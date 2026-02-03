Senatorii vor fi obligați de acum să vină fizic la ședințe. Cei care absentează vor fi sancționați. Însă activitatea online e permisă în continuare la Camera Deputaților.

Prezența fizică a senatorilor, obligatorie

Începând cu această nouă sesiune parlamentară, prezența fizică a senatorilor este obligatorie. Anunțul a fost făcut din prima zi de către președintele acestei camere parlamentare, liberalul Mircea Abrudean.

Deci de acum toți senatorii trebuie să se prezinte fizic la ședințe. Cei care absentează vor fi sancționați cu tăierea a 5% din indemnizația lunară brută, adică aproximativ 950 de lei, informează

În schimb, la Camera Deputaților, ședințele se vor desfășura în continuare în sistem online.

în sistem hibrid la ședințele Parlamentului a fost instituită în pandemie, iar regulamentul nu a mai fost modificat de atunci.