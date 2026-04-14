Simion îl lasă, iar, pe Sorin Grindeanu, în offside. AUR nu va semna şi nici nu va iniţia o moţiune de cenzură în luna aprilie (VIDEO)

AUR nu va semna şi nici nu va iniţia o moţiune de cenzură luna aceasta. Grindeanu poate să-şi introducă propria moţiune de cenzură pentru că are suficiente voturi, dacă vrea să demită mai repede Guvernul, spun oamenii lui Simion.

Simion îl lasă pe Grindeanu să joace singur

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a declarat că partidul lui nu va semna şi nici nu va iniţia o moţiune de cenzurăîn luna aprilie și că poate să-şi introducă propria moţiune de cenzură pentru că are suficiente voturi, dacă Grindeanu vrea să demită mai repede Guvernul.

„Calendarul nostru nu are legătură cu ce face PSD. Nu ne raportăm în niciun fel la certurile din coaliţie, noi criticăm prestaţia guvernului Bolojan în ansamblu.

Am spus că am dori să avem o moţiune de cenzură în preajma datei sau după data de 13 mai pentru a putea contabiliza trei trimestre consecutive de scădere economică. Vom avea 3 trimestre de scădere economică, este o bază obiectivă pentru o moţiune de cenzură.

Noi facem o moţiune de cenzură pentru că arătăm că guvernul are o prestaţie economică proastă, că nu mai este creştere economică, avem scădere economică, avem scăderea veniturilor populaţiei, avem îngheţarea pensiilor.

Asta este baza unei moţiuni de cenzură, politica publică. Noi nu putem să facem moţiuni de cenzură în funcţie de nemulţumirile din coaliţie.”, a spus Peiu în Parlament.

Fiecare cu moțiunea lui

Lucrurile se schimbă însă în luna mai. Atunci depun oamenii lui Simion moțiune, iar Grindeanu dacă vrea să voteze nu are decât să aștepte până atunci.

”Noi avem o bază obiectivă, faptul că acest guvern are o prestaţie proastă la guvernare, în calitatea de administrator al ţării. Nu ne raportăm la năbădăile dintr-un mariaj politic, ci ne raportăm la o realitate obiectivă. Deci AUR nici nu va semna şi nici nu va iniţia o moţiune luna aceasta.

Putem să o iniţiem de luna asta, dar o vom depune aşa cum v-am spus, pe calendarul pe care l-am spus, astfel încât să fie discutată în preajma zilei de 13 mai sau după, sau când vom avea rezultatul oficial al acestei contracţii economice, trei trimestre la rând.”, a explicat Petrișor Peiu.