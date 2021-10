Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației: „Două săptămâni de vacanță vor putea fi compensate. Mai mult, nu”. CNSU pregătește noi măsuri (VIDEO)

Sorin Cîmpeanu a anunțat pentru B1 TV, joi, 21 octombrie, calendarul pentru următoarea perioadă, în învățământul preșcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional și postliceal. Vor urma două săptămâni de vacanță, timp în care Guvernul va pregăti noi măsuri anti-COVID, pe fondul valului 4.

„În educație este nevoie de predictibilitate. Din păcate, evoluția epidemiologică nu este deloc predictibilă, este departe de ceea ce am sperat cu toții, departe de rata de vaccinare care ne-ar fi putut ajuta să ținem sub control această epidemie.

Vor fi și alte măsuri anunțate în urma ședinței CNSU de astăzi și a ședinței de guvern de astăzi, care va valida măsurile decise la nivelul CNSU, alături de cele care vizează școlile. oricum, elevii din învățământul primar și preșcolar – grădinițe, intră în vacanță din 23 octombrie, pentru o săptămână. Această vacanță se va prelungi cu încă o săptămână pentru preșcolari și elevii din învățământul primar.

Elevii și profesorii, chemați la consultări de Ministerul Educației

De asemenea, elevii din învățământul gimnazial, liceal, profesional și postliceal vor intra pentru o perioadă de două săptămâni în vacanță din 23 octombrie, până pe 5 noiembrie. În cursul acestei perioade vom avea consultări cu reprezentanții elevilor și profesorilor, pentru a vedea care este maniera optimă de modificare a structurii anului școlar, astfel încât perioada de cursuri să nu fie diminuată, pentru ca elevii să nu înregistreze pierderi, din cauza vacanței. Două săptămâni vor putea fi compensate. Mai mult, nu”, a declarat Sorin Cîmpeanu.