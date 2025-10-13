Președintele interimar al Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a analizat motivele care au dus la scăderea în sondaje a partidului său, o scădere semnificativă, ajungând sub pragul de 20%. Grindeanu a explicat, la Antena 3 CNN, că atât uzura guvernării, cât și câteva greșeli politice majore au contribuit la această situație.

„Sunt multe cauze. Oricât de bine s-a guvernat, sau mai puțin bine, , chiar dacă n-a avut anii PNL-ului la guvernare, totuși din 2012 până în 2025, în 13 ani, PSD a fost vreo 10-11, PNL a avut vreo 11-12, un pic mai mult decât noi, toate aceste lucruri se văd, se simt. Chiar dacă ai făcut tu cei mai mulți kilometri de autostradă, chiar dacă ai mărit pensii-salarii, chiar dacă ai făcut lucruri care trebuia să fie făcute în România, erodarea de la guvernare, dacă pot să spun așa, e una care se simte și în procente”, a declarat liderul interimar al PSD, potrivit .

Ce greșeli politice ar fi făcut PSD, potrivit lui Sorin Grindeanu

Grindeanu a admis că partidul a făcut unele greșeli strategice, în special în relația cu Partidul Național Liberal (PNL).

„Anul trecut (…) am crezut prea mult în cuvântul celor de la PNL. Am crezut că atunci când ne-am înțeles să avem liste comune, și așa am avut pentru europarlamentare, deși noi nu prea voiam, și toată lumea ne spunea, bă, dar de ce salvați voi… Pentru că eram într-o coaliție asumată, am hotărât și un calendar de alegeri, am hotărât când vor fi parlamentare, am hotărât că vom avea un candidat unic, cel care stă cel mai bine în sondaje și lucrurile astea au fost hotărâte în coaliție”, a spus Grindeanu.

Potrivit acestuia, ruptura dintre PSD și PNL a dus la o perioadă de instabilitate politică și pierderi de imagine pentru ambele formațiuni.

„Acea greșeală a fost una mare, pentru că din momentul în care s-au sucit și nu au mai respectat ce s-au înțeles cu noi, a început o perioadă de vreo șase luni, după europarlamentare până în prezidențiale și parlamentare, din care și PSD și PNL au pierdut enorm, fiindcă s-a aruncat cu acuze fondate, nefondate, nici nu mai contează, a fost un circ timp de șase luni în care nu a câștigat nimeni. O greșeală enormă făcută și de PSD și de PNL”, a subliniat el.

Ar fi putut PSD evita scăderea în sondaje?

În opinia lui Grindeanu, o altă greșeală majoră a fost lipsa dialogului cu Victor Ponta, fost premier și lider PSD, care a decis să candideze la alegerile prezidențiale.

„Dacă e să vorbim de ultima perioadă, că așa, istoric, sunt multe greșeli făcute de PSD, cred că PSD trebuia să aibă mai multe discuții cu Victor Ponta în a nu candida”, a menționat Grindeanu.