Șercan, despre Ciucă, Bode și restul plagiatorilor: Ei încearcă să-și poleiască incompetența cu titluri academice obținute prin fraudă, apoi sunt dispuși să demoleze principii și instituții pentru a șterge orice responsabilitate (VIDEO)

Emilia Șercan a explicat duminică, pentru B1 TV, cum a ajuns la concluzia că Ministerul Educației l-a protejat pe premierul Nicolae Ciucă, președintele PNL, în scandalul plagiatului. Jurnalista de investigație a explicat, totodată, de ce este important ca presiunea publică să continue, iar politicienii care au plagiat să plătească pentru asta.

Dacă în alte state politicienii asupra cărora planau acuzații de plagiat s-au retras din funcții pentru a fi lămurită situația, la noi aceștia au strivit mediul academic și au fost în stare să demoleze principii și instituții pentru a continua cu impostura lor, a deplâns jurnalista.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Cum l-a salvat Ministerul Educației pe Ciucă de un verdict de plagiat

„Semne că generalul Ciucă se încălzește pentru prezidențiale sunt de multă vreme, aș putea spune că de anul trecut s-au conturat destul de clar. Acum cel puțin, după ce am văzut că în rezervă, chiar și el începe să creadă că e o variantă fezabilă și că ar avea o șansă la alegeri”, a spus Emilia Șercan.

Aceasta a explicat apoi cum a ajuns la concluzia că Ministerul Educației doar s-a făcut că depune un recurs în dosarul în care Ciucă obținuse suspendarea analizei tezei de doctorat. În fapt, pe premier în scandalul plagiatului, să se asigure că instanța nu va judeca sesizarea pe fond.

„Ministerul Educației, prin UEFISCDI, a oferit o explicație, dar nu stă în picioare, pentru că am stat de vorbă cu câțiva avocați în acest weekend și am înțeles din răspunsul Miniserului, citit cu ochiul avocatului experiemntat că ministerul a fost trei zile în termen legal pentru a depune acel recurs. Ministerul a încercat să se spele pe mâini, spunând că plicul a ajuns la o persoană care nu e angajata sa și a ajuns după cinci zile, exact termenul legal (pentru depunerea recursului). Lucrurile nu stau așa. La cursul de procedură civilă se învață la început termenele care sunt extrem de importante, iar prima și ultima zi nu se calculează, deci ministerul putea să pună cele cinci zile și încă două în plus. (…)

Din ce au calculat avocații cu care eu am stat de vorbă, ministerul avea trei zile pline în care putea să trimită acel răspuns. Aici nu avem răspuns, nu știm de ce acele trei zile

Asta mă face să cred foarte tare că , scamatorie, a recurs la această strategemă pentru a-l face salvat pe premierul Ciucă de la un verdict care putea să-i fie nefavorabil. Poate n-ar fi schimbat lucrurile pe fond, dar în plan simbolic ar fi contat foarte mult și, ca să nu existe vreo decizie a instanței supreme, s-a găsit această soluție care e procedurală și a făcut ca procesul să fie încheiat foarte rapid, fără să mai fie discutată pe fond solicitarea”, a susținut jurnalista.

De ce subiectele despre plagiatele politicienilor chiar contează

Emilia Șercan a explicat apoi de ce chiar e important să existe presiune publică, iar politicienii care au plagiat să plătească pentru asta.

„Avem oameni incompetenți care încearcă să-și poleiască incompetența profesională cu titluri academice care sunt obținute prin fraudă, apoi sunt dispuși să facă absolut orice, să demoleze principii, instituții, să le subordoneze complet, cum a făcut Ponta acum 10 ani, cum face Ciucă sau cum a făcut Cîmpeanu, pentru a șterge orice responsabilitate.

Dacă tot vrem să ne raportăm la ce e afară, în alte state politicienii, când apar astfel de acuzații, au făcut un pas în spate și au lăsat instituțiile să-și facă treaba, nu au călărit instituțiile, nu s-au folosit de funcțiile lor politice pentru a distruge orice urmă de integritate în mediul academic, că politicul a strivit mediul academic și nu cred că e cazul să vorbim cu atâta ușurință despre niște politicieni că ne-am săturat de acest subiect (al plagiatelor). Nu, ne-am săturat!”, a mai susținut Emilia Șercan, pentru B1 TV.