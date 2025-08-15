ANRE este autoritatea înființată pentru a monitoriza piața de energie și pentru a-i proteja pe consumatori. Cât de bine își face treaba este greu de spus, mulți români apreciind că protejează mai curând interesele marilor furnizori de energie decât pe ale consumatorilor.

Care este situația ANRE pe piața de energie

Premierul vorbea despre o restructurare și o reducere a cheltuielilor cu personalul în agențiile autonome subordonate Guvernului. Între acestea se numără și Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei ( ). Chiar dacă nu are o schemă de personal foarte încărcată, ANRE a fost transformată într-o sinecură pentru băieții cu proptele politice.

Posturile din cadrul ANRE sunt vânate ca pâinea caldă, cum se spune, pentru salariile uriașe, de trei ori peste media națională.

Teoretic, la fel ca și ASF, ANRE ar trebui să joace un rol important în domeniul pe care îl gestionează. În ultimii ani, însă, agenția a devenit cunoscută publicului mai ales din cauza numelor celor desemnați să lucreze aici și a sinecurilor pe care le încasează, decât pentru măsurile adoptate. De fiecare dată, justificarea celor de aici a fost că banii pe care îi gestionează nu provin de la buget, ci din taxele percepute operatorilor din piața de energie.

Pe de altă parte, trebuei spus că acești operatori își recuperează taxele din tarifele pe care le percep de la consumatori. Astfel, chiar dacă nu trec pe la guvern, banii pentru funcționarea ANRE vin direct de la cetățeni.

Ce salarii se câștigă la ANRE

Comparativ cu alte structuri asemănătoare, reunumite ca , precum ANCOM și ASF, ANRE are o schemă de personal mai puțin încărcat, după cum relatează . Aici își desfășoară activitatea 310 persoane care încasează salarii mult mai mari decât angajații altor autorități. La nivelul anului 2024, salariul mediu la ANRE ajungea la 18.635 lei net, de trei ori peste salariul mediu net pe țară de 5.645 lei.

Dacă am vorbit despre salariul mediu, este bine să spunem că președintele ANRE o indemnizație de patru ori mai mare decât salariul mediu. Astfel, pentru privilegiul de a conduce Agenția, acesta primește 75.073 lei net pe lună, echivalentul a aproximativ 14.850 de euro. Funcția este ocupată, în prezent de un avocat, membru al PNL, George Niculescu. A fost consilier județean și prefect de Constanța.

Ceva mai „prost plătiți” sunt cei doi vicepreședinți ANRE, care primesc câte 66.240 de lei net, echivalentul a aproximativ 13.100 de euro. Și aceste funcții au fost atribuite pe linie politică. Una dintre aceste poziții, care a devenit vacantă pe 23 iunie, a fost ocupată de Mircea Man, din partea PNL. Cea de-a doua aparține lui Gabriel Andronache, fost ofițer MApN și fost consilier al lui Sorin Grindeanu pe vremea când era premier.

Iar dacă vă închipuiți că asta este tot, vă înșelați.

Ce este Comitetul de reglementare și cât încasează membrii săi

Ca în orice sinecură politică respectabilă, pe lângă cei trei membri ai conducerii, mai avem și un Comitet de Reglementare. O structură din care fac parte, încă patru persoane pe lângă președinte și cei doi vicepreședinți.

Un loc în acest Comitet valorează peste 11.000 de euro pe lună. Este valoarea indemnizației, 57.408 lei net/lună, pe care o primesc ocupanții acestor poziții, tot băieți cu carnete de partid. În prezent, sunt ocupate doar două locuri în acest comitet, dat fiind că doi dinre membri și-au finalizat mandatul. Este vorba despre Cornelia Sulger, din partea PSD, și Sorin-Ioan Bumb, un fost senatorPNL.

Alți doi membri ai Comitetului de Reglementare, susținuți de PSD, Iulian Iancu, considerat omul Gazprom în România și Valeriu Streiu, fost ministru al Agriculturii și-au încheiat mandatele.

O autoritate importantă penetrată de sinecuriști

ANRE este o instituție foarte importantă, cu rol determinant, în monitorizarea și reglementarea pieței de energie. La fel ca și ASF, teoretic, ANRE trebuie să vegheze să nu existe sincope în producția și furnizarea de energie și să se asigure că producătorii și furnizorii nu vor profita de consumatorii din piață. Drept care ar fi de așteptat ca, cel puțin în conducere, să fie numiți oameni competenți, cu expertiză în domeniu.

În realitate, însă, politicienii au văzut în ANRE, ca și în ANCOM sau ASF, o sinecură pentru clientela de partid. De aici și numeroasele scandaluri, care au zguduit această instituție, care au vizat tocmai persoanele nominalizate pentru diferitele poziții bine plătite. Câteva dintre cele mai răsunătoare scandaluri au fost legate de: