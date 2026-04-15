Acasa » Politică » Scântei în mediul universitar. Controversat senator AUR invitat principal la un eveniment organizat de Universitatea de Vest și Biserica Ortodoxă

Scântei în mediul universitar. Controversat senator AUR invitat principal la un eveniment organizat de Universitatea de Vest și Biserica Ortodoxă

Adrian Teampău
15 apr. 2026, 16:51
Scântei în mediul universitar. Controversat senator AUR invitat principal la un eveniment organizat de Universitatea de Vest și Biserica Ortodoxă
Seatorul AUR Virgiliu-Gheorghe Vlăescu Sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. Senatorul AUR, principalul invitat la conferință
  2. Profesor indignat de tertipul organizatorilor
  3. Posibil semn de bunăvoință al rectorului PNL față de senatorul AUR

Senatorul AUR Virgiliu-George Vlăescu a fost invitat să conferențieze, în fața studenților, la un eveniment organizat de Mitropolia Banatului și Universitatea de Vest condusă de penelistul Marilen Pirtea. 

Universitatea de Vest din Timișoara este condusă de Marilen Pirtea, deputat PNL și un susținător al actualului premier Ilie Bolojan. Numele său a apărut pe lista scurtă a posibililor înlocuitori ai demisionarului Daniel David, la conducerea Ministerului Educației.

Senatorul AUR, principalul invitat la conferință

Un eveniment organizat de Universitatea de Vest, al cărei rector este Marilen Pirtea, Mitropolia Banatului și Asociația Studenților Creștin-Ortodocși (ASCOR) s-a lăsat cu scântei în mediul universitar. Mai mulți profesori s-au arătat indignați de faptul că senatorul AUR Virgiliu-George Vlăescu a fost invitatul principal al conferințe cu tema „Criza dragostei și criza familiei”.

Conferința s-a desfășurat pe 11 martie la Centrul de Conferințe al Universității Politehnica din Timișoara. Principalul vorbitor de pe afiș, Virgiliu-George Vlăescu, este cunoscut pentru promovarea unor teorii ale conspirației. Pentru a evita scandalul, instituția universitară condusă de deputatul PNL Marilen Pirtea a încercat să ascundă numele controversatului invitat.

Senatorul AUR figura în comunicatele oficiale ale Universității și ale Mitropoliei Banatului cu numele incomplet, Virgiliu Gheorghe, în loc de Virgiliu-George Vlăescu. În schimb, onorat de invitație, politicianul extremist a promovat conferința pe conturile sale social-media.

Profesor indignat de tertipul organizatorilor

Profesorul universitar Vasile Popovici a sesizat inadvertența dintre comunicările oficiale și realitate. El a atras atenția, într-o postare pe Facebook, cu privire la tentativa prin care s-a încercat ascunderea numelui real al conferențiarului. Senatorul AUR nu figura cu numele complet și nici cu funcția pe care o ocupă.

„Afișul ascundea două lucruri esențiale: 1. numele “conferențiarului” era falsificat fiind prezentat doar cu cele două prenume: Virgiliu Gheorghe, ca și cum Virgiliu era prenumele iar Gheorghe numele. 2. individul nu apărea ca senator AUR. Două minciuni prin omisiune proferate de ierarhi BOR prin ASCOR într-un moment când ierarhii ar fi trebuit să îndemne la reculegere”, a scris Vasile Popovici într-o postare pe Facebook.

Pornind de aici, profesorul concluzionează că partidul AUR este o extensie a Bisericii Ortodoxe care îi pune la dispoziție o tribună pentru a-și promova interesele. Așa cum s-a întâmplat și cu acest prilej,

„Ar fi o mare greșeală să subestimăm aceste lucruri. Și la fel de mare ar fi greșeala să credem că BOR se pune la dispoziția AUR. Lucrurile stau exact invers: AUR este o extensie a BOR. Nu vom înțelege nimic din ce se întîmplă dacă nu vedem acest fapt esențial”, a mai spus profesorul Popovici.

Marilen Gabriel Pirtea Sursa foto: Facebook

Posibil semn de bunăvoință al rectorului PNL față de senatorul AUR

Prezența unui personaj controversat precum senatorul AUR la un eveniment eveniment organizat de Universitatea de Vest, al cărei rector este deputatul PNL Marilen Pirtea, poate fi interpretată și din perspectiva apropierii celor două partide. În contextul tensiunilor din coaliția de guvernare, se vorbește despre o apropiere între partidul lui George Simion și PNL-ul condus de Ilie Bolojan.

În cazul retragerii social-democraților de la guvernare, așa cum se prefigurează, Ilie Bolojan ar fi negociat cu partidul AUR pentru o susținere a unui guvern minoritar PNL-USR, din parlament. Mai mulți apropiați ai actualului premier, între care Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei și Daniel Fenechiu, șeful senatorilor peneliști au dat semnalul „reievaluării” AUR, în perspectiva unei alianțe mai mult sau mai puțin pe față.

