trecut, din caua inflației. Drept urmare, majorarea este solicitată de angajații din toate ramurile economice care acuză scăderea nivelului de cumpărare. Ei reclamă politicile de austeritate adoptate de Guvernul Bolojan care provoacă sărăcirea populației.

Mărirea TVA, a accizelor, înghețarea pensiilor și a salariilor, la care se adaugă inflația de peste 9% erodează puterea de cumpărare. Românii plătiți cu venitul minim au ajuns să achite cu cel puțin două procente mai mult la orice produs sau serviciu după creșterea TVA. Iar eliminarea plafonării la energia electrică a adus facturi chiar duble, împingând bugetele celor vulnerabili la limita suportabilului.

Solicitarea de creştere a salariului minim a fost transmisă de organizațiile sindicale care ameninţă inclusiv cu proteste, în caz contrar. Sindicaliștii se bucură și de susținerea ministrului Muncii, Florin Manole. Potrivit oficialului guvernamental, există argumente solide care să ducă  creşterea venitului minim.

Ce spune ministrul Muncii

Ministrul Muncii, Florin Manole, a afirmat, marţi, că atât el. cât și PSD, partidul din care face parte, consideră că salariul minim trebuie majorat. El a spus că are argumente pentru a-și susține punctul de vedere.

„Creşterea salariului minim are argumente solide! PSD susţine această măsură, nu doar pentru că este corectă pentru salariaţi, ci pentru că este necesară pentru economia României. Un salariu minim decent este un drept elementar al oamenilor de a trăi decent din munca lor”, a transmis, marţi, ministrul Muncii, Florin Manole.

Florin Manole a mai precizat că există o lege în vigoare, stabilită prin consens între mediul de afaceri, sindicate şi Guvern în 2024. Actul normativ pune în aplicare directiva europeană privind salariul minim. Acesta se calculează pe baze obiective, a subliniat ministrul.

„Este implementarea directivei europene privind salariile minime şi a reprezentat un jalon în PNRR. În acest moment, această lege nu mai permite politizarea salariului minim, ci îl calculează pe baze obiective. (…) Argumentul de bun-simţ este că nu putem accepta ca oamenii care muncesc legal şi corect, care câştigă salariul minim, să fie în risc de sărăcie”, a mai transmis ministrul.

Patronatele și Ilie Bolojan nu vor ca salariul minim să fie majorat

Patronatele se opun unei astfel de majorări, acuzând situația economică dificilă. Organizația patronală IMM România a propus ca salariul minim brut pe ţară să fie îngheţat la nivelul actual de 4.050 de lei pentru anul viitor. Aceștia au invocat cercetări care spun ei, reflecă „presiunile majore cu care se confruntă întreprinderile româneşti după implementarea măsurilor din Pachetul 1 de reforme”.

La rândul său, premierul Ilie Bolojan s-a arătat în acord cu acest punct de vedere, la fel ca și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Șeful Guvernului a spus că nu există spații foarte mari de creștere.

Înghețarea salariului minim și a pensiilor echivalează, practic, cu o tăiere, având în vedere nivelul ridicat al inflației. Mai mult, prin majorarea TVA și a accizelor, precum și a taxelor și impozitelor locale, Ilie Bolojan pune întreaga povară a recuperării deficitului pe umerii simplilor cetățeni, salariați și pensionari.

Conform datelor statistice, 10-15% dintre angajații români sunt plătiți cu salariul minim pe economie. În multe situații, adaugă și bonuri de masă pentru a suplimenta veniturile lucrătorilor nemulțumiți. Marii angajatori preferă această formulă de plată: salariul minim plus bonuri de masă.

Bonurile de masă sunt preferate de angajatori pentru că sunt purtătoare de avantaje fiscale pentru ei. Pe de altă parte, pentru lucrători prezintă dezavantaje pentru că sunt scutite de la plata contribuțiilor sociale. Iar acest lucru are consecințe pentru viitor, la stabilirea pensiei.

