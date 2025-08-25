Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a declarat, luni, că va propune conducerii lărgite a partidului ca PSD să revină la ședințele . Grindeanu a mai afirmat că duminică seară s-a întâlnit cu premierul Ilie Bolojan (PNL) și au discutat împreună despre măsurile din pachetul 2 fiscal. Însă dacă acesta e să fie promovat, este nevoie ca săptămâna aceasta să aibă loc mai multe discuții în format extins, a mai susținut Grindeanu.

Ce nemulțumiri are PSD legat de pachetul 2 de măsuri fiscale

Ce a spus Grindeanu despre reforma privind administrația publică

„Suntem, în mare, de acord cu pachetul de eliminare a privilegiilor și cu acea nouă formă a Legii insolvenței. Suntem de acord cu din partea ministrului nostru de la Sănătate, dl Rogobete, pe zona de Sănătate.

Avem două chestiuni care sunt în discuție și care trebuie clarificate și discutate în această săptămână. Pe zona de măsuri fiscale din acest pachet și pe zona de administrație sunt două lucruri pe care noi trebuie să le clarificăm, înainte de a fi promovat acest ”, a declarat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a precizat apoi că trebuie clarificate lucruri ce țin de taxarea capitalului și de multinaționale, amintind că social-democrații au făcut deja mai multe propuneri: „Trebuie să se găsească un numitor comun – ce spunem noi cu ce se vine de la Ministerul Finanțelor sau Ministerul Dezvoltări”.

Sorin Grindeanu a mai declarat că e nevoie de discuții în partidele din coaliție și despre proiectul privind la administrația publică.

„Azi nu avem o formă definitivă, asumată de Ministerul Dezvoltării, de exemplu, pe pachetul care . Deci aș vrea să văd forma inițială pe care propune Ministerul, eu cred că se va veni azi cu ea, s-o discutăm în fiecare partid.

Eu o să discut la PSD, să venim cu acele propuneri, parte din ele înaintate inclusiv săptămâna trecută de primarii și președinții de Consiliu Județean ai PSD, care s-au întâlnit cu premierul și cu miniștrii lunea trecută, și să ajungem la acel numitor comun înainte de a fi promovat acest pachet 2”, a mai afirmat Grindeanu.