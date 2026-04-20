Acasa » Politică » Ministrul Muncii a anunțat cum vor fi calculate salariile bugetarilor. Cine va avea cel mai mare salariu, în România

Ministrul Muncii a anunțat cum vor fi calculate salariile bugetarilor. Cine va avea cel mai mare salariu, în România

Ana Maria
20 apr. 2026, 10:36
Ministrul Muncii a anunțat cum vor fi calculate salariile bugetarilor. Cine va avea cel mai mare salariu, în România
Sursa foto: Facebook / @Petre Florin Manole
Cuprins
  1. Schimbare majoră în salarizare. Ce a anunțat ministrul Muncii
  2. Cum va influența noua lege salariile bugetarilor
  3. Schimbare majoră în salarizare. Ce se întâmplă cu sporurile și veniturile totale
  4. Cine va avea cel mai mare salariu în România

Schimbare majoră în salarizare. Noua lege a salarizării aduce un salariu minim de referință de peste 4.000 lei și schimbări importante pentru bugetari. Florin Manole a explicat ce se va întâmpla cu sporurile și veniturile începând din 2027.

Schimbare majoră în salarizare. Ce a anunțat ministrul Muncii

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că noua lege a salarizării pregătită de autorități va introduce un prag minim de referință de aproximativ 4.000 de lei brut, care va sta la baza calculării veniturilor din sistemul public.

Ministrul susține că reforma vine după ani de modificări repetate care au generat discrepanțe între diferite categorii de angajați din sectorul bugetar.

Cum va influența noua lege salariile bugetarilor

Potrivit ministrului, nicio categorie de angajați nu va avea de pierdut în urma aplicării noilor grile salariale.

Niciun salariu după noile grile nu va scădea. Nu vom avea oameni care să meargă cu mai puțin bani acasă pentru că nu ăsta e scopul. Avem niște categorii care vor fi ieșit din grilă. Dar pentru ei, la fel ca la pensii, vom veni cu un articol care să spună că se păstrează suma de acum, urmând ca la creșterile următoare să fii ajuns din urmă de ceilalți”, a anunțat Florin Manole, la Antena 3 CNN.

Ministrul a explicat că, în viitor, sistemul de salarizare va deveni mai coerent, iar diferențele dintre venituri vor fi mai clar stabilite.

Schimbare majoră în salarizare. Ce se întâmplă cu sporurile și veniturile totale

Una dintre schimbările importante vizează modul în care sunt acordate sporurile. Acestea vor fi reduse ca pondere, însă salariile de bază vor crește astfel încât veniturile totale să nu fie afectate.

„În primul rând, pentru că se uită oameni la noi care se pot speria – nu ne referim doar la salariu, ci la venit, vom scădea anvelopa pentru sporuri, dar vom crește bazele așa încât oamenii să nu plece cu mai puțin bani. Suntem cu inflație foarte mare și să le mai și tai salariile oamenilor ar fi inacceptabil. Într-adevăr, reducem sporurile, dar păstrăm peste nivelul de 20% un nivel de cinci la sută pentru performanță, un lucru cerut și de Comisie și de bun simț și e corect.

Anticipez o lege cu niște creșteri de medii procentuale de o cifră, nu de două. Nu vreau să mă hazardez în promisiuni.

În 2027, oamenii vor primi salarii cu indicele pe care-l vom stabili la sfârșitul acestei săptămâni. După care, următoare indexare va fi până în 2028, dar vom avea creșteri în 2027, venite din reglaje. Din cauza acestor sute de modificări la legea salarizări, grilele nu mai sunt deloc așa cum le-a lăsat Olguța Vasilescu în 2017”, a mai precizat Manole.

Cine va avea cel mai mare salariu în România

Ministrul Muncii a precizat că și în noua lege va fi păstrat principiul conform căruia Președintele României are cel mai mare venit din sistemul public, însă, raportul față de salariul minim va fi redus.

Legea încă în vigoare a salarizării spunea că președintele trebuie să aibă de 12 ori salariul minim, legea viitoare va avea o compresie mai mare, asta înseamnă că ar fi de opt ori mai mare față de salariul minim, care oricum e mult mai mare.

Acest referențial inițial cu siguranță va fi peste 4.000 de lei”, a conchis ministrul.

