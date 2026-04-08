Scandal cu jigniri și înjurături în plenul Parlamentului. Dan Tanasă de la AUR: Nu știu dacă sunteți boală venerică sau mintală! (VIDEO)

08 apr. 2026, 12:04
Dan Tănasă (AUR), ținut de un alt parlamentar în timp ce se răstește la Adrian Solomon (PSD), aflat pe scaun. Captură Video B1 TV
Derapaj grav în plenul Parlamentului. Personajul principal, ați ghicit, este membru AUR. Vorbim despre Dan Tanasă care i-a jignit pe USR-iști într-un mod josnic,. Dar când nu ai argumente și nu înțelegi despre ce se discută, cel mai simplu e să înjuri.

E Săptămâna Patimilor, iar toți suveraniștii, de la cel mai mic la cel mai mare, fac paradă cu ziceri despre credință și bunătate. Că dă bine la popor să vorbești despre Dumnezeu. În Parlamentul României, lucrurile stau însă altfel. Departe de ochii votanților, cei de la AUR se dezlănțuie și uită de tot ceea ce le spun susținătorilor pe care îi tot scot în stradă pentru prostiile lor.

Am asistat la un derapaj grav al lui Dan Tănasă, deputat AUR, mare propovăduitor al iertării și împăcării. Doar că acum nu era pe stradă să îl vadă lumea, ci în plenul Parlamentului.

„Voi anulați alegeri prezidențiale și ne vorbiți nouă despre libertatea de exprimare, libertate de gândire, libertate de conștiință? Voi, care aplaudați cu banane în mână închiderea unor televiziuni și unor radiouri? Care aplaudați cu banane în gură și cu banane în mână, aplaudați pumnul în gura Opoziției, voi vorbiți de libertatea de exprimare?

Valul de jigniri a venit în timpul unei dezbateri despre inovare și despre decalajul din România și alte state.

„Undeva, în istorie am tot observat că frica de inovare naște monștri. Undeva, în jur de acum 150 de ani, în momentul în care cineva făcea o poză cuiva, persoanele aveau impresia că le este furat sufletul și se speriau. Bineînțeles, s-a dovedit că era o prostie.

La fel și în timpul revoluției industriale, a fost o frică mare că mașinile urmează să ia locurile de muncă și n-a fost așa. La fel este și cu inteligența artificială.

Cel mai bine, înainte să vorbim despre aceste marote, vai, vine inteligența artificială și ne strică nouă viața, mai bine vă documentați înainte. (…) Care este logica să vii aici, în Parlament și să critici faptul că Uniunea Europeană încearcă, evident alături de România, să facă pași importanți în a reduce decalajul pe care îl avem față de alte puteri mondiale și mă refer aici la SUA și China.”, a spus Alexandru Dimitriu, deputat USR.

„Dumneavoastră, la acest punct care se referă la busola culturală a Europei, pare că aveți busola blocată către Est. Încercați să vă deschideți un pic mentalitățile, nu ne duceți înapoi în peșteră, câtă vreme suntem parte a unei Europe unite, a unei Europe care integrează și respectă identitatea națională.

Lucrurile acestea ar trebui să le prețuiți. Cum de altfel o faceți, nu cred că vă faceți concediile la Moscova, ci vă duceți să vedeți tot ce are de oferit cultura europeană în toate capitalele europene.

Citește și...
Cât timp vom mai plăti prețuri uriașe la pompă. Anunțul făcut de ministrul Energiei
Cât timp vom mai plăti prețuri uriașe la pompă. Anunțul făcut de ministrul Energiei
Consiliul Concurenței acuză manipularea ROBOR în timpul pandemiei. Amenzi uriașe pentru băncile care au umflat ratele românilor
Politică
Consiliul Concurenței acuză manipularea ROBOR în timpul pandemiei. Amenzi uriașe pentru băncile care au umflat ratele românilor
Mircea Lucescu omagiat de FIFA și UEFA. Gianni Infantino: „Ne luăm rămas-bun de la o legendă”
Politică
Mircea Lucescu omagiat de FIFA și UEFA. Gianni Infantino: „Ne luăm rămas-bun de la o legendă”
Ministrul Apocalipsei. Ambrozie-Irineu Darău profețește dezastrul economiei
Politică
Ministrul Apocalipsei. Ambrozie-Irineu Darău profețește dezastrul economiei
Noul ajutor pentru fermieri, blocat în Guvern. Florin Barbu: Riscăm să ducem în faliment industria agroalimentară
Politică
Noul ajutor pentru fermieri, blocat în Guvern. Florin Barbu: Riscăm să ducem în faliment industria agroalimentară
Apar noi date din dosarul pozelor trucate din campania prezidențială. Ce spune fotograful Elenei Lasconi. Oameni din USR, în spatele scenariului
Politică
Apar noi date din dosarul pozelor trucate din campania prezidențială. Ce spune fotograful Elenei Lasconi. Oameni din USR, în spatele scenariului
România, în pragul raționalizării carburanților? Răspunsul ferm dat de Nicușor Dan
Politică
România, în pragul raționalizării carburanților? Răspunsul ferm dat de Nicușor Dan
Călin Georgescu pleacă din țară. Patriotismul s-a terminat odată cu controlul judiciar (VIDEO)
Politică
Călin Georgescu pleacă din țară. Patriotismul s-a terminat odată cu controlul judiciar (VIDEO)
Sarkozy se declară nevinovat în dosarul finanțării libiene a campaniei din 2007. Fostul președinte a fost audiat în instanță
Externe
Sarkozy se declară nevinovat în dosarul finanțării libiene a campaniei din 2007. Fostul președinte a fost audiat în instanță
Nicușor Dan cere transparență totală în dosarul Pfizer. Documentele achiziției trebuie să devină publice
Politică
Nicușor Dan cere transparență totală în dosarul Pfizer. Documentele achiziției trebuie să devină publice
12:14 - Cum sărbătoreau bucureștenii Paștele în urmă cu 200 de ani? Tradiții, mese și obiceiuri
12:08 - Ce a văzut un român pe Muntele Athos. Experiența care i-a schimbat viața: „Nu credeam că e posibil”
11:56 - Protest în fața CNA, după închiderea Realitatea Plus. Moderatoarea spune că e un „protest uriaș”, însă la fața locului sunt doar câțiva oameni
11:36 - (FOTO) Ford la preț de ocazie de la ANAF. Mașina care costă cât un telefon, dar are ușile blocate
11:32 - Urmărire de 25 km în Argeș. Un tânăr a fost prins conducând fără permis și sub influența alcoolului
11:23 - Newsweek: Casa de pensii a anunțat ora la care virează, azi, pensia pe card. Cine primește 2.700 lei în plus?
11:17 - Armistițiul din Iran ieftinește gazele pe piața europeană. Cotația petrolului a scăzut sub 100 dolari pe baril
11:02 - Sfinții Apostoli Irodion, Agav, Ruf, Flegon, Asincrit și Ermis, pomeniți pe 8 aprilie. Ce trebuie sa știi despre martirii care au răspândit credința
10:59 - Cât timp vom mai plăti prețuri uriașe la pompă. Anunțul făcut de ministrul Energiei
10:55 - Ce a moștenit cu adevărat Răzvan Lucescu de la tatăl său. Lecția care i-a clădit drumul în viață