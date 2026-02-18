Scene halucinante în Senatul României. Bătaie în toată regula între aleșii neamului. Cine au fost combatanții (VIDEO)

Mai rău ca pe stadion, în Senatul României. Doi senatori PSD au sărit să-i ia telefonul din mână unui coleg de la opoziţie, în cadrul şedinţei de miercuri, din plenul Senatului.

Cine sunt scandalagiii din Senatul României

Doi parlamentari de la PSD, Victoria Stoiciu şi Ionel Floroiu, au mers la senatorul Liviu Iulian Fodoca ca să-i ia telefonul din mână, din cauză că acesta filma ce se întâmpla la plen,

După cum se vede în imagini, senatoarea PSD Victoria Stoiciu intră într-un conflict verbal cu senatorul Liviu Fodorca de la grupul PACE. În apărarea senatoarei sare un coleg de la , parlamentarul Ionel Floroiu. El îl îmbrâncește pe senatorul din opoziție care ține un telefon în mână.

Un alt ales al neamului a filmat întreaga scenă. De asemenea, din sală se aud mai multe voci. Dacă din conducerea plenului celor implicați li se cere să se liniștească, din sală se fac diferite acuzații.

„Nu pune mâna pe el, madame unde te crezi? Hei, hei, ia mâna de pe el. Ia uitați cât de agresive sunt slugile pesediste”, se aude din sala de plen.

De asemenea, președintele Senatului, Mircea Abrudean, a uitat microfonul deschis în timpul ședinței de plen și s-a auzit momentul în care îi jignește pe senatorii din opoziție.

”Ce golani sunt ăștia, mă! Ce golani sunt ăștia!”, a spus Abrudean.

De la ce a pornit scandalul

Potrivit celor de la opoziţie, grupurile AUR şi PACE din Senat au părăsit sala pentru a nu se face cvorum pe proiectele depuse dezbaterii. Cei de la PACE îi acuză pe cei de la PSD şi PNL că ar fi vrut să-i tragă pe sfoară şi să măsluiască votul pe anumite proiecte şi de aceea s-au apucat să filmeze.

În cele din urmă, ședința de plen a a fost suspendată din lipsă de cvorum. În sală se aflau doar 66 de senatori, în timp ce cvorumul minim este de 67.

Scenele halucinante au fost dezbătute și în emisiunea Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin.