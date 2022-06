Serena Williams va participa la Wimbledon 2022. Cine o antrenează după despărțirea de Patrick Mouratoglu, actualul antrenor al Simonei Halep (FOTO)

Serena Williams (40 de ani), de 23 de ori campioană de Grand Slam, a sugerat că revine în circuit și că va participa la Wimbledon 2022, turneu pe care l-a câștigat de șapte ori în carieră, ultima oară în 2016. Rămasă fără antrenor după despărțirea de Patrick Mouratoglou, care acum , sportiva americană l-a împrumutat pe tehnicianul surorii sale, Eric Hechtman, potrivit .

Serena Williams se pregătește pentru Wimbledon 2022 cu antrenorul Erich Hechtman

„SW și SW19 (n.r. codul poștal de la Wimbledon). Este o întâlnire. 2022, ne vedem acolo”, a scris tenismena americană în descrierea unei fotografii postate pe Instagram, făcând referire la codul poștal de la Wimbledon.

Serena Williams a rămas fără antrenor din aprilie, când Patrick Mouratoglu anunța că o va pregăti pe Simona Halep.

„Am vrut să fiu corect cu ea (Serena) și să nu fiu dezamăgit la finalul carierei mele”, spunea francezul.

„M-am dus s-o întreb ce va face. Nu-i era clar. Am întrebat-o dacă vrea să meargă la Roland Garros. Mi-a spus că nu știe. Era cu șase săptămâni înainte de turneu. I-am spus c-o aștept luni la antrenament și că dacă nu vine mă voi considera liber”, mai povestea el.

Serena Williams se pregătește alături de Eric Hechtman, antrenorul surorii sale, Venus, un american născut și crescut la Miami pe care cea mai titrată tenismenă în activitate îl cunoaște destul de bine. Hechtman a fost partener de antrenament și pentru alte superstaruri, cum ar fi Roger Feder sau Rafael Nadal.

Pentru Serena, ultimul rezultat sonor la Wimbledon este finala jucată în 2019, când era învinsă într-o manieră autoritară de Simona Halep, care cucerea astfel al doilea titlu de Grand Slam din palmares, după Roland Garros 2018.