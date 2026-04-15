Senatorul AUR a fost invitat să conferențieze, în fața studenților, la un eveniment organizat de Mitropolia Banatului și Universitatea de Vest condusă de penelistul Marilen Pirtea.

din Timișoara este condusă de Marilen Pirtea, deputat PNL și un susținător al actualului premier Ilie Bolojan. Numele său a apărut pe lista scurtă a posibililor înlocuitori ai demisionarului Daniel David, la conducerea Ministerului Educației.

Senatorul AUR, principalul invitat la conferință

Un eveniment organizat de Universitatea de Vest, al cărei rector este Marilen Pirtea, și Asociația Studenților Creștin-Ortodocși (ASCOR) s-a lăsat cu scântei în mediul universitar. Mai mulți profesori s-au arătat indignați de faptul că senatorul AUR Virgiliu-George Vlăescu a fost invitatul principal al conferințe cu tema „Criza dragostei și criza familiei”.

Conferința s-a desfășurat pe 11 martie la Centrul de Conferințe al Universității Politehnica din Timișoara. Principalul vorbitor de pe afiș, Virgiliu-George Vlăescu, este cunoscut pentru promovarea unor teorii ale conspirației. Pentru a evita scandalul, instituția universitară condusă de deputatul PNL Marilen Pirtea a încercat să ascundă numele controversatului invitat.

Senatorul AUR figura în comunicatele oficiale ale Universității și ale Mitropoliei Banatului cu numele incomplet, Virgiliu Gheorghe, în loc de Virgiliu-George Vlăescu. În schimb, onorat de invitație, politicianul extremist a promovat conferința pe conturile sale social-media.

Profesor indignat de tertipul organizatorilor

Profesorul universitar Vasile Popovici a sesizat inadvertența dintre comunicările oficiale și realitate. El a atras atenția, într-o postare pe Facebook, cu privire la tentativa prin care s-a încercat ascunderea numelui real al conferențiarului. Senatorul AUR nu figura cu numele complet și nici cu funcția pe care o ocupă.

„Afișul ascundea două lucruri esențiale: 1. numele “conferențiarului” era falsificat fiind prezentat doar cu cele două prenume: Virgiliu Gheorghe, ca și cum Virgiliu era prenumele iar Gheorghe numele. 2. individul nu apărea ca senator AUR. Două minciuni prin omisiune proferate de ierarhi BOR prin ASCOR într-un moment când ierarhii ar fi trebuit să îndemne la reculegere”, a scris Vasile Popovici într-o postare pe Facebook.

Pornind de aici, profesorul concluzionează că partidul AUR este o extensie a Bisericii Ortodoxe care îi pune la dispoziție o tribună pentru a-și promova interesele. Așa cum s-a întâmplat și cu acest prilej,

„Ar fi o mare greșeală să subestimăm aceste lucruri. Și la fel de mare ar fi greșeala să credem că BOR se pune la dispoziția AUR. Lucrurile stau exact invers: AUR este o extensie a BOR. Nu vom înțelege nimic din ce se întîmplă dacă nu vedem acest fapt esențial”, a mai spus profesorul Popovici.

Posibil semn de bunăvoință al rectorului PNL față de senatorul AUR

Prezența unui personaj controversat precum senatorul AUR la un eveniment eveniment organizat de Universitatea de Vest, al cărei rector este deputatul PNL Marilen Pirtea, poate fi interpretată și din perspectiva apropierii celor două partide. În contextul tensiunilor din coaliția de guvernare, se vorbește despre o apropiere între partidul lui George Simion și PNL-ul condus de Ilie Bolojan.

În cazul retragerii social-democraților de la guvernare, așa cum se prefigurează, Ilie Bolojan ar fi negociat cu partidul AUR pentru o susținere a unui guvern minoritar PNL-USR, din parlament. Mai mulți apropiați ai actualului premier, între care Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei și Daniel Fenechiu, șeful senatorilor peneliști au dat semnalul „reievaluării” AUR, în perspectiva unei alianțe mai mult sau mai puțin pe față.

„Dacă se generează o criză guvernamentală, eu am încercat să fiu cât se poate de rațional, să spun așa: ca lider de grup parlamentar, ca om care lucrez în Parlament cu toate formațiunile politice, da, pot să spun cât se poate de clar că pentru a asigura stabilitatea României, poți colabora parlamentar cu orice partid politic și da, inclusiv cu AUR”, declara Daniel Fenechiu, pentru B1 TV la finalul lunii martie.

În acest context, apariția lui Virgiliu-George Vlăescu la evenimentul de la Universitatea condusă de Marilen Pirtea poate fi înscrisă în acestă operașiune de „reievaluare”.