SONDAJ: Românii nu îl mai vor premier pe Ilie Bolojan, dar nici pe Sorin Grindeanu. Haosul din coaliție și de la guvernare a distrus orice încredere (FOTO/GRAFICE)

Românii s-au săturat de scandalurile din coaliția de guvernare și de toată scena politică în general. Un nou sondaj realizat de Agenția de Rating Politic arată că majoritatea românilor nu mai sunt interesați de politica dâmbovițeană.

Cine ar trebui să conducă Guvernul. Unde sunt Bolojan și Grindeanu

Întrebați „Cine ați vrea sa conducă Guvernul în continuare?”, românii au răspuns în cea mai mare proporție că nu știu. Primul politician în topul preferințelor celor chestionați este președintele AUR, George Simion, locul doi fiind ocupat de Ilie Bolojan. Grindeanu e mai jos decât „și alții”

Rezultatele sondajului:

Nu știu – 26,2%

George Simion – 20,9%

Ilie Bolojan – 16,2%

Un tehnocrat – 14,7%

Nu urmăresc politica – 8,4%

Alte variante – 5,4%

Sorin Grindeanu – 4,7%

Călin Georgescu – 2,5%

Victor Ponta – 0,8%

Petrișor Peiu – 0,2%

Nicușor Dan, privit cu pesimism

Iar când vine vorba despre președintele Nicușor Dan și acțiunile lui pe , românii sunt de părere că ar trebui să stea deoparte. Mai mult încurcă, decât ajută, ar fi răspunsul pe scurt la întrebarea privind poziția pe care ar trebui să o adopte președintele Nicușor Dan în conflictul politic din coaliția de guvernare.

Ar trebui să rămână neutru – 42,2%

Nu știu – 20,9%

Ilie Bolojan – 13,1%

Nu urmăresc știrile – 11%

PSD – 5,5%

Sorin Grindeanu – 4,2%

PNL – 1,7%

USR – 1,4%

Aceste date vin chiar în ziua în care Nicușor Dan s-a întâlnit cu președintele PSD, Sorin Grindeanu, și la o zi după o întâlnire a lui Nicușor Dan cu Ilie Bolojan la Cotroceni. Discuțiile cu cei doi au loc înainte de ședința de pe 20 aprilie, când social-democrații vor decide dacă îi retrag sprijinul lui Ilie Bolojan și dacă ies de la guvernare.

Sondajul Agenției de Rating Politic a fost realizat la comanda pe baza a 1187 de interviuri, realizate între 1 și 10 aprilie 2026, cu o marjă de eroare de plus/minus 2,8%.