B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Grindeanu: Suntem în mare de acord cu pachetul de eliminare a privilegiilor, dar două chestiuni trebuie clarificate / O să le propun colegilor din conducerea PSD să revenim la ședințele coaliției (VIDEO)

Grindeanu: Suntem în mare de acord cu pachetul de eliminare a privilegiilor, dar două chestiuni trebuie clarificate / O să le propun colegilor din conducerea PSD să revenim la ședințele coaliției (VIDEO)

Traian Avarvarei
25 aug. 2025, 12:58
Grindeanu: Suntem în mare de acord cu pachetul de eliminare a privilegiilor, dar două chestiuni trebuie clarificate / O să le propun colegilor din conducerea PSD să revenim la ședințele coaliției (VIDEO)
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD. Sursa foto: Captură video - Partidul Social Democrat / Facebook

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a declarat, luni, că va propune conducerii lărgite a partidului ca PSD să revină la ședințele coaliției de guvernare. Grindeanu a mai afirmat că duminică seară s-a întâlnit cu premierul Ilie Bolojan (PNL) și au discutat împreună despre măsurile din pachetul 2 fiscal. Însă dacă acesta e să fie promovat, este nevoie ca săptămâna aceasta să aibă loc mai multe discuții în format extins, a mai susținut Grindeanu.

Cuprins

  • Ce nemulțumiri are PSD legat de pachetul 2 de măsuri fiscale
  • Ce a spus Grindeanu despre reforma privind administrația publică

Ce nemulțumiri are PSD legat de pachetul 2 de măsuri fiscale

„Suntem, în mare, de acord cu pachetul de eliminare a privilegiilor și cu acea nouă formă a Legii insolvenței. Suntem de acord cu propunerile din partea ministrului nostru de la Sănătate, dl Rogobete, pe zona de Sănătate.

Avem două chestiuni care sunt în discuție și care trebuie clarificate și discutate în această săptămână. Pe zona de măsuri fiscale din acest pachet și pe zona de administrație sunt două lucruri pe care noi trebuie să le clarificăm, înainte de a fi promovat acest pachet 2”, a declarat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a precizat apoi că trebuie clarificate lucruri ce țin de taxarea capitalului și de multinaționale, amintind că social-democrații au făcut deja mai multe propuneri: „Trebuie să se găsească un numitor comun – ce spunem noi cu ce se vine de la Ministerul Finanțelor sau Ministerul Dezvoltări”.

Ce a spus Grindeanu despre reforma privind administrația publică

Sorin Grindeanu a mai declarat că e nevoie de discuții în partidele din coaliție și despre proiectul privind la administrația publică.

„Azi nu avem o formă definitivă, asumată de Ministerul Dezvoltării, de exemplu, pe pachetul care cuprinde administrația. Deci aș vrea să văd forma inițială pe care propune Ministerul, eu cred că se va veni azi cu ea, s-o discutăm în fiecare partid.

Eu o să discut la PSD, să venim cu acele propuneri, parte din ele înaintate inclusiv săptămâna trecută de primarii și președinții de Consiliu Județean ai PSD, care s-au întâlnit cu premierul și cu miniștrii lunea trecută, și să ajungem la acel numitor comun înainte de a fi promovat acest pachet 2”, a mai afirmat Grindeanu.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, întâlnire cu omologul său ucrainean: „România va fi parte a unei Ucraine europene și sigure”
Politică
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, întâlnire cu omologul său ucrainean: „România va fi parte a unei Ucraine europene și sigure”
Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru: PSD creează blocaje în coaliție, USR e preocupat de imagine
Politică
Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru: PSD creează blocaje în coaliție, USR e preocupat de imagine
Ciucu poate repeta scenariul Polițeanu: sondajele neasumate nu reflectă votul real
Politică
Ciucu poate repeta scenariul Polițeanu: sondajele neasumate nu reflectă votul real
(VIDEO) Un fost candidat la prezidențiale ar fi încercat să racoleze un minor. Cum acționează oamenii legii în acest caz
Politică
(VIDEO) Un fost candidat la prezidențiale ar fi încercat să racoleze un minor. Cum acționează oamenii legii în acest caz
Oana Țoiu, în deschiderea RADR: „Rusia rămâne principala provocare”. Ce a mai declarat ministrul
Politică
Oana Țoiu, în deschiderea RADR: „Rusia rămâne principala provocare”. Ce a mai declarat ministrul
Ciprian Ciucu, candidatul de dreapta cu cel mai mare potențial electoral în Capitală
Politică
Ciprian Ciucu, candidatul de dreapta cu cel mai mare potențial electoral în Capitală
Ciprian Ciucu: A început bătălia sondajelor. Eu nu voi cumpăra niciodată protecție prin sondaje și nu voi minți
Politică
Ciprian Ciucu: A început bătălia sondajelor. Eu nu voi cumpăra niciodată protecție prin sondaje și nu voi minți
Surprize într-un sondaj INSCOP realizat la comanda PNL. Cine sunt favoriții în cursa pentru Primăria Capitalei (FOTO)
Politică
Surprize într-un sondaj INSCOP realizat la comanda PNL. Cine sunt favoriții în cursa pentru Primăria Capitalei (FOTO)
Nicușor Dan, mesaj cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei: Vom sprijini eforturile de reconstrucție și calea către integrarea europeană
Politică
Nicușor Dan, mesaj cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei: Vom sprijini eforturile de reconstrucție și calea către integrarea europeană
Alexandru Rogobete anunță noi reguli de transparență în spitale. Ce informații vor fi obligate unitățile medicale să posteze pe site-urile lor
Politică
Alexandru Rogobete anunță noi reguli de transparență în spitale. Ce informații vor fi obligate unitățile medicale să posteze pe site-urile lor
Ultima oră
13:57 - Melodii proaste cu priză la public. Inepții muzicale transformate în hituri
13:50 - Insulă din Italia, terorizată de capre: „Au devenit așa de agresive că au început să se lupte între ele”
13:46 - Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, întâlnire cu omologul său ucrainean: „România va fi parte a unei Ucraine europene și sigure”
13:37 - Cum arată o cameră de hotel în care stă Irina Fodor pe traseul „Asia Express”: „Miroase a șosete murdare!” (VIDEO)
13:16 - Emil Gânj, de negăsit după aproape 6 săptămâni de căutări. Surse din anchetă au dezvăluit unde bănuiesc oamenii legii că se ascunde
13:05 - Bărbat de 28 de ani, îngropat de viu sub o dună de nisip. Totul s-a întâmplat sub ochii copiilor
13:02 - Burnout-ul, o boală a angajatului modern. Patronii ignoră măsurile de prevenire a stresului și a epuizării la locul de muncă
12:48 - Smartphone-ul – noua țintă a hackerilor: sfaturi esențiale pentru protecția datelor în 2025
12:43 - Polițist rănit, în timp ce încerca să calmeze spiritele. Ce au transmis oamenii legii
12:27 - Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru: PSD creează blocaje în coaliție, USR e preocupat de imagine