Manole: Un om era responsabil de 935.000 de dosare, la Corpul de Control de la Agenția Națională pentru Persoanele cu Dizabilități. Aproape glumind, am dublat numărul. Avem doi (VIDEO)

Traian Avarvarei
22 dec. 2025, 22:58
Sursa foto: Facebook / @Petre Florin Manole

Florin Manole (PSD), ministrul Muncii, a declarat luni, pentru B1 TV, că la Corpul de Control de la Agenția Națională pentru Persoanele cu Dizabilități era un singur angajat responsabil de verificarea a peste 900.000 de dosare. Acum sunt doi. Manole a mai spus că trebuie angajați oameni acolo care să verifice potențialele fraude, iar banii să ajungă la cei care chiar sunt îndreptățiți să-i aibă.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Cum se fac controalele la Agenția Națională pentru Persoanele cu Dizabilități

„Tema mai amplă a eventualelor concedieri am avut-o invers, nu despre concedieri, ci despre reorganizare și împuternicirea Corpului de Control de la Agenția Națională pentru Persoanele cu Dizabilități, unde la 935.000 de dosare la ziua respectivă – tot evoluează numărul ăsta – era la Corpul de Control un număr de salariați de 1. Un singur om.

Aproape glumind, am dublat numărul. Avem doi. Nu era chiar o glumă, că nu-i de glumit cu subiectul ăsta, e o temă serioasă. E nevoie de mai mulți oameni acolo ca să depistăm frauda și să-i sprijinim pe cei care au real nevoie. Asta nu se poate face nici cu un om, nici cu doi, când vine vorba de 935.000 de dosare”, a declarat Florin Manole.

Ministrul a precizat că aceștia doi sunt ajutați de alți angajați, dar și ei au propriile lor atribuții și practic muncesc în plus.

