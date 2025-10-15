B1 Inregistrari!
Scandal în Senat! USR cere sancționarea lui Ninel Peia, după o replică scandaloasă: „Mama dvs. a luat prea mult paracetamol în sarcină”

Ana Beatrice
15 oct. 2025, 13:37
Sursa Foto: Facebook - Peia Ninel
Cuprins
  1. De ce USR cere sancționarea senatorului Ninel Peia
  2. Cum a reacționat USR după declarațiile senatorului

USR cere sancționarea senatorului Ninel Peia pentru jignirile aduse senatoarei Ruxandra Cibu, membră a partidului.

În timpul ședinței de plen din 15 octombrie, Peia a făcut afirmații considerate ofensatoare și conspiraționiste. Comportamentul senatorului a generat reacții ferme din partea parlamentarilor prezenți, care au cerut conducerii Senatului măsuri disciplinare imediate.

De ce USR cere sancționarea senatorului Ninel Peia

USR cere sancționarea senatorului Ninel Peia pentru un comportament considerat inacceptabil și pentru propagarea unor teorii conspiraționiste în plenul Senatului. În timpul dezbaterilor, i-a adresat senatoarei USR Ruxandra Cibu o remarcă ofensatoare, stârnind indignare în rândul colegilor.

„Doamna Ruxandra Cibu, am impresia că atunci când mama dvs. a fost însărcinată cu dvs. a fost foarte, foarte răcită. Şi, din această cauză, cred că a luat prea mult paracetamol. Dimineaţa, la prânz şi seara”, a spus senatorul din grupul „PACE – Întâi România”.

Prin această declarație, Peia a readus în discuție o teorie nefondată, conform căreia administrarea de paracetamol în timpul sarcinii ar putea provoca autism la copii. Această ipoteză este respinsă de comunitatea științifică, dar des vehiculată în mediile conspiraționiste.

Cum a reacționat USR după declarațiile senatorului

Într-un comunicat oficial, USR cere sancționarea lui Ninel Peia și solicită conducerii Senatului trimiterea cazului către Comisia juridică. Liderul grupului USR, Ștefan Pălărie, a afirmat că violența verbală și extremismul trebuie oprite imediat, înainte de a deveni un comportament tolerat.

„Există o limită morală, există o limită umană și există atacuri la persoană sub limita celui mai abject limbaj. Ce a făcut Ninel Peia este incalificabil. Trebuie sancționat, conform Regulamentului. Extremismul și violența de limbaj continuă să crească în retorica și comportamentul unor parlamentari. Abuzul și violența nu trebuie lăsate să-și facă loc în Parlament. Trebuie să oprim de îndată orice tentativă de a face acceptabilă violența verbală, căci următorul pas este a face acceptabilă și violența fizică în Parlament și în stradă. Nu putem permite așa ceva, nu putem fi complicii celor care vor să facă din violență un lucru firesc”, a declarat Ștefan Pălărie, liderul grupului USR din Senat.

