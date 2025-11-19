B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Semnătura electronică înlocuiește prezența fizică la instanță. Cum vor fi afectate procesele civile

Semnătura electronică înlocuiește prezența fizică la instanță. Cum vor fi afectate procesele civile

Iulia Petcu
19 nov. 2025, 16:43
Semnătura electronică înlocuiește prezența fizică la instanță. Cum vor fi afectate procesele civile
sursa foto: freepik
Cuprins
  1. Ce schimbări aduce validarea electronică a documentelor
  2. Cum ajută digitalizarea funcționarea instanțelor
  3. Ce alte modernizări sunt propuse în sistemul de Justiție

Camera Deputaților a aprobat o modificare care schimbă modul în care sunt gestionate actele transmise electronic în procesele civile. Noua măsură permite confirmarea documentelor în copie direct prin semnătură electronică. Decizia reduce drumurile la instanță și simplifică procedurile pentru cetățeni și profesioniști.

Ce schimbări aduce validarea electronică a documentelor

Proiectul modifică Codul de procedură civilă și introduce un mecanism mai simplu pentru verificarea actelor transmise în format digital. Părțile pot confirma autenticitatea documentelor prin semnătură electronică. Nu mai este nevoie de semnătura olografă aplicată pe fiecare pagină „conform cu originalul”. Măsura reduce aglomerația din instanțe și scurtează procesele administrative.

„Eliminăm o prevedere absurdă, care le cerea românilor implicaţi în procese să se deplaseze la instanţă pentru a semna olograf o copie, pe care au trimis-o anterior electronic. Ce înseamnă, concret, această măsură? Mai puţină birocraţie şi timp pierdut în instanţe, costuri reduse pentru cetăţeni şi profesionişti, o justiţie mai accesibilă şi mai eficientă, un pas real către digitalizarea sistemului judiciar românesc, aliniat la standardele europene”, a spus deputatul Alexandru Dimitriu.

Proiectul urmărește eficientizarea procedurilor judiciare și alinierea lor la nivelul european. Măsura reduce costurile, evită deplasările inutile și simplifică activitatea instanțelor. Legea merge acum la promulgare, relatează Capital.ro.

Cum ajută digitalizarea funcționarea instanțelor

Deputata Oana Murariu atrage atenția asupra impactului birocrației asupra sistemului. Ea spune că instanțele se confruntă cu volume mari de dosare și proceduri depășite.

„Ne sufocăm cu atâta birocraţie şi asta se simte şi în instanţele de judecată. Arhivele instanţelor sunt pline de munţi de dosare pline de praf, gata să se prăbuşească. Digitalizarea este o soluţie pentru debirocratizare şi asta am urmărit prin proiectul adoptat astăzi de Parlament. Vrem ca oamenii să nu mai fie nevoiţi să vină la arhivă şi să semneze, filă cu filă, pentru a atesta că documentele sunt conforme cu originalul”, declară deputata.

Măsura face parte dintr-un plan amplu de modernizare. Acesta include reducerea duratei procedurilor și optimizarea repartizării dosarelor. Digitalizarea limitează erorile umane și scade riscul deteriorării fizice a documentelor. Instanțele pot gestiona mai eficient fluxul de acte.

Ce alte modernizări sunt propuse în sistemul de Justiție

Parlamentarii precizează că aceasta nu este o măsură singulară. USR a promovat și alte modificări legislative. Ele urmăresc simplificarea comunicării între instanțe și cetățeni. Printre ele se află transmiterea hotărârilor prin e-mail. Sistemul include și distribuirea automată a dosarelor către executorii judecătorești. Repartizarea se face după încărcarea fiecărui executor.

Inițiatorii subliniază importanța digitalizării procedurale pentru un sistem mai rapid și mai eficient. Procedurile clasice consumă timp și resurse. Ele cer semnături olografe și deplasări fizice. Multe întârzieri apar din aceste etape.

Noua lege reduce aceste obstacole. România face astfel un pas spre o Justiție modernă și mai accesibilă. Măsura promite procese mai scurte și costuri mai mici. Instanțele vor lucra cu documente digitale sigure și ușor de verificat.