Tags:
Citește și...
B1 TV va difuza documentarul Recorder „Justiție capturată”, duminică seara. Dezvăluiri halucinante dintr-un sistem putred
Politică
B1 TV va difuza documentarul Recorder „Justiție capturată”, duminică seara. Dezvăluiri halucinante dintr-un sistem putred
Apar primele reacții din justiție după documentarul celor de la Recorder „Justiția capturată”. Declarațiile ministrului Marinescu și ale șefei Curții Supreme (VIDEO)
Politică
Apar primele reacții din justiție după documentarul celor de la Recorder „Justiția capturată”. Declarațiile ministrului Marinescu și ale șefei Curții Supreme (VIDEO)
Efectele nocive ale politicilor lui Ilie Bolojan. Austeritatea și sărăcia se prelungesc și în 2026 Care este alternativa (Studiu BNS)
Politică
Efectele nocive ale politicilor lui Ilie Bolojan. Austeritatea și sărăcia se prelungesc și în 2026 Care este alternativa (Studiu BNS)
Sondaj: Scumpirile ne fac mai atenți la cheltuielile de sărbători. Ce sumă își propun să aloce pentru cumpărăturile de Crăciun aproape jumătate dintre români
Politică
Sondaj: Scumpirile ne fac mai atenți la cheltuielile de sărbători. Ce sumă își propun să aloce pentru cumpărăturile de Crăciun aproape jumătate dintre români
Ministrul Justiției prevede o respingere a legii pensiilor speciale la CCR. Declarații deloc optimiste ale lui Radu Marinescu (VIDEO)
Politică
Ministrul Justiției prevede o respingere a legii pensiilor speciale la CCR. Declarații deloc optimiste ale lui Radu Marinescu (VIDEO)
Legea australiană a intrat în vigoare. Milioane de copii au interdicție pe platformele sociale
Politică
Legea australiană a intrat în vigoare. Milioane de copii au interdicție pe platformele sociale
Majorarea taxelor și impozitelor din ianuarie 2026 a primit undă verde de la CCR. Sesizarea AUR nu a avut succes
Politică
Majorarea taxelor și impozitelor din ianuarie 2026 a primit undă verde de la CCR. Sesizarea AUR nu a avut succes
POLITICO: Cine va influența lumea politică în 2026. Cei mai puternici lideri politici care vor da direcția Europei. Cine sunt „jokerul”, „durerea de cap” sau „liderul din umbră”
Politică
POLITICO: Cine va influența lumea politică în 2026. Cei mai puternici lideri politici care vor da direcția Europei. Cine sunt „jokerul”, „durerea de cap” sau „liderul din umbră”
Diana Buzoianu așteptată cu concluziile anchetei de la Paltinu. Sorin Grindeanu cere capul ministrei Mediului
Politică
Diana Buzoianu așteptată cu concluziile anchetei de la Paltinu. Sorin Grindeanu cere capul ministrei Mediului
Ziua cea mai lungă la Curtea Constituțională. Magistrații dezbat sesizarea ÎCCJ pe pensiile speciale ale judecătorilor și procurorilor
Politică
Ziua cea mai lungă la Curtea Constituțională. Magistrații dezbat sesizarea ÎCCJ pe pensiile speciale ale judecătorilor și procurorilor
Ultima oră
14:24 - Alertă de securitate! Google a confirmat. Vezi care sunt telefoanele vizate de atacuri cibernetice
14:15 - Marina Voica, afectată de criza apei potabile: „Așteptăm, ce să facem”. Cum se descurcă singură la aproape 90 de ani
14:05 - B1 TV va difuza documentarul Recorder „Justiție capturată”, duminică seara. Dezvăluiri halucinante dintr-un sistem putred
13:44 - Apar primele reacții din justiție după documentarul celor de la Recorder „Justiția capturată”. Declarațiile ministrului Marinescu și ale șefei Curții Supreme (VIDEO)
13:43 - Bradul artificial de Crăciun nu este mai sustenabil decât cel natural, avertizează specialiștii. Care este cea mai bună opțiune pentru mediu
13:35 - Efectele nocive ale politicilor lui Ilie Bolojan. Austeritatea și sărăcia se prelungesc și în 2026 Care este alternativa (Studiu BNS)
13:20 - Mara Bănică schimbă tradiția: „Anul acesta nu împodobesc bradul!”. Iată ce a ales să facă în schimb
13:12 - Sondaj: Scumpirile ne fac mai atenți la cheltuielile de sărbători. Ce sumă își propun să aloce pentru cumpărăturile de Crăciun aproape jumătate dintre români
12:59 - Ministrul Justiției prevede o respingere a legii pensiilor speciale la CCR. Declarații deloc optimiste ale lui Radu Marinescu (VIDEO)
12:45 - Patru ore, peste 1.100 de sancțiuni aplicate. Care au fost principalele infracțiuni constatate de polițiștii rutieri