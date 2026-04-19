Sorin Grindeanu, liderul PSD, a explicat cum vede el rezolvarea crizei politice, după ce social-democrații îi vor retrage sprijinul politic premierului Ilie Bolojan. În opinia sa, președintele ar trebui să convoace consultări urgente cu partidele.

Cum vede Sorin Grindeanu finalul crizei

Liderul social-democrat consideră că ieșirea din actuala criză politică se poate face foarte rapid dacă PSD va decide să-i retragă sprijinul politic lui Ilie Bolojan. Sorin Grindeanu a precizat că votul de luni, dat de colegii săi de partid nu este împotriva lui Ilie Bolojan ca persoană, ci împotriva politicii acestuia. Este un vot împotriva măsurilor care luate în ultimele luni care au dus țara într-o direcție proastă.

„Înainte de a vă spune cum văd eu lucrurile, aici nu e vorba de persoane, e vorba de politica pe care Ilie Bolojan, mai ales economice, pe care le-a luat în ultimele zece luni și care ne-a dus într-o situație proastă. Noi nu ne-am dorit asta, nici colegii mei”, a spus Grindeanu.

Liderul PSD este de părere că, în situația în care PSD îi va retrage sprijinul politic premierului, președintele Nicușor Dan ar trebui să-și exercite rolul de mediator. În opinia sa, șeful statului va trebui să convoace partidele politice la Cotroceni și să vadă cum poate fi rezolvată această criză rapid.

„Dacă PSD decide să-i retragă sprijinul politic, eu mă gândesc că marți sau miercuri vor fi consultări la Cotroceni și atunci lucrurile vor putea fi decantate mai bine, președintele va ști fiecare partid ce-și dorește și această criză poate fi rezolvată rapid”, a mai arătat poltiticianul social-democrat.

Când e bună stabilitatea politică

Sorin Grindeanu a mai spus, în acest context, că stabilitatea politică este bună doar atunci când aduce prosperitate. În acest moment, a precizat el, nu există o astfel de situație. Marea majoritate a românilor consideră că lucrurile nu evoluează într-o direcție bună.

„Criza poate fi încheiată rapid dacă se ajunge la o soluție. Mă repet, stabilitatea politică e foarte bună, este excepțională dacă asigură prosperitate. Nu e cazul, În acest moment lucrurile nu merg în direcția bună”, spune Grindeanu, invitat la Antena 3.

El a explicat demersul PSD, de a iniția consultarea internă în vederea retragerii sprijinului politic premierului, prin faptul că lucrurile trebuie schimbate.

„E datoria noastră să reparăm și să îndreptăm direcția, e părerea noastră și nu doar a noastră – a 80 la sută dintre români”, a concluzionat politicianul PSD.