Sorin Grindeanu: „Am încercat să găsim soluții comune în cadrul coaliției, suntem cei care am fost parteneri activi la dialog”

Sorin Grindeanu, , a făcut, luni, declarații, conform cărora Partidul Social-Democrat nu poate fi acuzat de lipsă de dialog, ci dimpotrivă.

a susținut că social-democrații sunt cei care au avut întotdeauna deschidere spre comunicare și soluții și nicidecum nu sunt „adepții unanimității”.

Cuprins:

Sorin Grindeanu: „Noi suntem un partid cu specific social-democrat într-o coaliție de dreapta”

Ce a mai transmis liderul PSD

De asemenea, liderul PSD a admis că partidul își cunoaște foarte bine caracteristicile și le îndeplinește de mulți ani, iar trăsăturile unui partid cu specific social-democrat, într-o coaliție de dreapta, se văd în acțiunile pe care le-a întreprins de-a lungul timpului.

„În această perioadă de 3 luni, PSD în niciun caz nu poate fi acuzat că nu a oferit dialog. Noi am fost tot timpul cei care am mers, am discutat, nu am dat ultimatumuri, am mers și am încercat să găsim soluții comune în cadrul coaliției, suntem cei care am fost parteneri activi la dialog. Noi suntem adepții dialogului, nu ai unanimității. Le dau dreptate celor care spun că ar fi bine să fie un fel de dialog în cadrul coaliției, nu impuneri de soluții și nu unanimități. Noi suntem un partid cu specific social-democrat într-o coaliție de dreapta și înțelegem să ne ținem de principiile care ne definesc și lucrul ăsta nu îl facem astăzi, nu l-am făcut doar ieri, ci îl facem de când facem politică. E identitatea noastră pe care înțelegem din toate punctele de vedere și cu toate mijloacele și pârghiile să o susținem. Toate aceste acțiuni sunt parte a ceea ce un partid social-democrat trebuie să facă”, a spus Grindeanu la Palatul Parlamentului, conform

Grindeanu a atras atenția exclusiv pe importanța dialogului și pe faptul că PSD poate coopera doar prin intermediul existenței acestuia.