Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a transmis un mesaj tranșant la adresa oamenilor politici din fruntea țării, care nu au comunicat detalii despre retragerea unei părți a trupelor americane din România. Liderul PSD a afirmat că este „inacceptabil ca populația să afle din presa internațională” o astfel de decizie, strâns legată de securitatea națională. Sorin Grindeanu: „Este obligația Guvernului României să explice ce se întâmplă” Președintele social-democraților a subliniat faptul că Guvernul este obligat să ofere explicații, cu privire la situația actuală, cu atât mai mult având în vedere că decizia Pentagonului , în Congresul Statelor Unite.

„Anunțul privind retragerea unei părți a trupelor americane din România, într-un moment critic pentru securitatea regională, ridică întrebări serioase.

În lipsa unor explicații pertinente din partea autorităților române, pare că este un regres în relația cu Partenerul Strategic și generează îngrijorări legitime în rândul românilor.

Este inacceptabil ca populația să afle din presa internațională despre o decizie care afectează direct securitatea națională, în timp ce Guvernul României și Ministerul Afacerilor Externe nu comunică nimic. Singurele explicații au venit, în această dimineață, din partea Ministerului Apărării Naționale. Însă, acestea nu au lămurit situația și nu au dat siguranța unor măsuri concrete care să dea garanția unei protecții consistente a teritoriului României.

Având în vedere că decizia Pentagonului a fost contestată oficial în această seară, chiar în Congresul Statelor Unite, cu atât mai mult este obligația Guvernului României să explice ce se întâmplă, ce garanții avem și ce etape urmează”, a transmis Sorin Grindeanu pe

Liderul PSD: „Ilie Bolojan contribuie la adâncirea confuziei în plan bilateral”

Grindeanu l-a criticat pe șeful Guvernului pentru lipsa comunicării și a explicat că își dorește o informare oficială în Parlament, din partea acestuia, prin care să fie prezentat un plan de asigurare a capacităților de descurajare și apărare pe Flancul Estic.

„Niciunul dintre actorii instituționali nu vine să lămurească situația și doar creează incertitudini suplimentare, contraproductive în aceste momente.

Ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru, transmite sec poziția unei părți a Congresului SUA. În plus, prim-ministrul Ilie Bolojan nu are niciun mesaj pe această temă de major interes public și contribuie la adâncirea confuziei în plan bilateral.

Singura sa preocupare publică, în aceste zile, a fost desemnarea pentru funcția de vicepremier a unei persoane care, chiar dacă are rezultate în activitatea din societatea civilă, adâncește – prin pozițiile sale anti-americane exprimate anterior – îndoiala în relația cu Partenerul Strategic.

În acest context, solicit de urgență o informare oficială în Parlament din partea prim-ministrului, ministrului Afacerilor Externe și ministrului Apărării, care trebuie să prezinte inclusiv un plan concret de asigurare a capacităților de descurajare și apărare pe Flancul Estic.