Sondajul AUR: Apariția numelui lui Călin Georgescu în discuțiile despre candidații AUR pentru Primăria Capitalei a stârnit numeroase speculații. Totuși, partidul condus de George Simion pare să își îndrepte atenția spre alte variante, mai apropiate de linia actuală a formațiunii.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, nu va fi inclus în sondajul AUR pentru Primăria Capitalei, a confirmat luni liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.

Călin Georgescu, exclus din sondajul AUR. Ce spune Petrișor Peiu

Întrebat de jurnaliștii de la dacă Georgescu se numără printre numele analizate de Alianța pentru Unirea Românilor pentru a candida la Primăria Capitalei, Peiu a răspuns ferm:

„Din câte știu eu, nu și-a dorit să candideze la Primăria Capitalei. A spus-o public.”, a declarat Peiu.

Declarația vine după ce mai multe surse din partid vehiculaseră posibilitatea unei colaborări între Georgescu și AUR, însă liderul senatorilor a infirmat categoric această variantă.

Pe cine ar putea susține AUR la alegerile pentru Primăria Capitalei

Anca Alexandrescu este una dintre opțiunile aflate pe masa conducerii pentru o posibilă candidatură la Primăria Municipiului București, potrivit sursei citate anterior.

Peiu a subliniat că AUR așteaptă ca Alexandrescu să-și anunțe, oficial, candidatura la Primăria Capitalei.

Liderul partidului, George Simion, nu a oferit un răspuns direct când a fost întrebat dacă o va susține pe Alexandrescu.

Ce alți candidați s-au înscris deja în cursa pentru Primăria Capitalei

Alegerile pentru Primăria Generală a Municipiului București sunt programate pentru data de 7 decembrie, iar mai multe partide și-au desemnat deja candidații:

Daniel Băluță (PSD) – actualul primar al Sectorului 4

Ciprian Ciucu (PNL) – primarul Sectorului 6

Cătălin Drulă (USR) – fost ministru al Transporturilor

Vlad Gheorghe (DREPT) – fost europarlamentar și apropiat al lui Nicușor Dan

Astfel, competiția pentru funcția de primar general se anunță una strânsă, iar poziționarea AUR în această ecuație ar putea influența decisiv rezultatul final, în funcție de candidatul pe care vor alege să-l susțină.