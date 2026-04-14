Sondaj halucinant. Aproape jumătate dintre români vor schimbarea sistemului politic prin orice mijloace. Democrația, în colaps

Discursul anti-sistem al suveraniștilor dă roade. 4 din 10 români cred că sistemul politic este atât de defect încât trebuie înlocuit complet, indiferent de mijloace, arată un sondaj realizat de Agenția de Rating Politic.

Schimbare radicală a sistemului politic

Barometrul Poll/Int România, valul aprilie 2026, realizat de Agenția de Rating Politic, indică o stare de nemulțumire accentuată în societate și un nivel ridicat de stres social-politic.

Iar răspunsurile românilor la o întrebare din sondaj ne dau fiori. Și ar trebui să dea și sistemului politic de la putere.

Întrebarea privind funcționarea sistemului politic relevă una dintre cele mai importante concluzii ale barometrului: „Gândindu-vă la sistemul politic din România, care dintre următoarele variante îl descrie cel mai bine?”:

39,2% susțin că sistemul politic este atât de defect încât trebuie înlocuit complet, prin orice mijloace

29,9% consideră că sistemul politic are nevoie de schimbări profunde, dar prin mijloace democratice

16,5% spun că are probleme, dar poate fi îmbunătățit treptat

3,3% din respondenți cred că funcționează bine, nu are nevoie de schimbări majore

11,2% dintre participanții la nu au răspuns

Direcția în care merge România

Cât despre răspunsurile privind direcția în care merge țara…

70,5% din români au spus că țara se îndreaptă într-o direcție greșită și doar 21,2% din respondenți cred că România merge într-o direcție bună. 8,3% nu au răspuns la această întrebare.

Datele arată un nivel ridicat de incertitudine și nemulțumire, în special în rândul votanților AUR, SOS, PSD, UDMR, sau a celor indeciși politic. Nemulțumirile persistă și în rândul populației din mediul rural și al persoanelor cu educație medie sau sub liceu.

Metodologia sondajului

Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1187 de respondenți (18+). Potrivit metodologiei, sondajul este reprezentativ național, cu o eroare statistică de ±2,8%, și a fost realizat în perioada 1–10 aprilie 2026 prin interviuri online (CAWI).

