România trebuie să devină relevantă pentru ca să deblocheze programul . Daniel Funeriu susține că relevanța unei țări este dată de forța armatei, a economiei, dar și de nivelul demografic. Or, sunt lucruri la care țara noastră stă foarte prost și nu pot fi rezolvate de pe o zi pe alta.

Daniel Funeriu, candidat independent la , a comentat decizia administrației Trump de a suspenda programul Visa Waiver pentru România. El a făcut o serie de comentarii, pe acest subiect, în emisiunea News Pass cu Laura Chiriac, difuzată de B1 TV.

Candidatul independent consideră că Victor Ponta, unul dintre adversarii săi, demonstrează neseriozitate când spune că dacă va ajunge președinte poate debloca această situație deoarece ar avea relații în noua administrație. În opinia lui Daniel Funeriu, genul acesta de abordare denotă că Victor Ponta a rămas cu aceleași apucături pe care le-a deprins în PSD.

„Pe scurt, Ponta a spus «știu eu un băiat acolo». Vorbesc eu cu ăia, știu eu un băiat… Aceasta denotă o lipsă de seriozitate și, mai ales o lipsă de înțelegere profundă pentru că el merge, încă, pe vechiul sistem PSD. Știu eu pe unul acolo și rezolv la o bere. Ponta a pronunțat de două ori cuvântul încredere, or Ponta și încrederea sunt două lucruri distincte. Nu poți să pui în aceeași oală și încrederea și impostura.A pronunțat cuvântul încredere, dar în gura lui, cuvântul încredere nu are nici o noimă.

Este esențial să știi pe cineva, dar mai este ceva foarte important, să fii relevant. A ști pe cineva, dacă nu reprezinți ceva, nu este mare lucru… Ceea ce s-a întâmplat cu vizele este măsura irelevanței României după zece ani de iohannism. Klaus Iohannis pe care Nicușor Dan îl vrea consilier pe teme NATO și Statele Unite. Vedem aici concomitent două mari inadecvări, inadecvarea a tot ce a fost epoca Iohannis la realitățile schimbătoare ale lumii și inadecvarea unora dintre candidați”, a declarat Daniel Funeriu.

Daniel Funeriu, despre România relevantă

Daniel Funeriu spune că singura soluție pentru ca programul Visa Waiver pentru România să fie debolocat, ar fi ca țara noastră să devină relevantă. Deși repetă cuvântul de mai multe ori, ba chiar spune în ce anume constă această relevanță, Daniel Funeriu nu explică și cum pot fi îndeplinite aceste condiții.

„Al doilea lucru care trebuie spus, este foarte important în acest context al vizelor, este faptul că România se află într-o competiție a relevanței nu doar cu inamici, ci și cu țări prietene. Suntem într-o competiție a relevanței față de politica de apărare a SUA cu Polonia și cu Turcia. Una dintre principalele propuneri pe care eu le-am făcut se subsumează ideii să avem o României relevantă. România poate să fie relevantă dacă are o armată puternică, dacă are o economie puternică și dacă are o demografie.

Cel mai important lucru este să facem România relevantă, să o facem să conteze. Ponta a încercat să mângâie pe creștet pe toată lumea când a vorbit. El a spus că românii sunt formidabili. Eu am trăit mulți ani în California, am condus cercetări la un institute, și sunt mulți români remarcabili… Dar dacă citim presa americană veți vedea că sunt foarte multe fraude informatice (comise de români). Asta este inadecvarea la realitate a politicianului român. Dorind să culeagă roade, uită o parte a realității.

Era limpede că Donald Trump va face acțiuni în acest sens. El a fost ales cu o agenda anti-migrație și pentru a da bine în fața presei și a americanilor ia măsuri de acest fel. Sigur pe noi ne doare acest lucru, considerăm că este o măsură injustă dar poate fi reparată într-un singur mod, să facem România relevantă, să contăm militar, să contăm economic, iar asta nu se face într-o zi pentru că știu eu un băiat la Washington”, a explicat Daniel Funeriu.