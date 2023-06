Simion Hăncescu: „S-a promis doar un acord parafat de Klaus Iohannis. Din mesajele pe care le primesc din teritoriu pare că o asemenea variantă se va respinge, prin urmare mâine va fi grevă” (VIDEO)

Simion Hăncescu, președintele FSLI, a explicat în emisiunea Bună, România, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, cum au decurs discuțiile dintre sindicaliști și Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni și ce promisiuni au primit profesorii.

Ce spun sindicaliștii despre propunerea lui Klaus Iohannis

Potrivit liderului de sindicat, Klaus Iohannis a venit doar cu propunerea unui acord politic pe care să îl semneze împreună cu liderii coaliției, potrivit căruia guvernanții se angajează ca în viitoarea grilă de salarizare, profesorul debutant să aibă un salariul mediu brut pe economie. Iohannis a respins inclusiv varianta unei ordonanțe de urgență în acest sens sau alte revendicări cerute de sindicaliști.

„Domnia sa, încă de la început a exprimat că știe care sunt cele două cerințe importante ale noastre: să se acorde o majorare salarială de la 1 iunie, să se aplice articolul 12 din Legea 153/2017 care spune că pentru coeficientul de multiplicare 1 valoarea să fie 3.000 de lei și nu 2.500 cât este în prezent. Asta ar fi însemnat o majorare de aproximativ 20% a salariilor. De fapt oamenii nu agreează propunerea Guvernului referitoare la acele prime pe care le-au promis, 4.000 lei în două tranșe, 2.000 în iunie, 2.000 în octombrie. De asemenea pentru nedidactic, 1.500 de lei.

Domnia sa a spus că nu există o altă variantă că nu se poate da ordonanță având în vedere că este un impact bugetar mare, 3,5 miliarde de lei anual. Singura variantă pe care Guvernul o are la dispoziție este aceasta, fiind bani cu finanțare europeană pentru acele primă.

Cel mai important punct pe care îl avem pentru revendicare este acela de a se garanta printr-un act normativ, Ordonanță de Urgență care să fie publicată în Monitorul Oficial în care să se scrie că în noua grilă de salarizare, profesorul debutant va pleca de la salariul mediu brut pe economie. Am reproșat faptul că oamenii au simțit în momentul înc are a fost scos din Legea Educației acel articol care spunea acest principiu, au dedus că grila făcută de Ministerul Educației împreună cu noi, sub girul premierului este doar o promisiune, nu se va pune în aplicare. Pentru oameni a fost un semnal că nu se va respecta acest principiu. Domnia sa a spus că nu se poate veni acum cu o ordonanță care să prevadă lucrul ăsta. Personal nu cred, cred că sunt soluții, propunând un acord politic pe care l-a propus și premierul Ciucă pe care să îl gireze președintele României, să pună parafa pe acest acord și că va urmări îndeaproape să se respecte acest acord când se va face grila. Am mai avut acorduri semnate cu alte guverne și au fost încălcate”.

Potrivit lui Simion Hăncescu, semnalele primite din partea profesorilor sunt de respingere și greva generală va continua:

„S-a promis doar un acord parafat. Nu trebuie să accept eu, e vorba de ceea ce i-am spus și președintelui, că greva aceasta a fost declanșată în urma unui referendum, cei care decid sunt tot cei care au semnat. O să transmit exact ce s-a întâmplat astăzi. După reacții, din mesajele pe care le primesc din teritoriu era evident că o asemenea variantă se va respinge și prin urmare mâine va fi grevă.

Dacă după șapte zile de grevă, cu școli închise, cu examene care bat la ușă vedem că deocamdată se vine doar cu varianta aceasta, prime de vacanță și nu are nimeni curajul să își asume un angajament politic prin care să spună, noi ăștia care suntem la frâiele țării, garantăm că așa se va aplica în noua lege a salarizării. S-a văzut astăzi, dacă erau respectați nu ajungeau 20.000 de oameni din toate colțurile țării”.