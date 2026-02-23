Senatul a adoptat o inițiativă legislativă care schimbă regulile privind numele de familie după divorț, eliminând condiții considerate restrictive și depășite. Proiectul urmărește să reducă birocrația și să ofere mai multă libertate individuală foștilor soți, indiferent de contextul separării.

Ce schimbare aduce noul proiect privind numele după divorț

Proiectul adoptat de , inițiat de parlamentari USR și co-inițiat de deputata Alina Gorghiu, le permite foștilor soți să decidă singuri ce nume vor purta. Aceștia pot păstra numele dobândit în timpul căsătoriei sau pot reveni la cel anterior, fără acordul fostului partener. Dacă nu este exprimată nicio opțiune, numele purtat în timpul căsătoriei rămâne automat.

Deputata USR Pollyana Hangan afirmă că proiectul a fost gândit pentru a reduce presiunea suplimentară pusă pe persoanele aflate deja într-o situație dificilă. „Am inițiat acest proiect cu gândul la mamele care, pe lângă greutatea unui , nu ar trebui să mai ducă și povara pierderii numelui sub care sunt cunoscute de copiii lor sau în viața lor socială și profesională.” Ea subliniază că „identitatea nu se rescrie printr-o formalitate”, iar legea oferă „liniște, continuitate și respect”.

Ce probleme rezolvă legea

Deputatul USR de Iulian Lorincz atrage atenția asupra impactului direct asupra românilor stabiliți în străinătate. „Aducem o simplificare acolo unde birocrația creează dificultăți reale.” Potrivit acestuia, „pentru românii din Diaspora, schimbarea numelui poate însemna refacerea documentelor în mai multe țări, drumuri suplimentare, timp pierdut și costuri”.

Noua reglementare permite fiecărui fost soț să decidă individual, evitând situații de blocaj sau șantaj emoțional. Sunt prevenite confuziile administrative și se reduc procedurile legate de schimbarea actelor de identitate, conturilor bancare sau documentelor profesionale, limitând cheltuieli și deplasări inutile.

Ce prevedea Codul civil și ce urmează procedural

În prezent, Codul civil condiționează păstrarea numelui de acordul ambilor soți sau de dovedirea unor motive temeinice în instanță, ceea ce implică timp și costuri. De asemenea, divorțul la notar sau la ofițerul de stare civilă este posibil doar cu acord asupra numelui, scrie Digi24.

Proiectul adoptat corectează aceste limitări și merge acum la Camera Deputaților pentru dezbateri și vot final.