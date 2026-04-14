Sondaj halucinant. Aproape jumătate dintre români vor schimbarea sistemului politic prin orice mijloace. Democrația, în colaps

Sondaj halucinant. Aproape jumătate dintre români vor schimbarea sistemului politic prin orice mijloace. Democrația, în colaps

Adrian A
14 apr. 2026, 13:38
Sondaj halucinant. Aproape jumătate dintre români vor schimbarea sistemului politic prin orice mijloace. Democrația, în colaps
Cuprins
  1. Schimbare radicală a sistemului politic
  2. Direcția în care merge România
  3. Metodologia sondajului

Discursul anti-sistem al suveraniștilor dă roade. 4 din 10 români cred că sistemul politic este atât de defect încât trebuie înlocuit complet, indiferent de mijloace, arată un sondaj realizat de Agenția de Rating Politic.

Schimbare radicală a sistemului politic

Barometrul Poll/Int România, valul aprilie 2026, realizat de Agenția de Rating Politic, indică o stare de nemulțumire accentuată în societate și un nivel ridicat de stres social-politic.

Iar răspunsurile românilor la o întrebare din sondaj ne dau fiori. Și ar trebui să dea și sistemului politic de la putere.

Întrebarea privind funcționarea sistemului politic relevă una dintre cele mai importante concluzii ale barometrului: „Gândindu-vă la sistemul politic din România, care dintre următoarele variante îl descrie cel mai bine?”:

  • 39,2% susțin că sistemul politic este atât de defect încât trebuie înlocuit complet, prin orice mijloace
  • 29,9% consideră că sistemul politic are nevoie de schimbări profunde, dar prin mijloace democratice
  • 16,5% spun că are probleme, dar poate fi îmbunătățit treptat
  • 3,3% din respondenți cred că funcționează bine, nu are nevoie de schimbări majore
  • 11,2% dintre participanții la sondaj nu au răspuns

Direcția în care merge România

Cât despre răspunsurile privind direcția în care merge țara…

70,5% din români au spus că țara se îndreaptă într-o direcție greșită și doar 21,2% din respondenți cred că România merge într-o direcție bună. 8,3% nu au răspuns la această întrebare.

Datele arată un nivel ridicat de incertitudine și nemulțumire, în special în rândul votanților AUR, SOS, PSD, UDMR, sau a celor indeciși politic. Nemulțumirile persistă și în rândul populației din mediul rural și al persoanelor cu educație medie sau sub liceu.

Metodologia sondajului

Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1187 de respondenți (18+). Potrivit metodologiei, sondajul este reprezentativ național, cu o eroare statistică de ±2,8%, și a fost realizat în perioada 1–10 aprilie 2026 prin interviuri online (CAWI).

Întregul raport în puteți citi AICI: Barometrul Poll/Int România, Aprilie 2026

Politică
Marko Bela critică UDMR pentru că i-a făcut campanie lui Viktor Orban: „E nevoie de o schimbare”
Politică
Scrisoarea care va zgudui Budapesta! Consilierul lui Ilie Bolojan îi cere lui Péter Magyar să verifice banii pe care Viktor Orbán i-a trimis în România: „Sunt suspiciuni serioase”
Politică
Avertismentul Dianei Șoșoacă după victoria lui Péter Magyar în Ungaria: „Vor sa ia și Maramureș, Crișana și Banatul. Vă asigur că nu se lasă!”
Politică
VIDEO: Ce a mai grăit Călin Georgescu. Fostul candidat prezidențial a amestecat iar credința cu colapsul economic și onoarea cu scumpirea energiei
Politică
George Simion îi răspunde lui Peter Magyar. Șeful AUR, ironii pentru noul lider de la Budapesta
Politică
Parchetul European anchetează „Schema microbuzul”. Investigația ar putea ajunge până la Ilie Bolojan
Politică
Primul contact oficial între București noua putere de la Budapesta. Oana Țoiu a sunat-o pe viitoarea ministră de Externe maghiară
Politică
Reacția lui Tanczos Barna după ce Viktor Orban, susținut de UDMR, a luat bătaie în alegeri
Politică
Traian Băsescu, reacție după ce Viktor Orban a fost învins în alegeri. „Trump va pleca, America rămâne!”
Politică
Gigi Becali îl desființează pe George Simion: Nu poți să lași țara la un asemenea om. E exact caracterizarea dracilor, iese un demon