Tags:
Citește și...
Ciprian Ciucu, în dialog cu Taticool despre familie, siguranța copiilor și viața în București. Moment surprins pe stradă: un cetățean îl felicită și îi urează succes la Primăria Capitalei
Politică
Ciprian Ciucu, în dialog cu Taticool despre familie, siguranța copiilor și viața în București. Moment surprins pe stradă: un cetățean îl felicită și îi urează succes la Primăria Capitalei
Sorin Grindeanu: Economia României a scăzut, adică suntem în risc de recesiune tehnică. Avem nevoie de aceste măsuri de relansare economică (VIDEO)
Politică
Sorin Grindeanu: Economia României a scăzut, adică suntem în risc de recesiune tehnică. Avem nevoie de aceste măsuri de relansare economică (VIDEO)
Drulă, dezvăluiri din mandatul de la Transporturi: „Uite, nu vreau să te expui tu personal, că ăștia-s mafioți, spui că e nebunul ăla de Drulă în spate”
Politică
Drulă, dezvăluiri din mandatul de la Transporturi: „Uite, nu vreau să te expui tu personal, că ăștia-s mafioți, spui că e nebunul ăla de Drulă în spate”
Prima reacție a lui Grindeanu după ce Bolojan a anunțat tăieri de salarii (VIDEO)
Politică
Prima reacție a lui Grindeanu după ce Bolojan a anunțat tăieri de salarii (VIDEO)
Cătălin Drulă: „Ar fi un echilibru de putere binevenit în oraș ca USR să aibă Primăria Generală”
Politică
Cătălin Drulă: „Ar fi un echilibru de putere binevenit în oraș ca USR să aibă Primăria Generală”
Tăierile lui Bolojan enervează iar PSD-ul. Se amenință chiar o moțiune de cenzură (VIDEO)
Politică
Tăierile lui Bolojan enervează iar PSD-ul. Se amenință chiar o moțiune de cenzură (VIDEO)
Cătălin Drulă: Am fost alături de Nicușor Dan în 2012, 2016, 2020, 2024 și 2025. Mă bucur că am susținerea președintelui, Bucureștiul n-a mai avut un aliat la nivel central de foarte mult timp
Politică
Cătălin Drulă: Am fost alături de Nicușor Dan în 2012, 2016, 2020, 2024 și 2025. Mă bucur că am susținerea președintelui, Bucureștiul n-a mai avut un aliat la nivel central de foarte mult timp
După ce a mărit taxele, Ilie Bolojan taie salariile. Toate ministerele, obligate să taie salarii sau să dea oameni afară. Sau mărește iar taxele!
Politică
După ce a mărit taxele, Ilie Bolojan taie salariile. Toate ministerele, obligate să taie salarii sau să dea oameni afară. Sau mărește iar taxele!
Drulă: Noi credeam că există niște liberalism la PNL și la Ciucu și am găsit alianța PNL-PSD
Politică
Drulă: Noi credeam că există niște liberalism la PNL și la Ciucu și am găsit alianța PNL-PSD
Ilie Bolojan încearcă să îi liniștească pe profesori. Ce le promite premierul
Politică
Ilie Bolojan încearcă să îi liniștească pe profesori. Ce le promite premierul
Ultima oră
16:49 - Un medic din Craiova, cercetat. E acuzat că a exploatat o femeie vulnerabilă. Ce ar fi fost obligată victima să facă
16:39 - Brad natural sau brad artificial? Iată care sunt avantajele și dezavantajele acestora
16:36 - Ce caută companiile când vor o hală de închiriat în Timișoara
16:34 - Cum alegi și întreții oglinzile de baie pentru un design elegant și funcțional
16:28 - Ciprian Ciucu, în dialog cu Taticool despre familie, siguranța copiilor și viața în București. Moment surprins pe stradă: un cetățean îl felicită și îi urează succes la Primăria Capitalei
Catalin Drula
16:04 - Sorin Grindeanu: Economia României a scăzut, adică suntem în risc de recesiune tehnică. Avem nevoie de aceste măsuri de relansare economică (VIDEO)
15:55 - Drulă, dezvăluiri din mandatul de la Transporturi: „Uite, nu vreau să te expui tu personal, că ăștia-s mafioți, spui că e nebunul ăla de Drulă în spate”
15:41 - Copiii din România intră tot mai devreme pe terenul periculos al dependențelor: jocuri online, alcool și fumat chiar de la 10 ani
15:40 - Prima reacție a lui Grindeanu după ce Bolojan a anunțat tăieri de salarii (VIDEO)
15:20 - Cătălin Drulă: „Ar fi un echilibru de putere binevenit în oraș ca USR să aibă Primăria Generală”