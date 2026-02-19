B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Scandal nou în coaliție. De data asta, PSD e spectator. PNL și USR se bat pe miliardele din schemele de ajutor de stat

Scandal nou în coaliție. De data asta, PSD e spectator. PNL și USR se bat pe miliardele din schemele de ajutor de stat

Adrian A
19 feb. 2026, 13:53
Scandal nou în coaliție. De data asta, PSD e spectator. PNL și USR se bat pe miliardele din schemele de ajutor de stat
Cuprins
  1. Miliardele pe care se ceartă USR și PNL
  2. Cine controlează schemele, controlează banii

Proiectul de Ordonanță de Urgență privind relansarea economică, anunțat de Guvern ca unul dintre principalele instrumente pentru stimularea investițiilor în 2026, este blocat. De data asta d un scandal între USR și PNL. Miza: miliardele din schemele de ajutor de stat.

Miliardele pe care se ceartă USR și PNL

Conflictul ar fi apărut între Ministerul Economiei, condus de USR, și Ministerul Finanțelor, aflat în portofoliul PNL, în legătură cu gestionarea schemelor de ajutor de stat și a mecanismelor de credit fiscal prevăzute în proiect.

Ministerul Economiei nu ar fi de acord să cedeze către Finanțe coordonarea acestor instrumente, considerate esențiale pentru politica industrială, după cum arată surse politice, citate de stiripesurse.ro.

Concret, în forma discutată în coaliție, Ministerul Finanțelor ar urma să aibă un rol central în administrarea creditului fiscal și în controlul impactului bugetar al măsurilor, în timp ce Ministerul Economiei susține că schemele de ajutor de stat trebuie să rămână în coordonarea sa, pentru a asigura coerența cu strategia industrială.

Însă, Ministerul Economiei ar fi refuzat să acorde aviz favorabil proiectului în actuala formă, solicitând modificări privind arhitectura instituțională a schemelor. Disputa nu ar viza oportunitatea măsurilor, ci „cine deține controlul” asupra lor.

Cine controlează schemele, controlează banii

Proiectul de OUG include mai multe scheme de ajutor de stat pentru investiții strategice, inclusiv mecanisme de credit fiscal pe o perioadă multianuală, precum și stimulente dedicate cercetării-dezvoltării.

Miza este una semnificativă, întrucât bugetele cumulate pentru aceste instrumente se ridică la miliarde de euro, iar criteriile de eligibilitate vizează sectoare considerate prioritare, de la industria prelucrătoare la tehnologiile avansate și industria de apărare.

Ministerul care are ultimul cuvânt în privința acestor scheme decide ce companii primesc finanțare, în ce domenii și în ce regiuni.

Proiectul de relansare economică din 2026, propus de Guvernul Bolojan, vizează măsuri de aproximativ 4 miliarde de euro pe 6 ani, axate pe susținerea investițiilor strategice, creșterea lichidității companiilor și simplificare fiscală.

Tags:
Citește și...
Ambasadorul României în SUA: „Casa Albă a fost extrem extrem de încântată de faptul că Nicușor Dan a ales să vină. Președintele României va fi în primii cinci vorbitori”
Politică
Ambasadorul României în SUA: „Casa Albă a fost extrem extrem de încântată de faptul că Nicușor Dan a ales să vină. Președintele României va fi în primii cinci vorbitori”
Directorul Poștei Române explică de ce nu vin specialiștii IT în companie. Cum afectează plafonarea salariilor digitalizarea instituției
Politică
Directorul Poștei Române explică de ce nu vin specialiștii IT în companie. Cum afectează plafonarea salariilor digitalizarea instituției
Fuzionarea comunelor mici. Șeful CJ Timiș, Alfred Simonis, fură ideea președintelui PNL Satu Mare și zice că e a lui (VIDEO)
Politică
Fuzionarea comunelor mici. Șeful CJ Timiș, Alfred Simonis, fură ideea președintelui PNL Satu Mare și zice că e a lui (VIDEO)
Cine și de ce participă la Consiliul Păcii al lui Trump. Motivele pentru care statele au aderat la ideea liderului de la Casa Albă
Politică
Cine și de ce participă la Consiliul Păcii al lui Trump. Motivele pentru care statele au aderat la ideea liderului de la Casa Albă
Surse: Nicușor Dan, singurul lider din UE care va ține un discurs la Consiliul pentru Pace condus de Trump (VIDEO)
Politică
Surse: Nicușor Dan, singurul lider din UE care va ține un discurs la Consiliul pentru Pace condus de Trump (VIDEO)
Cu Georgescu judecat în două dosare penale, suveraniștii fac ce știu mai bine: turul 2 înapoi. În frunte cu George Simion au mers să depună plângeri penale (VIDEO)
Politică
Cu Georgescu judecat în două dosare penale, suveraniștii fac ce știu mai bine: turul 2 înapoi. În frunte cu George Simion au mers să depună plângeri penale (VIDEO)
Bolojan, discuție cu reprezentanții agenției de rating Moody’s. Ce le-a spus despre deficit și perspectivele de creștere economică (VIDEO)
Politică
Bolojan, discuție cu reprezentanții agenției de rating Moody’s. Ce le-a spus despre deficit și perspectivele de creștere economică (VIDEO)
Pîslaru, replică după ce Grindeanu i-a cerut să recupereze banii din PNRR: „Era minunat dacă își făceau ei treaba”
Politică
Pîslaru, replică după ce Grindeanu i-a cerut să recupereze banii din PNRR: „Era minunat dacă își făceau ei treaba”
Profilul viitorilor șefi ai serviciilor de informații. Calitățile pe care trebuie să le întrunească
Politică
Profilul viitorilor șefi ai serviciilor de informații. Calitățile pe care trebuie să le întrunească
Grindeanu are rețineri cu privire la finalizare autostrăzilor asumate prin PNRR. Ce probleme vede
Politică
Grindeanu are rețineri cu privire la finalizare autostrăzilor asumate prin PNRR. Ce probleme vede
Ultima oră
16:43 - Ambasadorul României în SUA: „Casa Albă a fost extrem extrem de încântată de faptul că Nicușor Dan a ales să vină. Președintele României va fi în primii cinci vorbitori”
16:32 - Directorul Poștei Române explică de ce nu vin specialiștii IT în companie. Cum afectează plafonarea salariilor digitalizarea instituției
16:23 - Prima reacție a Regelui Charles după ce fratele său a fost arestat în cazul Epstein: „Permiteți-mi să afirm clar”
15:57 - Sondaj: Mai bine de două treimi dintre români sunt de acord cu introducerea serviciului militar obligatoriu. Câți români și-ar apăra țara în caz de război
15:56 - Bani de la stat pentru tinerii care se angajează prima dată. Ce condiții trebuie îndeplinite pentru a primi bani de la Guvern (VIDEO)
15:39 - O femeie a fost arestată după ce și-a abandonat cățelul pe aeroport. Gestul său a revoltat autoritățile (VIDEO)
15:25 - Isterie în Italia după ce o bonă a greșit școala copiilor
15:02 - Fuzionarea comunelor mici. Șeful CJ Timiș, Alfred Simonis, fură ideea președintelui PNL Satu Mare și zice că e a lui (VIDEO)
14:52 - Daniel Pavel, despre „Desafio: Aventura”: „Nici măcar soția mea nu știe cine a câștigat!”. Ce spune despre concurenți
14:50 - Schimb de replici acide între Florin Ristei și Andreea Bostănică: „Dă-ți un reset din fabrică”