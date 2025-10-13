B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Sorin Grindeanu a recunoscut motivele pentru care PSD a coborât sub 20% în sondaje: „Acea greșeală a fost una mare”

Sorin Grindeanu a recunoscut motivele pentru care PSD a coborât sub 20% în sondaje: „Acea greșeală a fost una mare”

Ana Maria
13 oct. 2025, 08:36
Sorin Grindeanu a recunoscut motivele pentru care PSD a coborât sub 20% în sondaje: Acea greșeală a fost una mare
Sursa foto: Inquam Photos / Mălina Norocea
Cuprins
  1. Ce greșeli politice ar fi făcut PSD, potrivit lui Sorin Grindeanu
  2. Ar fi putut PSD evita scăderea în sondaje?

Președintele interimar al Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a analizat motivele care au dus la scăderea în sondaje a partidului său, o scădere semnificativă, ajungând sub pragul de 20%. Grindeanu a explicat, la Antena 3 CNN, că atât uzura guvernării, cât și câteva greșeli politice majore au contribuit la această situație.

„Sunt multe cauze. Oricât de bine s-a guvernat, sau mai puțin bine, PSD, chiar dacă n-a avut anii PNL-ului la guvernare, totuși din 2012 până în 2025, în 13 ani, PSD a fost vreo 10-11, PNL a avut vreo 11-12, un pic mai mult decât noi, toate aceste lucruri se văd, se simt. Chiar dacă ai făcut tu cei mai mulți kilometri de autostradă, chiar dacă ai mărit pensii-salarii, chiar dacă ai făcut lucruri care trebuia să fie făcute în România, erodarea de la guvernare, dacă pot să spun așa, e una care se simte și în procente”, a declarat liderul interimar al PSD, potrivit Agerpres.

Ce greșeli politice ar fi făcut PSD, potrivit lui Sorin Grindeanu

Grindeanu a admis că partidul a făcut unele greșeli strategice, în special în relația cu Partidul Național Liberal (PNL).

„Anul trecut (…) am crezut prea mult în cuvântul celor de la PNL. Am crezut că atunci când ne-am înțeles să avem liste comune, și așa am avut pentru europarlamentare, deși noi nu prea voiam, și toată lumea ne spunea, bă, dar de ce salvați voi… Pentru că eram într-o coaliție asumată, am hotărât și un calendar de alegeri, am hotărât când vor fi parlamentare, am hotărât că vom avea un candidat unic, cel care stă cel mai bine în sondaje și lucrurile astea au fost hotărâte în coaliție”, a spus Grindeanu.

Potrivit acestuia, ruptura dintre PSD și PNL a dus la o perioadă de instabilitate politică și pierderi de imagine pentru ambele formațiuni.

„Acea greșeală a fost una mare, pentru că din momentul în care s-au sucit și nu au mai respectat ce s-au înțeles cu noi, a început o perioadă de vreo șase luni, după europarlamentare până în prezidențiale și parlamentare, din care și PSD și PNL au pierdut enorm, fiindcă s-a aruncat cu acuze fondate, nefondate, nici nu mai contează, a fost un circ timp de șase luni în care nu a câștigat nimeni. O greșeală enormă făcută și de PSD și de PNL”, a subliniat el.

Ar fi putut PSD evita scăderea în sondaje?

În opinia lui Grindeanu, o altă greșeală majoră a fost lipsa dialogului cu Victor Ponta, fost premier și lider PSD, care a decis să candideze la alegerile prezidențiale.

„Dacă e să vorbim de ultima perioadă, că așa, istoric, sunt multe greșeli făcute de PSD, cred că PSD trebuia să aibă mai multe discuții cu Victor Ponta în a nu candida”, a menționat Grindeanu.

