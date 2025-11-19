Camera Deputaților a aprobat o modificare care schimbă modul în care sunt gestionate actele transmise electronic în procesele civile. Noua măsură permite confirmarea documentelor în copie direct prin semnătură electronică. Decizia reduce drumurile la instanță și simplifică procedurile pentru cetățeni și profesioniști.

Ce schimbări aduce validarea electronică a documentelor

Proiectul modifică și introduce un mecanism mai simplu pentru verificarea actelor transmise în format digital. Părțile pot confirma autenticitatea documentelor prin semnătură electronică. Nu mai este nevoie de semnătura olografă aplicată pe fiecare pagină „conform cu originalul”. Măsura reduce aglomerația din instanțe și scurtează procesele administrative.

„Eliminăm o prevedere absurdă, care le cerea românilor implicaţi în procese să se deplaseze la instanţă pentru a semna olograf o copie, pe care au trimis-o anterior electronic. Ce înseamnă, concret, această măsură? Mai puţină birocraţie şi timp pierdut în instanţe, costuri reduse pentru cetăţeni şi profesionişti, o justiţie mai accesibilă şi mai eficientă, un pas real către digitalizarea sistemului judiciar românesc, aliniat la standardele europene”, a spus deputatul Alexandru Dimitriu.

Proiectul urmărește eficientizarea procedurilor judiciare și alinierea lor la nivelul european. Măsura reduce costurile, evită deplasările inutile și simplifică activitatea instanțelor. Legea merge acum la promulgare, relatează Capital.ro.

Cum ajută digitalizarea funcționarea instanțelor

Deputata Oana Murariu atrage atenția asupra impactului birocrației asupra sistemului. Ea spune că instanțele se confruntă cu volume mari de dosare și proceduri depășite.

„Ne sufocăm cu atâta birocraţie şi asta se simte şi în instanţele de judecată. Arhivele instanţelor sunt pline de munţi de dosare pline de praf, gata să se prăbuşească. Digitalizarea este o soluţie pentru debirocratizare şi asta am urmărit prin proiectul adoptat astăzi de Parlament. Vrem ca oamenii să nu mai fie nevoiţi să vină la arhivă şi să semneze, filă cu filă, pentru a atesta că documentele sunt conforme cu originalul”, declară deputata.

Măsura face parte dintr-un plan amplu de modernizare. Acesta include reducerea duratei procedurilor și optimizarea repartizării dosarelor. Digitalizarea limitează erorile umane și scade riscul deteriorării fizice a documentelor. Instanțele pot gestiona mai eficient fluxul de acte.

Ce alte modernizări sunt propuse în sistemul de Justiție

precizează că aceasta nu este o măsură singulară. USR a promovat și alte modificări legislative. Ele urmăresc simplificarea comunicării între instanțe și cetățeni. Printre ele se află transmiterea hotărârilor prin e-mail. Sistemul include și distribuirea automată a dosarelor către executorii judecătorești. Repartizarea se face după încărcarea fiecărui executor.

Inițiatorii subliniază importanța digitalizării procedurale pentru un sistem mai rapid și mai eficient. Procedurile clasice consumă timp și resurse. Ele cer semnături olografe și deplasări fizice. Multe întârzieri apar din aceste etape.

Noua lege reduce aceste obstacole. România face astfel un pas spre o Justiție modernă și mai accesibilă. Măsura promite procese mai scurte și costuri mai mici. Instanțele vor lucra cu documente digitale sigure și ușor de verificat.