B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Sorin Grindeanu, ciritici la adresa lui Bolojan și a Oanei Țoiu, privind lipsa comunicării pe tema retragerii unei părți a trupelor americane din România: „Este inacceptabil!”

Sorin Grindeanu, ciritici la adresa lui Bolojan și a Oanei Țoiu, privind lipsa comunicării pe tema retragerii unei părți a trupelor americane din România: „Este inacceptabil!”

Elena Boruz
29 oct. 2025, 21:48
Sorin Grindeanu, ciritici la adresa lui Bolojan și a Oanei Țoiu, privind lipsa comunicării pe tema retragerii unei părți a trupelor americane din România: „Este inacceptabil!”
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD. Sursa foto: Captură video - Partidul Social Democrat / Facebook
Cuprins
  1. Sorin Grindeanu: „Este obligația Guvernului României să explice ce se întâmplă”
  2. Liderul PSD: „Ilie Bolojan contribuie la adâncirea confuziei în plan bilateral”
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a transmis un mesaj tranșant la adresa oamenilor politici din fruntea țării, care nu au comunicat detalii despre retragerea unei părți a trupelor americane din România.
Liderul PSD a afirmat că este „inacceptabil ca populația să afle din presa internațională” o astfel de decizie, strâns legată de securitatea națională.

Sorin Grindeanu: „Este obligația Guvernului României să explice ce se întâmplă”

Președintele social-democraților a subliniat faptul că Guvernul este obligat să ofere explicații, cu privire la situația actuală, cu atât mai mult având în vedere că decizia Pentagonului a fost contestată, în Congresul Statelor Unite.
„Anunțul privind retragerea unei părți a trupelor americane din România, într-un moment critic pentru securitatea regională, ridică întrebări serioase.
În lipsa unor explicații pertinente din partea autorităților române, pare că este un regres în relația cu Partenerul Strategic și generează îngrijorări legitime în rândul românilor.
Este inacceptabil ca populația să afle din presa internațională despre o decizie care afectează direct securitatea națională, în timp ce Guvernul României și Ministerul Afacerilor Externe nu comunică nimic. Singurele explicații au venit, în această dimineață, din partea Ministerului Apărării Naționale. Însă, acestea nu au lămurit situația și nu au dat siguranța unor măsuri concrete care să dea garanția unei protecții consistente a teritoriului României.
Având în vedere că decizia Pentagonului a fost contestată oficial în această seară, chiar în Congresul Statelor Unite, cu atât mai mult este obligația Guvernului României să explice ce se întâmplă, ce garanții avem și ce etape urmează”, a transmis Sorin Grindeanu pe Facebook.

Liderul PSD: „Ilie Bolojan contribuie la adâncirea confuziei în plan bilateral”