„Dacă se generează o criză guvernamentală, eu am încercat să fiu cât se poate de rațional, să spun așa: ca lider de grup parlamentar, ca om care lucrez în Parlament cu toate formațiunile politice, da, pot să spun cât se poate de clar că pentru a asigura stabilitatea României, poți colabora parlamentar cu orice partid politic și da, inclusiv cu AUR”, declara Daniel Fenechiu, pentru B1 TV la finalul lunii martie.

În acest context, apariția lui Virgiliu-George Vlăescu la evenimentul de la Universitatea condusă de Marilen Pirtea poate fi înscrisă în acestă operașiune de „reievaluare”.

Citește și...
Meniu la preț de criză pentru senatori și deputați. Parlamentarii, privilegiații austerității
Politică
Meniu la preț de criză pentru senatori și deputați. Parlamentarii, privilegiații austerității
Surse: Urmează demisii în lanț. Planul PSD, în cazul în care premierul Ilie Bolojan nu va demisiona
Politică
Surse: Urmează demisii în lanț. Planul PSD, în cazul în care premierul Ilie Bolojan nu va demisiona
Îl ține Nicușor Dan pe Ilie Bolojan în fruntea Guvernului? Întâlnire de taină la Cotroceni. Câteva scenarii
Politică
Îl ține Nicușor Dan pe Ilie Bolojan în fruntea Guvernului? Întâlnire de taină la Cotroceni. Câteva scenarii
Guvernul schimbă regulile pentru veniturile din sistemul public. Ministrul Muncii explică cum vor fi calculate noile majorări
Politică
Guvernul schimbă regulile pentru veniturile din sistemul public. Ministrul Muncii explică cum vor fi calculate noile majorări
Cum a vrut Vlad Voiculescu să îi fure ideea lui Rogobete. Minciuna, dusă la rang de artă de fostul ministru al Sănătății
Politică
Cum a vrut Vlad Voiculescu să îi fure ideea lui Rogobete. Minciuna, dusă la rang de artă de fostul ministru al Sănătății
Situația se complică în Orientul Mijlociu. Iranul lansează o amenințare majoră. Ce a anunțat că vrea să facă
Externe
Situația se complică în Orientul Mijlociu. Iranul lansează o amenințare majoră. Ce a anunțat că vrea să facă
Jocul de-a moțiunea. Grupul PACE al lui Ninel Peia anunță că depune moțiune de cenzură. Dar nu are semnăturile. Se roagă de PSD să semneze
Politică
Jocul de-a moțiunea. Grupul PACE al lui Ninel Peia anunță că depune moțiune de cenzură. Dar nu are semnăturile. Se roagă de PSD să semneze
Sorin Grindeanu iese, din nou, la rampă după două săptămâni de tăcere: „trei vești proaste”. Anunțul mazilirii lui Ilie Bolojan
Politică
Sorin Grindeanu iese, din nou, la rampă după două săptămâni de tăcere: „trei vești proaste”. Anunțul mazilirii lui Ilie Bolojan
Cristi Chivu, aproape de un contract istoric la Inter. Salariu de 5 milioane de euro și prelungire până în 2029
Politică
Cristi Chivu, aproape de un contract istoric la Inter. Salariu de 5 milioane de euro și prelungire până în 2029
Partidul lui George Simion pierde teren. AUR a scăzut cu 4% în intenția de vot a românilor față de începutul anului (FOTO/GRAFICE)
Politică
Partidul lui George Simion pierde teren. AUR a scăzut cu 4% în intenția de vot a românilor față de începutul anului (FOTO/GRAFICE)
Ultima oră
18:40 - Turismul din Dubai s-a prăbușit din cauza războiului. Hotelul Burj Al Arab se închide „pentru renovare”
18:35 - Republica Moldova se va retrage oficial din Comunitatea Statelor Independente. Care sunt motivele retragerii
18:32 - „Mașina nu este proprietatea mea”. Costel Grojdea, schimbat de la șefia ITM București după scandalul Lamborghini. Unde se întoarce și ce salariu va avea
17:58 - Meniu la preț de criză pentru senatori și deputați. Parlamentarii, privilegiații austerității
17:55 - Inspectoratele școlare intră sub lupa Ministerului Educației. Cum sunt verificate plățile și litigiile
17:54 - O televiziune celebră anunță concedieri masive. Peste 2.000 de angajați vor fi dați afară
17:41 - Bătaie între AUR-iști. Agresivul deputat Dan Tanasă a devenit victima unui coleg. O fi de la bani, o fi de la funcții? (VIDEO)
17:17 - Surse: Urmează demisii în lanț. Planul PSD, în cazul în care premierul Ilie Bolojan nu va demisiona
17:15 - Statele Unite prelungesc derogarea de la sancțiuni ale Lukoil. Până când vor putea funcționa stațiile din România
16:56 - Îl ține Nicușor Dan pe Ilie Bolojan în fruntea Guvernului? Întâlnire de taină la Cotroceni. Câteva scenarii