Tags:
Citește și...
Nazare, despre o nouă majorare a TVA în 2026. Ministrul nu exclude categoric astfel de „întâmplări”
Politică
Nazare, despre o nouă majorare a TVA în 2026. Ministrul nu exclude categoric astfel de „întâmplări”
Grindeanu îl dă de gol pe Ilie Bolojan. Ce fac ospătarii pe care premierul îi voia concediați de la Guvern
Politică
Grindeanu îl dă de gol pe Ilie Bolojan. Ce fac ospătarii pe care premierul îi voia concediați de la Guvern
Sorin Grindeanu îl corectează pe Ilie Bolojan. Concedierile colective nu înseamnă reformă
Politică
Sorin Grindeanu îl corectează pe Ilie Bolojan. Concedierile colective nu înseamnă reformă
Alegerile din București se amână pentru primăvară. Ciprian Ciucu acuză jocurile PSD pentru blocarea scrutinului
Politică
Alegerile din București se amână pentru primăvară. Ciprian Ciucu acuză jocurile PSD pentru blocarea scrutinului
Stelian Bujduveanu testează candidatura cu degetul. Interimarul revendică fotoliul de primar general
Politică
Stelian Bujduveanu testează candidatura cu degetul. Interimarul revendică fotoliul de primar general
Stelian Bujduveanu a spus ce are de gând să facă: „După 10 ani de administrație, cred că am dreptul de a gândi că aș putea fi și primar plin la nivelul Municipiului București”
Politică
Stelian Bujduveanu a spus ce are de gând să facă: „După 10 ani de administrație, cred că am dreptul de a gândi că aș putea fi și primar plin la nivelul Municipiului București”
Ludovic Orban: „Călin Georgescu nu s-a născut din neant”. Fostul premier a spus care a fost „decizia catastrofală” luată de Klaus Iohannis
Politică
Ludovic Orban: „Călin Georgescu nu s-a născut din neant”. Fostul premier a spus care a fost „decizia catastrofală” luată de Klaus Iohannis
Diana Șoșoacă: „M-au acuzat că aprind lumânări și dau cu tămâie la morți”. Ce declarații a făcut europarlamentara despre infracțiunile de care este acuzată
Politică
Diana Șoșoacă: „M-au acuzat că aprind lumânări și dau cu tămâie la morți”. Ce declarații a făcut europarlamentara despre infracțiunile de care este acuzată
Diana Șoșoacă, replici acide la adresa lui Călin Georgescu: „Nu ți-e rușine să-ți bați joc de oamenii care te-au votat? Execrabil!”
Politică
Diana Șoșoacă, replici acide la adresa lui Călin Georgescu: „Nu ți-e rușine să-ți bați joc de oamenii care te-au votat? Execrabil!”
Ludovic Orban, despre alegerile prezidențiale din 2024: „Cum nu a putut SRI să vadă așa ceva?”
Politică
Ludovic Orban, despre alegerile prezidențiale din 2024: „Cum nu a putut SRI să vadă așa ceva?”
Ultima oră
08:54 - Cele șapte păcate de moarte, explicate de Părintele Calistrat. Care sunt cele mai grele greșeli și cum ne putem feri de ele
08:48 - Tel Aviv: Sute de oameni așteaptă eliberarea ostaticilor israelieni
08:29 - Românii își petrec vacanțele în țară! Europa ne declară campioni la turism intern: „La noi e atât de frumos”
08:09 - Donald Trump, despre Rusia: „Vor ei să fie lansate rachete Tomahawk în direcţia lor? Nu cred”
07:35 - Guatemala: Douăzeci de membri ai grupării criminale Barrio 18 au evadat dintr-o închisoare
23:53 - România a învins dramatic Austria pe Arena Națională. Unicul gol a fost înscris în minutul 90+4
23:45 - Calendar creștin 13 octombrie. Biserica Ortodoxă prăznuiește „Aducerea moaştelor Sfântului Apostol Andrei la Iaşi”. Creștinii îi pomenesc și pe sfinţii Mucenici Carp, Papil, Agatodor, Agatonica şi Florentie
23:12 - Nazare, despre o nouă majorare a TVA în 2026. Ministrul nu exclude categoric astfel de „întâmplări”
22:30 - Grindeanu îl dă de gol pe Ilie Bolojan. Ce fac ospătarii pe care premierul îi voia concediați de la Guvern
21:58 - Sorin Grindeanu îl corectează pe Ilie Bolojan. Concedierile colective nu înseamnă reformă