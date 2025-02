Scandal monstru în tabăra „suveraniștilor” pe tema Moțiunii de cenzură / Diana Șoșoacă: „Dacă astăzi, AUR și POT nu aduc semnăturile este un act de trădare și arată foarte clar că ei sunt oamenii sistemului”

Moțiunea de cenzură anunțată de tabăra suveranistă este incertă, după ce președinta SOS România, Diana Șoșoacă acuză AUR și POT că refuză să depună semnăturile. George Simion a transmis luni dimineață că nu va depune moțiunea fără semnături din partea celor de la USR.

Într-o intervenție pentru B1 TV, Diana Şoşoacă a anunţat că va face demersul la Parlament fără preşedintele AUR.

“În urmă cu o săptămână Geoerge Simion a anunțat că se va depune o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Ciolacu 2. Nu a mai făcut nimic după aceea, conform obiceiului său. În acel moment eram în plen la Strasbourg, l-am sunat și pe domnul Coarnă, și pe Clement Sava, liderii de grup de la deputați și de la senatori și am spus că este o cacealma a lui George Simion și să începem noi să demarăm procedurile pentru depunerea moțiunii de cenzură. Zis și făcut, ne-am apucat, am strâns semnăturile de la noi, ne-am dus și de la AUR am strâns o parte din semnături.

AUR-ul și-a strâns toate semnăturile și nu vrea să le dea. POT-ul a refuzat să semneze până la această zi iar USR-ul nu face parte din opoziție. USR-ul când e cu Guvernul, când e împotriva Guvernului, depinde de interesele sale personale. Cei care au înițiat moțiunea de cenzură suntem noi cei de la SOS România”.

Diana Șoșoacă a lansat acuzații grave la adresa lui Călin Georgescu, a lui George Simion, dar și a liderilor POT, pe care îi acuză că fac blat cu Marcel Ciolacu:

“O amânare a moțiunii de cenzură pe motive puierile, că vezi Doamne, USR-ul nu și-ar depune semnăturile, când avem peste 125 de semnături și putem să inițiem moțiunea de cenzură nu înseamnă decât să i se facă jocurile domnului Ciolacu.

Eu astăzi voi fi în Parlamentul României. La ora 13 avem conferință de presă la Camera Deputaților. Este inacceptabil ceea ce se întâmplă. Jocurile și aranjamanetele de culise ale domnului Simion care se află probabil peste Ocean încercând să își găsească o relație ca să fie și el candidat la prezidențiale, deși încearcă să îi ofere un suport domnului Geoergescu care până acum îl înjura, îl dădea afară din partid. Georgescu îl înjura și pe el, și pe AUR că sunt oamenii sistemului iar acum s-au unit.

SIE cu colegii domnului Georgescu, împreună cu SRI, cu colegii domnului Coldea, ale domnului Simion și cu Ciolacu…sunt dovezi foarte clare, domnul Georgescu a spus foarte clar, colegii lui de la SIE, este omul lui SIE. Domnul Simion se știe foarte clar îl are în spate pe Coldea, este crescut de doamna Mungiu-Pippidi. Dacă astăzi, AUR și POT nu aduc semnăturile este un act de trădare și arată foarte clar că ei sunt oamenii sistemului”.