Ana Maria
24 mart. 2026, 15:16
Sursa foto: Captura video Facebook / @Ștefan Geamănu
Un moment neobișnuit a avut loc în Parlament, unde senatorul AUR Ștefan Geamănu a venit la tribuna Senatului cu un cactus în culorile curcubeului, pe care l-a dedicat colegilor de la USR.

Gestul a atras atenția în plen, mai ales că a venit într-un context dominat de schimburi de replici și tensiuni politice.

De ce a oferit senatorul AUR un cactus colegilor de la USR

Parlamentarul a explicat că inițiativa sa a fost menită să aducă un moment de relaxare și să arate că, dincolo de conflictele politice, poate exista și umor.

Domnule președinte, bag de seamă că aici, sus, aerul este rarefiat. Cred că mai aveți puțin și vedeți și dvs. ruși, ca USR-ul, peste tot. Stimați colegi de la USR, inițiatori ai acestui proiect legislativ, observ că de cele mai multe ori intervențiile dumneavoastră sunt pe atac. Critica face parte din viața politică și este normal să existe diferențe de opinie, eu însă cred că Parlamentul poate fi și un loc în care, din când în când, lăsăm deoparte încrâncenarea și arătăm că putem avea și un strop de umor.

De aceea, astăzi nu vin cu o replică acidă, ci cu un mic cadou. M-am gândit că, dacă tot suntem adesea înțepați unii cu alții în dezbateri, poate ar fi potrivit un cactus: este rezistent, nu cere prea multă atenție și, chiar dacă are spini, rămâne o plantă care trăiește mult.

Iar pentru că dvs. apreciați foarte mult diversitatea culorilor, cactusul este și colorat în curcubeu. Sper să-l primiți în spiritul în care îl ofer, cu un zâmbet și cu gândul că, dincolo de dispute, putem păstra și puțin umor în această sală”, a precizat senatorul.

Ce mesaj a transmis prin acest gest

Prin simbolistica aleasă, senatorul a făcut o paralelă între dezbaterile politice și caracteristicile plantei, sugerând că schimburile de replici din Parlament pot fi „înțepătoare”, dar nu trebuie să excludă complet umorul.

