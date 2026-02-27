Adrian Țuțuianu, președintele Autorității Electorale Permanente (AEP), a venit cu explicații suplimentare în proaspătul scandal care l-a avut protagonist chiar pe președintele Nicușor Dan.

Amintim că a scris vineri dimineață, în regim de breaking news, că „Autoritatea Electorală Permanentă a sesizat Parchetul General în privința finanțării campaniei electorale a președintelui Nicușor Dan”. Șeful statului a reacționat spunând că știrea e, de fapt, din aprilie anul trecut. De asemenea, Dan a avut o serie de la adresa AEP.

Adrian Țuțuianu a explicat situația din perspectiva AEP, dând parțial dreptate președintelui. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir pe B1 TV.

Reacția lui Nicușor Dan la breaking news-ul vechi de un an

„Referitor la informația privind plângerea penală a AEP în legătură cu campania mea electorală, aceasta nu este o știre nouă, ci preluarea unei știri din aprilie 2025. Chestiunea importantă nu este persoana mea, ci funcționarea instituțiilor, care caută virgule lipsă în documente și se fac că nu văd fapte vizibile de pe Lună.

AEP nu a înțeles nici în 2025 donațiile online, deși și în campaniile din 2016 și 2020 mi-a aplicat aceleași amenzi, anulate ulterior de instanță, și a făcut aceleași plângeri penale, cu care nu s-a întâmplat nimic. Dar nu a văzut nicio neregulă în finanțarea campaniei lui Călin Georgescu.

ANI a făcut un raport în 2022 în care m-a declarat incompatibil și în conflict de interese, anulat de instanță, și a făcut o plângere penală cu care nu s-a întâmplat nimic. Dar nu-mi aduc aminte să fi găsit în ultimii ani vreun funcționar public sau vreun politician care să nu își poată justifica averea, deși e suficient să te uiți la mașinile din parcările marilor primării.

Nu mai vorbesc de ISC, care nu vede construcțiile ilegale nici când i le sesizezi, dar hărțuiește exact primăriile și funcționarii care respectă legea.

Boala este lungă, complicitățile sunt mari și sudate în timp, de aceea este nevoie de mult efort și de timp pentru a reforma instituțiile”, a transmis președintele Nicușor Dan, pe Facebook.

Explicațiile lui Țuțuianu despre litigiile AEP inclusiv cu Nicușor Dan

„Noi am răspuns la o solicitare de informații publice depusă de un cetățean. AEP primește zilnic solicitări de informații de interes public privind candidați la alegerile prezidențiale, parlamentare sau locale. În acel răspuns dat publicității, de la care s-a inflamat lumea, am spus că Departamentul de control al finanțării partidelor politice și campaniilor electorale a făcut o verificare în 2025 a veniturilor și cheltuielilor făcute de candidați, inclusiv candidatul Nicușor Dan, că prin raport s-au constatat anumite neregularități, că nu s-au rambursat anumite sume și că a apreciat Departamentul la momentul respectiv, sub semnătura dlui președinte interimar Vajda Zsombor, că anumite fapte ar putea fi de natură penală, motiv pentru care s-a sesizat Parchetul General. Asta e situația de fapt.

Al doilea lucru pe care l-am spus e că dl Nicușor Dan a considerat că constatările Departamentului nu sunt legale, motiv pentru care a anunțat că acționează în judecată. A făcut plângerea prealabilă, potrivit Legii contenciosului administrativ, AEP a respins plângerea prealabilă și așteptăm acțiunea pe care a depus-o la instanța de judecată. Deocamdată nu am fost citați în acest caz. Avem un litigiu care va fi pe rolul instanței de contencios administrativ. Nu am fost încă citați”, a explicat Adrian Țuțuianu, președintele AEP, pentru B1 TV.

Acesta a precizat apoi că Nicușor Dan are dreptate, căci toate acestea, într-adevăr, nu s-au întâmplat acum, ci anul trecut. Țuțuianu a mai spus că plângerea prealabilă depusă de Dan a fost respinsă de AEP când deja el ajunsese la conducerea Autorității.

Întrebat cum vede acuzațiile lansate de Nicușor Dan, anume că AEP nu a văzut nimic în neregulă la finanțarea campaniei lui Călin Georgescu, dar a văzut la donațiile online făcute pentru el, Țuțuianu a răspuns: „Aici sunt două aspecte. În primul rând, nu privește constatarea Departamentului doar acest aspect, sunt și alte aspecte. În al doilea rând, și președintele poate avea o opinie, și AEP poate avea o opinie și va tranșa instanța. Nu ne judecăm doar cu dl Nicușor Dan pe chestiuni de campanie, există litigii cu AUR, cu PSD, avem cu USR, cu POT, cu SOS. Deci cu aproape toate partidele mari. Cu dl Georgescu există o plângere penală care a fost înaintată de conducerea AEP, în 2025, la Parchetul General”.