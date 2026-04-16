SONDAJ: Românii nu îl mai vor premier pe Ilie Bolojan, dar nici pe Sorin Grindeanu. Haosul din coaliție și de la guvernare a distrus orice încredere (FOTO/GRAFICE)

16 apr. 2026, 14:20
Sursa foto: Pixabay
Cuprins
  1. Cine ar trebui să conducă Guvernul. Unde sunt Bolojan și Grindeanu
  2. Nicușor Dan, privit cu pesimism

Românii s-au săturat de scandalurile din coaliția de guvernare și de toată scena politică în general. Un nou sondaj realizat de Agenția de Rating Politic arată că majoritatea românilor nu mai sunt interesați de politica dâmbovițeană.

Cine ar trebui să conducă Guvernul. Unde sunt Bolojan și Grindeanu

Întrebați „Cine ați vrea sa conducă Guvernul în continuare?”, românii au răspuns în cea mai mare proporție că nu știu. Primul politician în topul preferințelor celor chestionați este președintele AUR, George Simion, locul doi fiind ocupat de Ilie Bolojan. Grindeanu e mai jos decât „și alții”

Rezultatele sondajului:

  • Nu știu – 26,2%
  • George Simion – 20,9%
  • Ilie Bolojan – 16,2%
  • Un tehnocrat – 14,7%
  • Nu urmăresc politica – 8,4%
  • Alte variante – 5,4%
  • Sorin Grindeanu – 4,7%
  • Călin Georgescu – 2,5%
  • Victor Ponta – 0,8%
  • Petrișor Peiu – 0,2%

Nicușor Dan, privit cu pesimism

Iar când vine vorba despre președintele Nicușor Dan și acțiunile lui pe scena politicii interne, românii sunt de părere că ar trebui să stea deoparte. Mai mult încurcă, decât ajută, ar fi răspunsul pe scurt la întrebarea privind poziția pe care ar trebui să o adopte președintele Nicușor Dan în conflictul politic din coaliția de guvernare.

  • Ar trebui să rămână neutru – 42,2%
  • Nu știu – 20,9%
  • Ilie Bolojan – 13,1%
  • Nu urmăresc știrile – 11%
  • PSD – 5,5%
  • Sorin Grindeanu – 4,2%
  • PNL – 1,7%
  • USR – 1,4%

Aceste date vin chiar în ziua în care Nicușor Dan s-a întâlnit cu președintele PSD, Sorin Grindeanu, și la o zi după o întâlnire a lui Nicușor Dan cu Ilie Bolojan la Cotroceni. Discuțiile cu cei doi au loc înainte de ședința de pe 20 aprilie, când social-democrații vor decide dacă îi retrag sprijinul lui Ilie Bolojan și dacă ies de la guvernare.

Sondajul Agenției de Rating Politic a fost realizat la comanda Digi24 pe baza a 1187 de interviuri, realizate între 1 și 10 aprilie 2026, cu o marjă de eroare de plus/minus 2,8%.

Citește și...
Surse: Nicușor Dan și Sorin Grindeanu, întâlnire la Cotroceni înainte de votul decisiv din PSD. Cât timp au discutat cei doi
Politică
Surse: Nicușor Dan și Sorin Grindeanu, întâlnire la Cotroceni înainte de votul decisiv din PSD. Cât timp au discutat cei doi
PSD e în încurcătură. Ce scenarii încearcă dacă Bolojan refuză să demisioneze. Știm decizia pe care PSD o va lua duminică
Politică
PSD e în încurcătură. Ce scenarii încearcă dacă Bolojan refuză să demisioneze. Știm decizia pe care PSD o va lua duminică
Atacul lui Ciprian Ciucu a aprins spiritele în PSD. Replica șefului PSD București, Daniel Băluță. Bătălia primarilor
Politică
Atacul lui Ciprian Ciucu a aprins spiritele în PSD. Replica șefului PSD București, Daniel Băluță. Bătălia primarilor
Ciprian Ciucu iese la atac. Mesaj dur pentru PSD. Primarul general al Capitalei îl apără pe Bolojan
Politică
Ciprian Ciucu iese la atac. Mesaj dur pentru PSD. Primarul general al Capitalei îl apără pe Bolojan
Negocierile dintre Statele Unite și Iran se amână. Părțile nu s-au pus de acord cu privire la data discuțiilor
Externe
Negocierile dintre Statele Unite și Iran se amână. Părțile nu s-au pus de acord cu privire la data discuțiilor
Planul lui Bolojan pentru tarife mai mici la energie. Miniștrii PNL au condus acest sector între 2019 și 2025
Politică
Planul lui Bolojan pentru tarife mai mici la energie. Miniștrii PNL au condus acest sector între 2019 și 2025
Diana Buzoianu anunță vot favorabil pentru proiectul pentru pedepsirea hărțuirii sexuale
Politică
Diana Buzoianu anunță vot favorabil pentru proiectul pentru pedepsirea hărțuirii sexuale
Un lider AUR l-a făcut praf pe Grindeanu: „Este cel mai prost crescut lider politic pe care l-am văzut vreodată. Nu răspunde la telefon niciodată, la salut”
Politică
Un lider AUR l-a făcut praf pe Grindeanu: „Este cel mai prost crescut lider politic pe care l-am văzut vreodată. Nu răspunde la telefon niciodată, la salut”
Katy Perry acuzată de agresiune sexuală. Incidentul s-ar fi petrecut la Melbourne în 2010. Poliția a deschis o investigație
Politică
Katy Perry acuzată de agresiune sexuală. Incidentul s-ar fi petrecut la Melbourne în 2010. Poliția a deschis o investigație
Locuințele din România care ar putea fi scutite de impozit. Ce proiect de lege se pregătește
Politică
Locuințele din România care ar putea fi scutite de impozit. Ce proiect de lege se pregătește
Ultima oră
14:26 - O franțuzoaică de 86 de ani, reținută în SUA după ce s-a mutat pentru a se căsători cu iubirea regăsită după 50 de ani. Ce s-a întâmplat
14:21 - Surse: Nicușor Dan și Sorin Grindeanu, întâlnire la Cotroceni înainte de votul decisiv din PSD. Cât timp au discutat cei doi
14:17 - Avem o meserie nouă în România! Nu există în nicio altă țară din UE și deja face valuri: „E ceva fenomenal”
13:52 - Ce au comandat românii de Paște? Ciorba de burtă și sarmalele, în topul preferințelor
13:45 - Motorina se ieftinește, dar e o bucurie de scurtă durată. Avertismentul specialiștilor privind evoluțiile prețurilor pe piața carburanților
13:34 - România, campioană la scumpiri în UE. Rata anuală a inflației depășește de trei ori media europeană
13:10 - China cere reluarea traficului în Strâmtoarea Ormuz pe fondul tensiunilor dintre SUA și Iran
13:00 - PSD e în încurcătură. Ce scenarii încearcă dacă Bolojan refuză să demisioneze. Știm decizia pe care PSD o va lua duminică
12:58 - Locurile de veci din Cimitirul Bellu, mai scumpe decât locuințele. Fenomenul care stârnește controverse
12:46 - Atacul lui Ciprian Ciucu a aprins spiritele în PSD. Replica șefului PSD București, Daniel Băluță. Bătălia primarilor