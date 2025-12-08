Moțiunea de cen împotriva va fi prezentată în plenul reunit al Parlamentului. Dezbaterea și votul, conform calendarului, vor avea loc peste o săptămână.

Moțiunea de cenzură, prezentată în Parlament

reunite ale Parlamentului au decis, la finalul săptămânii trecute, ca moţiunea de cenzură depusă de Opoziţie să fie prezentată luni. Ședința va debuta la ora 15.30 când documentul va fi citit în plenul reunit al celor două camere parlamentare. Dezbaterea şi votul vor avea loc peste o săptămână, pe 15 decembrie, începând cu ora 14:00.

Moțiunea, intitulată „România nu este de vânzare – fără progresişti la guvernare” are drept scop demiterea guvernului condus de Ilie Bolojan. Aceasta a fost iniţiată de Grupul parlamentar PACE – Întâi România şi este susţinută de AUR.

Chestorul Senatului, Ninel Peia (PACE – Întâi România), a depus la Senat şi Camera Deputaţilor moţiunea. El i-a îndemnat pe parlamentarii PSD să susţină acest demers „pentru a scăpa de progresişti”. Ninel Peia, fost membru al PSD susține că i-a făcut cadou acest document preşedintelui PSD, Sorin Grindeanu, de ziua lui de naştere.

Grupul lui Peia a iniţiat moţiunea prin care critică Guvernul Bolojan pe care îl acuză că și-a dovedit incapacitatea de a gestiona finanţele, sănătatea, educaţia, protecţia socială, justiţia şi administraţia publică. Acestea sunt considerate „domenii vitale care definesc viaţa unui popor liber şi demn”.

Cum vede Sorin Grindeanu viitorul coaliției

Moțiunea de cenzură are nevoie de voturi din partea politicienilor PSD pentru a-și atinge scopul. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că actuala trebuie să meargă mai departe. El a fost întrebat dacă vor fi parlamentari din coaliție care vor vota alături de suveraniști. Politicianul social-democrat a evitat un răspuns direct. Și-a exprimat convingerea că actuala coaliție va continua.

„Nu pot să răspund în numele altor parlamentari, decât, în principiu, în numele parlamentarilor PSD. Eu nu cred aşa ceva. Cred că coaliţia trebuie să meargă mai departe”, a declarat Grindeanu.

Pe de altă parte, politicianul social-democrat a căutat să acrediteze ideea că tot PSD și PNL rămân cele mai importante partide. El a sugerat că cele două formațiuni sunt baza acestei coaliții, la fel ca și în mandatul precedent. În acest sens, a dat ca exemplu alegerile locale parțiale care au fost câștigate în principal de PSD și PNL. Grindeanu a afirmat că celelalte partide, AUR și USR, nu au obținut nici un rezultat favorabil.

„Haideţi să privim lucrurile şi altcumva. De trei, patru, cinci luni vedem sondaje de opinie cu voturi politice în care PSD era pe la 12 – 13%. AUR pe la 40% şi restul pe acolo, toţi între 12 – 13% până în 15%. Eu azi n-am văzut nici măcar cea mai mică comună din ţara asta câştigată de AUR. N-am văzut nimic câştigat de USR. Dar absolut nimic”, a spus Grindeanu.

Grindeanu sugerează o continuitate PSD-PNL la guvernare după moțiunea de cenzură

Declarația lui Sorin Grindeanu sugerează că și PNL ar trebui să continue la guvernare. Aceasta în condițiile în care alegerile din 2024 au demonstrat că românii s-au săturat de această coaliție. Votul masiv dat AUR, SOS și POT a reprezentat o formă de revoltă și de protest împotriva unei alianțe politice care tindea să acapareze toată puterea politică în țară.

„Vă repet, din 14 locuri unde s-au organizat alegeri, 12 au fost câştigate de PSD, două de PNL. Asta nu înseamnă că este imaginea politică a momentului şi scorul, să spunem, unor eventuale alegeri parlamentare, dar nu poţi să nu ţii cont”, a precizat Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu propune o evaluare a activității coaliției de guvernare pentru a se stabili dacă este mai eficient să continue în această formă sau fără USR. El a dat răspuns unei întrebări venite de la jurnaliști pe acest subiect.

„O să facem evaluări. Sigur, noi vorbim şi suntem sub impresia acestui scor de pe Bucureşti, care e un scor politic undeva peste 20% al candidatului PSD. Este în acest moment un scor care nu ne satisface. Nu putem să spunem că lucrurile sunt aşa cum ne-am dorit. Dar noi nu am avut Bucureştiul. PSD nu a condus Bucureştiul. Din 14 locuri, aşa cum am spus, unde au fost alegerile, noi am condus în şapte din 14, cu tot cu CJ Buzău. Şi acum suntem în 12 din 14. E adevărat, nu poţi să compari o comună cu ce înseamnă Bucureştiul, sunt lucruri incomparabile ca şi pondere, ca şi mărime, dar spune ceva. Cei care au avut Bucureştiul au fost cei de la USR, principala forţă politică. Eu spun că nu suntem singurii care, în acest moment, trebuie să facem analiza Organizaţiei Bucureşti. Cred că şi alţii. ”, a declarat Sorin Grindeanu.

Grindeanu sugerează că USR ar putea fi scos din guvern

Potrivit spuselor sale, USR conduce Bucureștiul ca principală forță politică. În acest context, după înfrângerea lui Daniel Băluță și a lui Cătălin Drulă, președintele PSD a sugerat că și cei de la USR ar trebui să-și evalueze activitatea din organizația București.

„Evident trebuie să ţinem cont de semnale şi de faptul că e cam clar că lucrurile sunt un pic separate în cadrul coaliţiei între politicile pe care le vrem noi a fi promovate şi cele pe care le doresc cei de la USR. O să vedem cum vor evolua lucrurile”, a mai spus Sorin Grindeanu.

Din aceste declarații, șeful PSD dă de înțeles că nu a priceput semnalul pe care l-au dat românii la alegerile din 2024. Continuarea guvernării pe aceleași coordonate impuse de Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu, după 2021, în dispreț față de reformele reale cerute de cetățeni, va duce la o explozie a nemulțumirii populare în 2028.

Politica de austeritate și plasarea presiunii recuperării deficitului bugetar exclusiv pe umerii cetățenilor, prin majorări de taxe și impozite, tăieri salariale și de pensii, concomitent cu protecția pe care guvernul Bolojan o acordă sinecuriștilor de partid și rețelelor clientelare din administrația centrală și locală nu va fi percepută de populație ca reformă. Oricât de mult ar încerca propaganda PNL-PSD să-i dea această formă