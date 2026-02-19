Scandal nou în coaliție. De data asta, PSD e spectator. PNL și USR se bat pe miliardele din schemele de ajutor de stat

Proiectul de Ordonanță de Urgență privind relansarea economică, anunțat de Guvern ca unul dintre principalele instrumente pentru stimularea investițiilor în 2026, este blocat. De data asta d un scandal între USR și PNL. Miza: miliardele din schemele de ajutor de stat.

Miliardele pe care se ceartă USR și PNL

Conflictul ar fi apărut între Ministerul Economiei, condus de USR, și Ministerul Finanțelor, aflat în portofoliul PNL, în legătură cu gestionarea schemelor de ajutor de stat și a mecanismelor de credit fiscal prevăzute în proiect.

Ministerul Economiei nu ar fi de acord să cedeze către Finanțe coordonarea acestor instrumente, considerate esențiale pentru politica industrială, după cum arată surse politice, citate de stiripesurse.ro.

Concret, în forma discutată în coaliție, ar urma să aibă un rol central în administrarea creditului fiscal și în controlul impactului bugetar al măsurilor, în timp ce Ministerul Economiei susține că schemele de ajutor de stat trebuie să rămână în coordonarea sa, pentru a asigura coerența cu strategia industrială.

Însă, Ministerul Economiei ar fi refuzat să acorde aviz favorabil proiectului în actuala formă, solicitând modificări privind arhitectura instituțională a schemelor. Disputa nu ar viza oportunitatea măsurilor, ci „cine deține controlul” asupra lor.

Cine controlează schemele, controlează banii

Proiectul de OUG include mai multe scheme de ajutor de stat pentru investiții strategice, inclusiv mecanisme de credit fiscal pe o perioadă multianuală, precum și stimulente dedicate cercetării-dezvoltării.

Miza este una semnificativă, întrucât bugetele cumulate pentru aceste instrumente se ridică la miliarde de euro, iar criteriile de eligibilitate vizează sectoare considerate prioritare, de la industria prelucrătoare la tehnologiile avansate și industria de apărare.

Ministerul care are ultimul cuvânt în privința acestor scheme decide ce companii primesc finanțare, în ce domenii și în ce regiuni.

Proiectul de relansare economică din 2026, propus de Guvernul , vizează măsuri de aproximativ 4 miliarde de euro pe 6 ani, axate pe susținerea investițiilor strategice, creșterea lichidității companiilor și simplificare fiscală.