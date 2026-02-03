B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Ședințele online au fost desființate la Senat, nu și la Camera Deputaților. Senatorii care nu vin fizic la muncă vor fi sancționați

Ședințele online au fost desființate la Senat, nu și la Camera Deputaților. Senatorii care nu vin fizic la muncă vor fi sancționați

Traian Avarvarei
03 feb. 2026, 15:58
Ședințele online au fost desființate la Senat, nu și la Camera Deputaților. Senatorii care nu vin fizic la muncă vor fi sancționați
Foto de arhivă. Sursa: Inquam Photos / Octav Ganea

Senatorii vor fi obligați de acum să vină fizic la ședințe. Cei care absentează vor fi sancționați. Însă activitatea online e permisă în continuare la Camera Deputaților.

Prezența fizică a senatorilor, obligatorie

Începând cu această nouă sesiune parlamentară, prezența fizică a senatorilor este obligatorie. Anunțul a fost făcut din prima zi de către președintele acestei camere parlamentare, liberalul Mircea Abrudean.

Deci de acum toți senatorii trebuie să se prezinte fizic la ședințe. Cei care absentează vor fi sancționați cu tăierea a 5% din indemnizația lunară brută, adică aproximativ 950 de lei, informează Digi24.

În schimb, la Camera Deputaților, ședințele se vor desfășura în continuare în sistem online.

Participarea în sistem hibrid la ședințele Parlamentului a fost instituită în pandemie, iar regulamentul nu a mai fost modificat de atunci.

Tags:
Citește și...
Cum e văzută România în presa din Rusia. Sute de articole despre țara noastră. Unul singur are un ton pozitiv
Politică
Cum e văzută România în presa din Rusia. Sute de articole despre țara noastră. Unul singur are un ton pozitiv
Duplicitatea PNL în relația cu PSD. Peneliștii resping alianța cu social-democrații, dar sunt împreună din anii ’90
Politică
Duplicitatea PNL în relația cu PSD. Peneliștii resping alianța cu social-democrații, dar sunt împreună din anii ’90
Kelemen Hunor iese la atac. „Suntem irelevanți. Președintele trebuie să facă ceva, să aibă inițiativă. Ne luăm după alții și ne blocăm”
Politică
Kelemen Hunor iese la atac. „Suntem irelevanți. Președintele trebuie să facă ceva, să aibă inițiativă. Ne luăm după alții și ne blocăm”
Noi stenograme din ședința PNL. Ciprian Ciucu, acuzații grave. „Cât mă mai lăsați singur?” Cum joacă PSD împotriva lui Ciucu în Consiliul General
Politică
Noi stenograme din ședința PNL. Ciprian Ciucu, acuzații grave. „Cât mă mai lăsați singur?” Cum joacă PSD împotriva lui Ciucu în Consiliul General
Kelemen Hunor afirmă că, în familia lui, copiii nu au voie pe rețelele sociale înainte de 14 ani. Avertismentul alarmant al liderului UDMR: “E greu de făcut”
Politică
Kelemen Hunor afirmă că, în familia lui, copiii nu au voie pe rețelele sociale înainte de 14 ani. Avertismentul alarmant al liderului UDMR: “E greu de făcut”
PSD a schimbat placa. Vrea pachet de solidaritate și amenință că fără acest pachet nu votează bugetul (VIDEO)
Politică
PSD a schimbat placa. Vrea pachet de solidaritate și amenință că fără acest pachet nu votează bugetul (VIDEO)
Surse: Situații absurde cu gratuitățile la STB. Cum vrea Ciucu să rezolve problema
Politică
Surse: Situații absurde cu gratuitățile la STB. Cum vrea Ciucu să rezolve problema
Mircea Dinescu: „Probabil că PSD-ul va bate palma cu AUR”
Politică
Mircea Dinescu: „Probabil că PSD-ul va bate palma cu AUR”
Ilie Bolojan, întâlnire cu primarii. Premierul vrea să pună punct reformei administrative și bugetului pe 2026
Politică
Ilie Bolojan, întâlnire cu primarii. Premierul vrea să pună punct reformei administrative și bugetului pe 2026
Călin Georgescu și-a dat arama pe față. Vrea „turul doi înapoi” (VIDEO)
Politică
Călin Georgescu și-a dat arama pe față. Vrea „turul doi înapoi” (VIDEO)
Ultima oră
17:46 - FT: Planul de răspuns militar, dacă Rusia încalcă armistițiul. NATO va intra în Ucraina în 24 de ore, iar SUA după 72
17:45 - Cum e văzută România în presa din Rusia. Sute de articole despre țara noastră. Unul singur are un ton pozitiv
17:43 - Rusia, găsită vinovată de CEDO pentru moartea lui Aleksei Navalnîi. Ce riscă acum Moscova
17:42 - Duplicitatea PNL în relația cu PSD. Peneliștii resping alianța cu social-democrații, dar sunt împreună din anii ’90
17:09 - Kelemen Hunor iese la atac. „Suntem irelevanți. Președintele trebuie să facă ceva, să aibă inițiativă. Ne luăm după alții și ne blocăm”
16:56 - Decizie favorabilă la ICCJ pentru Dani Mocanu și fratele său, aflați în arest la domiciliu în Italia. Ce s-a hotărât
16:34 - Un român și un grec, arestați. Sunt acuzați de tentativă de sabotaj asupra unor nave militare în Hamburg. Cum au acționat cei doi
16:34 - Anunț ANPIS despre plata alocațiilor pentru copii. Când încep plățile aferente lunii ianuarie
16:31 - Drama prin care trece Otilia Bilionera. De ce nu poate deveni mamă pe cale naturală
16:28 - Noi stenograme din ședința PNL. Ciprian Ciucu, acuzații grave. „Cât mă mai lăsați singur?” Cum joacă PSD împotriva lui Ciucu în Consiliul General