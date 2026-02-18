B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Scene halucinante în Senatul României. Bătaie în toată regula între aleșii neamului. Cine au fost combatanții (VIDEO)

Scene halucinante în Senatul României. Bătaie în toată regula între aleșii neamului. Cine au fost combatanții (VIDEO)

Adrian A
18 feb. 2026, 16:09
Scene halucinante în Senatul României. Bătaie în toată regula între aleșii neamului. Cine au fost combatanții (VIDEO)
Cuprins
  1. Cine sunt scandalagiii din Senatul României
  2. De la ce a pornit scandalul

Mai rău ca pe stadion, în Senatul României. Doi senatori PSD au sărit să-i ia telefonul din mână unui coleg de la opoziţie, în cadrul şedinţei de miercuri, din plenul Senatului. 

Cine sunt scandalagiii din Senatul României

Doi parlamentari de la PSD, Victoria Stoiciu şi Ionel Floroiu, au mers la senatorul Liviu Iulian Fodoca ca să-i ia telefonul din mână, din cauză că acesta filma ce se întâmpla la plen,

După cum se vede în imagini, senatoarea PSD Victoria Stoiciu intră într-un conflict verbal cu senatorul Liviu Fodorca de la grupul PACE. În apărarea senatoarei sare un coleg de la PSD, parlamentarul Ionel Floroiu. El îl îmbrâncește pe senatorul din opoziție care ține un telefon în mână.

Un alt ales al neamului a filmat întreaga scenă. De asemenea, din sală se aud mai multe voci. Dacă din conducerea plenului celor implicați li se cere să se liniștească, din sală se fac diferite acuzații.

„Nu pune mâna pe el, madame unde te crezi? Hei, hei, ia mâna de pe el. Ia uitați cât de agresive sunt slugile pesediste”, se aude din sala de plen.

De asemenea, președintele Senatului, Mircea Abrudean, a uitat microfonul deschis în timpul ședinței de plen și s-a auzit momentul în care îi jignește pe senatorii din opoziție.

”Ce golani sunt ăștia, mă! Ce golani sunt ăștia!”, a spus Abrudean.

De la ce a pornit scandalul

Potrivit celor de la opoziţie, grupurile AUR şi PACE din Senat au părăsit sala pentru a nu se face cvorum pe proiectele depuse dezbaterii. Cei de la PACE îi acuză pe cei de la PSD şi PNL că  ar fi vrut să-i tragă pe sfoară şi să măsluiască votul pe anumite proiecte şi de aceea s-au apucat să filmeze.

În cele din urmă, ședința de plen a Senatului a fost suspendată din lipsă de cvorum. În sală se aflau doar 66 de senatori, în timp ce cvorumul minim este de 67.

Scenele halucinante au fost dezbătute și în emisiunea Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin.

Tags:
Citește și...
Călin Georgescu: „Singura mea vină este că exist alături de poporul român. Ei urăsc poporul român”. Ce a anunțat suveranistul
Politică
Călin Georgescu: „Singura mea vină este că exist alături de poporul român. Ei urăsc poporul român”. Ce a anunțat suveranistul
Grindeanu, după decizia CCR: De acum încolo e treaba lui Dragoș Pîslaru să nu pierdem banii din PNRR / Reacția ministrului (VIDEO)
Politică
Grindeanu, după decizia CCR: De acum încolo e treaba lui Dragoș Pîslaru să nu pierdem banii din PNRR / Reacția ministrului (VIDEO)
Ministrul Justiției, după decizia CCR: „Nu trebuie să existe un război între puterile statului” (VIDEO)
Politică
Ministrul Justiției, după decizia CCR: „Nu trebuie să existe un război între puterile statului” (VIDEO)
Va fi sau nu eliminată norma de hrană a militarilor? Anunțul lui Radu Miruță: „Am spus-o foarte răspicat, nu voi semna un astfel de proiect” (VIDEO)
Politică
Va fi sau nu eliminată norma de hrană a militarilor? Anunțul lui Radu Miruță: „Am spus-o foarte răspicat, nu voi semna un astfel de proiect” (VIDEO)
Va da Guvernul OUG pentru creșterea vârstei de pensionare a militarilor? Răspunsul dat de ministrul Apărării: „Este un grup de lucru” (VIDEO)
Politică
Va da Guvernul OUG pentru creșterea vârstei de pensionare a militarilor? Răspunsul dat de ministrul Apărării: „Este un grup de lucru” (VIDEO)
Pîslaru, după decizia CCR: S-a făcut dreptate, dar târziu. Discuțiile la Comisia Europeană cu privire la termen vor fi foarte complicate (VIDEO)
Politică
Pîslaru, după decizia CCR: S-a făcut dreptate, dar târziu. Discuțiile la Comisia Europeană cu privire la termen vor fi foarte complicate (VIDEO)
Nicușor Dan, reacție după ce judecătorii CCR au declarat constituțională reforma privind pensiile magistraților
Politică
Nicușor Dan, reacție după ce judecătorii CCR au declarat constituțională reforma privind pensiile magistraților
Prima reacție a lui Bolojan după decizia CCR privind pensiilor magistraților
Politică
Prima reacție a lui Bolojan după decizia CCR privind pensiilor magistraților
CCR: Reforma pensiilor magistraților e constituțională. Contestația ICCJ, respinsă
Politică
CCR: Reforma pensiilor magistraților e constituțională. Contestația ICCJ, respinsă
Călin Georgescu, chemat la Tribunalul București din cauza unei neînțelegeri între judecători
Politică
Călin Georgescu, chemat la Tribunalul București din cauza unei neînțelegeri între judecători
Ultima oră
16:48 - Alertă alimentară! Acest produs, retras din magazinele Lidl după descoperirea unor nereguli
16:36 - Amanta l-a băgat în conflict cu Dumnezeu. Preot monitorizat electronic pentru hărțuire
16:33 - Maria Constantin face dezvăluiri la 9 ani de la divorțul de Marcel Toader: Ce spune interpreta despre Gabriela Cristea
15:59 - Călin Georgescu: „Singura mea vină este că exist alături de poporul român. Ei urăsc poporul român”. Ce a anunțat suveranistul
15:54 - Grindeanu, după decizia CCR: De acum încolo e treaba lui Dragoș Pîslaru să nu pierdem banii din PNRR / Reacția ministrului (VIDEO)
15:47 - Machete care imită copii, soluția ingenioasă dintr-un oraș din România. Îi face pe șoferi să frâneze instant: „Te obligă să fii atent”
15:37 - Ministrul Justiției, după decizia CCR: „Nu trebuie să existe un război între puterile statului” (VIDEO)
15:32 - CCR a publicat argumentele pentru decizia prin care a respins sesizarea de neconstituționalitate pe reforma pensiilor speciale (DOCUMENT)
15:27 - Va fi sau nu eliminată norma de hrană a militarilor? Anunțul lui Radu Miruță: „Am spus-o foarte răspicat, nu voi semna un astfel de proiect” (VIDEO)
15:18 - Reacție dură din CSM după decizia CCR privind pensiile magistraților: „Democrația a murit”