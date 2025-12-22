Florin Manole (PSD), ministrul Muncii, a declarat luni, pentru B1 TV, că la Corpul de Control de la Agenția Națională pentru Persoanele cu Dizabilități era un singur angajat responsabil de verificarea a peste 900.000 de dosare. Acum sunt doi. Manole a mai spus că trebuie angajați oameni acolo care să verifice potențialele fraude, iar la cei care chiar sunt îndreptățiți să-i aibă.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Cum se fac controalele la Agenția Națională pentru Persoanele cu Dizabilități

„Tema mai amplă a am avut-o invers, nu despre concedieri, ci despre reorganizare și împuternicirea Corpului de Control de la Agenția Națională pentru Persoanele cu Dizabilități, unde la 935.000 de dosare la ziua respectivă – tot evoluează numărul ăsta – era la Corpul de Control un număr de salariați de 1. Un singur om.

Aproape glumind, am dublat numărul. Avem doi. Nu era chiar o glumă, că nu-i de glumit cu subiectul ăsta, e o temă serioasă. E nevoie de mai mulți oameni acolo ca să depistăm frauda și să-i sprijinim pe cei care au real nevoie. Asta nu se poate face nici cu un om, nici cu doi, când vine vorba de 935.000 de dosare”, a declarat Florin Manole.

Ministrul a precizat că aceștia doi sunt ajutați de alți angajați, dar și ei au propriile lor atribuții și practic muncesc în plus.