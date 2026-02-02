Liberalii s-au întâlnit luni seara, de la ora 18:00, la Vila Lac, pentru a decide prioritățile legislative la începutul sesiunii parlamentare. Ședința de la Vila Lac a depășit deja trei ore.

Ședință PNL la Vila Lac. Ce ar fi cerut premierul

În cadrul Biroului Politic Național, premierul Ilie Bolojan ar fi exprimat dorința unui vot de încredere din partea partidului pentru susținerea măsurilor menite să reducă deficitul bugetar, potrivit .

În replică, unii lideri PNL și-au reafirmat sprijinul pentru prenier și au considerat că nu este momentul necesar pentru un astfel de vot. Printre temele dezbătute s-a numărat evaluarea guvernării actuale și relația tensionată cu PSD.

Această decizie vine într-un context tensionat în coaliția de guvernare.

Rareș Bogdan, atac dur la Bolojan. Ce critici i-a adus

Înainte de ședința de la Vila Lac, a lansat un atac la adresa lui Bolojan.

„În momentul în care câștigi Primăria Capitalei, bazându-te pe un candidat foarte bun, mi se pare nefiresc să schimbi generalii după ce au câștigat războiul. Eu știu un singur lucru: au fost alegeri la București, iar PNL a câștigat după 30 de ani. Eu sunt membru de drept în conducerea partidului, deci nimeni nu poate să îmi conteste prezența în ședințe.

Voi veni după ședință și, din respect pentru munca pe care o faceți, este absolut firesc să vin să stăm de vorbă. La fel cum mi se pare firesc că, atunci când am spus anumite lucruri, după discuțiile cu primarii, ei au confirmat. Deci eu nu mint. Eu sunt cel care a venit din stradă și am dus partidul de la 18% la 28%, la rugămintea lui Orban. Bolojan a câștigat cu 14%. Când am fost primul pe listă, l-am dus la 28%.

Eu sunt interesat de ce se întâmplă cu PNL. Nu întotdeauna impozitele aduc mai mulți bani. Din cauza impozitării coletelor din e-commerce, noi, România, am mutat un business de 300 de milioane de euro pe an în alte țări. În semestrul al doilea al anului trecut, pe Otopeni au aterizat 7.630 de colete care au însemnat taxe de 240 de milioane de euro. Eu aș vrea să văd că România atrage business, pentru că, deocamdată, doar restrângem”, a spus Rarșe Bogdan.

Ce ar rezolva un vot de încredere în PNL

Mircea Abrudean, președintele Senatului, a explicat luni că un vot de încredere ar putea calma spiritele în interiorul PNL, însă nu crede că funcția lui Ilie Bolojan este în pericol.

„Un vot de încredere în BPN, dacă o să fie cerut, este normal, s-a mai întâmplat. Un astfel de vot ar rezolva toate chestiunile din spațiul public, dar eu nu cred că scaunul lui Ilie Bolojan se clatină, nici la conducerea PNL, nici în fruntea Guvernului României, nu sunt motive pentru așa ceva.

Este decizia domnului președinte, dacă o să ceară acest vot. Nu este o chestiune anormală. Cred că dacă se decide vrea să se asigure că există suportul majorității din BPN.

Sunt liberali care critică conducerea partidului în spațiul public, nu e ceva nou. Lucrurile ar trebui gestionate în cadrul intern, e dreptul lor să facă ce doresc, dar nu cred că face bine acest lucru.”, a declarat Abrudean.