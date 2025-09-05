Scandal în REPER: Octavian Berceanu, proaspăt ales președinte al partidului, demisionează și acuză presiuni din interior: „A venit cu o propunere indecentă” / Ce acuzații aduce la adresa vechii conduceri (VIDEO)

E mare scandal în interiorul partidului . se retrage din partid, din calitatea de membru, președinte ales al partidului și candidat la Primăria București. Politicianul acuză un „plan B” pus în aplicare de vechea conducere a partidului pentru a invalida alegerile și a o impune pe contracandidata sa din Cluj.

„Mă retrag din acest partid, las filiala PNL Cluj să desemneze un candidat la preşedinţia REPER şi să câştige această poziţie, iar membrii să decidă asupra viitorului formaţiunii”, a transmis Berceanu.

Ce a transmis Berceanu, pe Facebook, despre alegeri

Pe Facebook, fostul lider a explicat că inițial a fost declarat câștigător al alegerilor interne pentru președinția partidului:

„După cum ştiţi, sâmbăta trecută au avut loc alegerile pentru preşedinţia Partidului REPER, al cărui membru sunt şi unde am candidat, precum şi alegerile pentru Biroul Naţional, pentru Comisia de cenzori şi pentru Comisia de Arbitraj. Aţi văzut în mass-media că am fost declarat câştigător al alegerilor prezidenţiale, ales preşedinte al Partidului REPER şi ar fi trebuit să îmi preiau această atribuţie şi să mergem mai departe”.

El a mai spus că „la puţin timp după acest moment, foarte mulţi din vechea conducere au intrat într-un blocaj şi au crezut că se prăbuşeşte partidul peste ei, pentru că au pierdut preşedinţia, şi s-au gândit la un plan B”.

„Planul B care le-a venit în minte a fost anularea alegerilor pentru preşedinte, pentru că scorul a fost de 168 de voturi la 167, cât a avut contracandidata de la Cluj. Într-o adunare generală desfăşurată acum două zile au considerat că votul este irelevant pentru membrii REPER, pe motiv că am obţinut doar o majoritate simplă, şi au anulat acest vot, hotărând să organizeze un nou proces electoral, fără să consulte membrii, ci doar reprezentanţii din adunarea generală, unde, bineînţeles, nu a existat unanimitate”, a mai adăugat Berceanu.

Care sunt acuzațiile la adresa vechii conduceri

Berceanu afirmă că o parte din vechea conducere a blocat procesul democratic și a anulat rezultatul alegerilor, unde scorul a fost extrem de strâns, și anume, de 168 la 167. El susține că s-a încercat reinterpretarea voturilor, inclusiv prin considerarea abținerilor ca voturi valide.

„Adunarea Generală a considerat că şi abţinerile sunt voturi valide, ceea ce nu se întâmplă nicăieri în lume. Au ignorat faptul că abţinerea era doar o opţiune pentru a trece mai departe la vot şi au decis ca şi aceste voturi să fie adunate pentru a obţine o majoritate absolută. Trec peste aceste aspecte, dar acest tip de judecată nu a fost aplicat şi pentru Biroul Naţional, unde vechea conducere a obţinut majoritatea. Mai mult, s-au gândit să îngheţe corpul electoral – adică oamenii care pot vota – şi să îl reducă doar la cel definit pentru alegerile prezidenţiale, astfel încât cei care şi-au plătit cotizaţiile ulterior să nu poată vota în al doilea scrutin. Diferenţa a fost foarte mică, de un vot, drept pentru care s-au apucat să facă o „Academie de bullying” asupra membrilor care m-au votat. O parte dintre aceştia s-au retras, iar această „Academie de bullying” continuă să producă efecte, astfel încât, cumva, votul acela în plus să fie anulat şi să fie promovat un interes de grup”, a mai spus Octavian Berceanu.

„Este un demers care încurajează autocraţia şi nu meritocraţia. Este un exemplu de practici nocive în politica din România, practici pe care le regăsim nu doar la REPER, ci uneori şi în alte partide. Este un motiv pentru mine să mă retrag din calitatea de membru al partidului REPER şi să îmi îndemn colegii să iasă la vot, pentru că majoritatea dintre ei nu au făcut acest lucru. Un partid în care votează doar 335 de membri cu voturi valide reprezintă populaţia a trei scări de bloc din blocul în care locuiesc, în Crângaşi”, a mai spus Berceanu.

Pentru cine ar fi trebuit să se retragă Octavian Berceanu

Politicianul a vorbit și despre o influență externă:

El sugerează că filiala PNL Cluj a exercitat presiuni asupra REPER pentru a-și impune un candidat favorabil.

„Unul dintre foştii parlamentari USR, aflat acum în conducerea REPER, a venit cu o propunere indecentă: să mă retrag pentru a-i oferi un avantaj contracandidatei, cea de la Cluj, iar mie să îmi găsească o poziţie onorabilă, poate la Garda de Mediu, în Guvern, dându-mi exemplul lui Dragoş Pîslaru şi al Oanei Cambera. Ţin să le amintesc că atât Dragoş, cât şi Oana au muncit enorm, au avut rezultate extraordinare, sunt oameni extrem de inteligenţi, peste medie, iar poziţiile pe care le-au dobândit în REPER au venit pe merit şi nu din aranjamente de culise. Avem nevoie de astfel de oameni în Guvern, care să ne scoată din criză. Propunerea am refuzat-o şi o consider incalificabilă din punct de vedere moral, atât pentru majoritatea membrilor REPER, cât şi pentru societatea civilă”, a mai dezvăluit Berceanu.

Berceanu a mai spus că partidul a decis să organizeze din nou alegeri, care „le-ar aduce un avantaj prin retragerea sau demisia membrilor care m-au susţinut şi prin îngheţarea corpului electoral”.

Ce spune despre candidatura la Primăria Capitalei

Retragerea din partid înseamnă și retragerea candidaturii la Primăria Capitalei. Berceanu a explicat că nu vrea să fie folosit drept „iepure politic”:

„Prin intermediul adunării generale sau al Biroului Naţional, aceştia îmi pot retrage, sub presiunea filialei PNL Cluj, candidatura sau mi-o pot susţine, în funcţie de interesul lor la Primăria Bucureşti. Nu vreau să le ofer această satisfacţie. Nu sunt un iepure, ci am lucrat toată viaţa pentru cetăţeni, în societatea civilă şi în locurile unde schimbările se produc foarte greu, dar în favoarea societăţii. Drept pentru care susţin că retragerea mea este una binevenită. Ea poate crea cadrul în care oamenii din REPER să înţeleagă că au crescut nişte monstruleţi şi că vor continua să crească alţii, nişte monstruleţi politici, proveniţi poate din ouă depuse de alţii în alte partide. Şi nu asta ne dorim în viaţa politică. Ne dorim partide care să facă opoziţie reală unei clase politice învechite şi corupte, nu o opoziţie mimată, care doar dă impresia unei reînnoiri”, a mai adăugat el.