Salariul minim pe economie provoacă contre între sindicate și patronate. În vreme ce reprezentanții salariaților cer majorarea acestuia, patronatele se opun. Subiectul naște dispute și la nivelul guvernului.

Salariul minim, motiv de dispută socială

Consiliul Naţional Tripartit pentru Dialog Social se reuneşte, miercuri, 10 noiembrie, la , de la ora 14.30. Pe agendă se află și salariul minim pe economie de anul viitor. Pe de-o parte sindicatele susțin că acesta trebuie majorat, mai ales în actualul context social. Discuția se va purta în prezența premierului Ilie Bolojan care se opune majorării.

Salariul minim net este de 2.574 de lei, valoare care s-a depreciat, cu aproximativ 250 de lei, comparativ cu anul trecut, din caua inflației. Drept urmare, majorarea este solicitată de angajații din toate ramurile economice care acuză scăderea nivelului de cumpărare. Ei reclamă politicile de austeritate adoptate de Guvernul Bolojan care provoacă sărăcirea populației.

, a accizelor, înghețarea pensiilor și a salariilor, la care se adaugă inflația de peste 9% erodează puterea de cumpărare. Românii plătiți cu venitul minim au ajuns să achite cu cel puțin două procente mai mult la orice produs sau serviciu după creșterea TVA. Iar eliminarea plafonării la energia electrică a adus facturi chiar duble, împingând bugetele celor vulnerabili la limita suportabilului.

Solicitarea de creştere a salariului minim a fost transmisă de organizațiile sindicale care ameninţă inclusiv cu proteste, în caz contrar. Sindicaliștii se bucură și de susținerea ministrului Muncii, Florin Manole. Potrivit oficialului guvernamental, există argumente solide care să ducă creşterea venitului minim.

Ce spune ministrul Muncii

Ministrul Muncii, , a afirmat, marţi, că atât el. cât și PSD, partidul din care face parte, consideră că salariul minim trebuie majorat. El a spus că are argumente pentru a-și susține punctul de vedere.

„Creşterea salariului minim are argumente solide! PSD susţine această măsură, nu doar pentru că este corectă pentru salariaţi, ci pentru că este necesară pentru economia României. Un salariu minim decent este un drept elementar al oamenilor de a trăi decent din munca lor”, a transmis, marţi, ministrul Muncii, Florin Manole.

Florin Manole a mai precizat că există o lege în vigoare, stabilită prin consens între mediul de afaceri, sindicate şi Guvern în 2024. Actul normativ pune în aplicare directiva europeană privind salariul minim. Acesta se calculează pe baze obiective, a subliniat ministrul.

„Este implementarea directivei europene privind salariile minime şi a reprezentat un jalon în PNRR. În acest moment, această lege nu mai permite politizarea salariului minim, ci îl calculează pe baze obiective. (…) Argumentul de bun-simţ este că nu putem accepta ca oamenii care muncesc legal şi corect, care câştigă salariul minim, să fie în risc de sărăcie”, a mai transmis ministrul.

Patronatele și Ilie Bolojan nu vor ca salariul minim să fie majorat

Patronatele se opun unei astfel de majorări, acuzând situația economică dificilă. Organizația patronală IMM România a propus ca salariul minim brut pe ţară să fie îngheţat la nivelul actual de 4.050 de lei pentru anul viitor. Aceștia au invocat cercetări care spun ei, reflecă „presiunile majore cu care se confruntă întreprinderile româneşti după implementarea măsurilor din Pachetul 1 de reforme”.

La rândul său, premierul Ilie Bolojan s-a arătat în acord cu acest punct de vedere, la fel ca și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Șeful Guvernului a spus că nu există spații foarte mari de creștere.

Înghețarea salariului minim și a pensiilor echivalează, practic, cu o tăiere, având în vedere nivelul ridicat al inflației. Mai mult, prin majorarea TVA și a accizelor, precum și a locale, pune întreaga povară a recuperării deficitului pe umerii simplilor cetățeni, salariați și pensionari.

Conform datelor statistice, 10-15% dintre angajații români sunt plătiți cu salariul minim pe economie. În multe situații, adaugă și bonuri de masă pentru a suplimenta veniturile lucrătorilor nemulțumiți. Marii angajatori preferă această formulă de plată: salariul minim plus bonuri de masă.

Bonurile de masă sunt preferate de angajatori pentru că sunt purtătoare de avantaje fiscale pentru ei. Pe de altă parte, pentru lucrători prezintă dezavantaje pentru că sunt scutite de la plata contribuțiilor sociale. Iar acest lucru are consecințe pentru viitor, la stabilirea pensiei.