Grindeanu l-a criticat pe șeful Guvernului pentru lipsa comunicării și a explicat că își dorește o informare oficială în Parlament, din partea acestuia, prin care să fie prezentat un plan de asigurare a capacităților de descurajare și apărare pe Flancul Estic.
„Niciunul dintre actorii instituționali nu vine să lămurească situația și doar creează incertitudini suplimentare, contraproductive în aceste momente.
Ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru, transmite sec poziția unei părți a Congresului SUA. În plus, prim-ministrul Ilie Bolojan nu are niciun mesaj pe această temă de major interes public și contribuie la adâncirea confuziei în plan bilateral.
Singura sa preocupare publică, în aceste zile, a fost desemnarea pentru funcția de vicepremier a unei persoane care, chiar dacă are rezultate în activitatea din societatea civilă, adâncește – prin pozițiile sale anti-americane exprimate anterior – îndoiala în relația cu Partenerul Strategic.
În acest context, solicit de urgență o informare oficială în Parlament din partea prim-ministrului, ministrului Afacerilor Externe și ministrului Apărării, care trebuie să prezinte inclusiv un plan concret de asigurare a capacităților de descurajare și apărare pe Flancul Estic.
Securitatea României și a românilor nu poate fi tratată superficial și cu amatorism politic”, se mai arată în postarea lui Grindeanu.
Tags:
Citește și...
CTP îl desființează pe Sorin Grindeanu: „Lui Grindeanu-Știucă i se fâlfâie coada de doamna Oana Gheorghiu. A fost un prilej perfect, ca și altele, să lovească în Ilie Bolojan” (VIDEO)
Politică
CTP îl desființează pe Sorin Grindeanu: „Lui Grindeanu-Știucă i se fâlfâie coada de doamna Oana Gheorghiu. A fost un prilej perfect, ca și altele, să lovească în Ilie Bolojan” (VIDEO)
Ciprian Ciucu, validat de peste 1.000 de membri PNL pentru candidatura la Primăria Capitalei (VIDEO)
Politică
Ciprian Ciucu, validat de peste 1.000 de membri PNL pentru candidatura la Primăria Capitalei (VIDEO)
Salariile bugetarilor, înghețate în 2026? Lovitură pentru angajații care lucrează la stat! Ce a anunțat Ilie Bolojan
Politică
Salariile bugetarilor, înghețate în 2026? Lovitură pentru angajații care lucrează la stat! Ce a anunțat Ilie Bolojan
Nicușor Dan a semnat decretul de numire a Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier. Depunerea jurământului are loc joi dimineață, la Cotroceni, în prezența prim-ministrului Ilie Bolojan
Politică
Nicușor Dan a semnat decretul de numire a Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier. Depunerea jurământului are loc joi dimineață, la Cotroceni, în prezența prim-ministrului Ilie Bolojan
Liderul deputaților AUR iese la atac: „Premierul să dea explicații pentru haosul fiscal și economic pe care l-a provocat”
Politică
Liderul deputaților AUR iese la atac: „Premierul să dea explicații pentru haosul fiscal și economic pe care l-a provocat”
Reacția lui Alexandru Rogobete în cazul morții doctoriței Ștefania Szabo: „Cauzele pot fi multiple”
Politică
Reacția lui Alexandru Rogobete în cazul morții doctoriței Ștefania Szabo: „Cauzele pot fi multiple”
Prima reacție a lui George Simion, după anunțul retragerii unor soldați americani din România: „Eu v-am spus! Ah, și încă ceva…”
Politică
Prima reacție a lui George Simion, după anunțul retragerii unor soldați americani din România: „Eu v-am spus! Ah, și încă ceva…”
Reducerea trupelor americane din România. Acuzații pentru guvern și președinție (VIDEO)
Politică
Reducerea trupelor americane din România. Acuzații pentru guvern și președinție (VIDEO)
EXCLUSIV: Retragerea americanilor. Este România în pericol? Ce spune un fost șef al Armatei Române (VIDEO)
Politică
EXCLUSIV: Retragerea americanilor. Este România în pericol? Ce spune un fost șef al Armatei Române (VIDEO)
Nicușor Dan, reacție după anunțul privind retragerea trupelor americane. Președintele l-a convocat pe premierul Ilie Bolojan la Cotroceni
Politică
Nicușor Dan, reacție după anunțul privind retragerea trupelor americane. Președintele l-a convocat pe premierul Ilie Bolojan la Cotroceni
Ultima oră
21:55 - Criză în Mallorca! Afacerile locale istorice se închid tot mai des. Care este cauza sesizată de localnici
21:17 - CTP îl desființează pe Sorin Grindeanu: „Lui Grindeanu-Știucă i se fâlfâie coada de doamna Oana Gheorghiu. A fost un prilej perfect, ca și altele, să lovească în Ilie Bolojan” (VIDEO)
21:15 - Cum își menține Angelina Jolie frumusețea spectaculoasă la 50 de ani? Dermatologul său a dezvăluit!
21:07 - CTP: „Să ne ducem să-l gâdilăm sub coadă pe Trump nu e o variantă. O abordare mai imbecilă decât asta e greu de imaginat”. Ce soluție propune gazetarul (VIDEO)
21:05 - Legea nescrisă a șoselelor: Cele 5 reguli esențiale pe care orice șofer trebuie să le respecte zilnic!
20:56 - Tichetele de masă vor fi mai mari din 2026. Care va fi noua valoare și ce beneficii aduce această decizie
20:30 - „Ștefania trăia pentru spital”. Mărturia cutremurătoare a fratelui doctoriței care a murit în camera de gardă
20:30 - Ciprian Ciucu, validat de peste 1.000 de membri PNL pentru candidatura la Primăria Capitalei (VIDEO)
20:09 - Medici din Capitală, reținuți în legătură cu moartea unui pacient cu arsuri
20:09 - Șefii comisiilor de Apărare din Congresul SUA se opun retragerii parțiale a trupelor americane din România: „România a fost un aliat puternic. Această decizie transmite un semnal greșit Rusiei”