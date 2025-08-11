B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Școala nu va începe pe 8 septembrie! Profesorii continuă protestele: „Educația nu poate fi tratată din punct de vedere contabil”

Elena Boruz
11 aug. 2025, 14:22
Sursă foto : Captură video/Facebook Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”

Școala nu va începe pe 8 septembrie, anunță Marius Nistor, președintele FSE „Spiru Haret”. Sindicaliștii din Educație continuă protestele, în contextul măsurilor de austeritate adoptate de premierul Ilie Bolojan.

Mai mult decât atât, conform spuselor lui Marius Nistor, manifestațiile vor lua amploare după 8 septembrie, când profesorii ar trebui să se afle la catedră.

Cuprins:

  • Marius Nistor: „L-am avertizat pe prim-ministru că va fi un an complicat!”
  • Ce le-a transmis FSLI tuturor cadrelor didactice

Marius Nistor: „L-am avertizat pe prim-ministru că va fi un an complicat!”

Marius Nistor a explicat faptul că l-a atenționat pe prim-ministrul Bolojan că lucrurile se vor complica, odată cu noile măsuri luate. De asemenea, președintele FSE Spiru Haret a mărturisit că educația este mult prea importantă ca să fie „tratată din punct de vedere contabil”.

„I-am cerut premierului să mai facă o analiză asupra deciziilor luate, avertizându-l că va fi un an complicat. Atunci când reprezentanții Guvernului nu vor să audă aceste mesaje, este datoria noastră să continuăm protestele. Pe 8 septembrie, școala nu va începe. Educația nu poate fi tratată din punct de vedere contabil”, a transmis Marius Nistor, conform adevărul. 

Ce le-a transmis FSLI tuturor cadrelor didactice

În plus, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) îndeamnă toate cadrele didactice să nu meargă la școală în cazul în care sunt chemate din concediu de odihnă și să nu participe la nicio acțiune a ministerului Educației și a inspectoratelor școlare, legată de aplicarea și implementarea măsurilor din legea Bolojan, potrivit edupedu.ro.

Propunem tuturor cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar să fie solidare şi să boicoteze toate evenimentele/acțiunile pe care Ministerul, inspectoratele școlare şi unităţile de învăţământ le organizează pentru implementarea măsurilor din Educație”, se arată într-o adresă FSLI.

