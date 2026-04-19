Sorin Grindeanu ii reproșează lui că nu a făcut plângeri penale atunci când a descoperit nereguli în activitatea de . El spune că actualul premier a luat la țintă încă din primele zile ale coaliției.

Sorin Grindeanu face istoria guvernării

Liderul PSD a făcut o trecere în revistă a guvernării din 2020 și până în prezent. Sorin Grindeanu a amintit că România a intrat în deficit excesiv încă din 2020, după primul an de guvernare PNL, când premier era Ludovic Orban. Potrivit spuselor sale, de atunci au fost la guvernare patru premieri PNL și doar unul de la PSD.

În schimb, a arătat el, încă din primele zile ale actualei coaliții, Bolojan și apropiații săi au încercat să arunce întreaga responsabilitate a deficitului pe umerii PSD. Mai mult, amintind de afirmațiile actualului premier despre șobolanii pe care i-a descoperit în cămară, Sorin Grindenu i-a reproșat că nu a făcut plângeri penale atunci când a descoperit nereguli.

„Păi cine a fost cel care a brevetat chestiunea în care s-a spus că noi suntem la guvernare dar nu suntem de acord cu măsurile au fost chiar ei de la început pentru că PSD a fost văzut din prima zi ca adversar, vă aduceți aminte de chestiunea cu deficit. Noi am intrat în deficit excesiv din 2020, de atunci am avut patru premier liberali și unul social-democrat. Doi, dacă ai găsit șobolani, câte plângeri ai făcut?”, a arătat liderul social-democrat.

Reproșuri la adresa lui Bolojan

Sorin Grindeanu îi reproșează lui Ilie Bolojan faptul că a descoperit scurgeri la buget și în loc să le denunțe le-a tăinuit. El a acuzat faptul că caută să vândă întreprinderile profitabile ceea ce echivalează cu vânzarea cămării cu totul.

„Dacă ai găsit scurgeri, la buget, de ce nu ai ieșit să le spui, cine fură? Dacă tot stau așa lucrurile, de ce te-ai gândit pe ultima sută de metri să vinzi companiile profitabile, vinzi cămara cu totul, acolo unde ai zis că ai găsit șobolani. E pură imagine ce s-a întâmplat, o construcție, de ce n-a mers, de ce n-a mers să zică că a găsit șobolanul X, Y, Z. E doar PR, unii pot să mai creadă astfel de abordări”, a spus Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu cere reforme reale

Liderul Sorin Grindeanu susțin că în ultimele luni economia României a fost tratată ca un dosar de insolvență, fără să se aibă în vedere situația românilor.

„E clar că ce s-a întgâmpalt în ultimele zece luni, aceste măsuri… am avut impresia că a fost tratată economia României ca un dosar de insolvență, fără să ții cont că vorbești de oameni, de viețile românilor, dincolo de tăieri care nu și-au dovedit eficacitatea și ne-au dus în situația cu tabloul pe care îl știm. Ca să depășim situația, trebuie să facem primul pas să scurtăm această perioadă, și noi vrem să contribuim”, a spus Grindeanu.

În acest context, liderul social-democrat spune că este nevoie de inițierea și implementarea unor reforme reale, iar nu de ceea ce s-a petrecut până acum.

„După care, am spus la început că trebuie să ne apucăm de advăratele reforme, nu de pseudo-reforme, pentru că ce s-a întâmplat până acum e doar o poveste, greu de încadrat le reforme. Apoi să tratăm mult mai serios tot ce ținde ultimele luni în ce înseamnă PNRR. Semnalele pe care le am nu-s foarte bune, sper să nu fie adevărat că tabloul legat de PNRR nu e bun și s-ar putea să se piardă mulți bani”, a continuat Sorin Grindeanu.