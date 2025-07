Sorin Grindeanu, despre propunerile pentru pachetele de măsuri fiscale: „Sunt lucruri care trebuie corectate. Noi nu suntem de acord cu această abordare” (VIDEO)

, președintele interimar al PSD, a susținut o declarație de presă în care a anunțat că a avut întâlniri cu colegi din PSD (președinți de Consilii județene și primari de municipiu) pentru a discuta despre ul de măsuri pentru administrație. De asemenea, s-a întâlnit cu sindicatele și miniștrii pentru a discuta propunerile pentru „pachetul 2” de măsuri.

„Am chemat miniștrii pentru a discuta câteva din propunerile pe care dorim să le facem pentru pachetul 2”

“Am avut pe parcursul acestei zile întâlniri cu colegi din PSD, o parte dintre ei au fost la întâlnirea cu premierul Ilie Bolojan, de la ora 01:00, și anume, președinți de Consilii județene și primari de municipiu, pentru a discuta lucruri legate de pachetul pe administrație anunțat, în mare, vineri, de către ministrul Cseke Attila.

Am avut întâlniri și cu sindicate, am chemat miniștrii pentru a discuta câteva din propunerile pe care dorim să le facem pentru pachetul 2. Sunt aceleași, dar le-am detaliat și le vom prezenta în coaliție. Sunt lucruri, în primul rând, care trebuie corectate din pachetul 1, acele excese, fie că se referă la veteranii de război, la deținuții politici și la mame sau propunerile de care am spus sau am amintit în Parlament, pentru taxarea multinaționalelor, pentru taxarea capitalului repatriat din România către țările de origine a multinaționalelor, că vorbim de legea insolvenței, că vorbim de controale mai bune ale ITM-ului pe acea zonă estimată de noi la 1,4 milioane de locuri de muncă la gri și negru, că vorbim de ANAF – și aici am avut discuții lungi astăzi cu reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, pe ceea ce înseamnă ANAF, digitalizare și toate lucrurile de care auzim de foarte mult timp, unde lucrurile nu au înaintat foarte bine în ultimii ani.

Acum, înainte de a vă răspunde la întrebări, mai vreau să fac o precizare, cea legată de o hârtie care a plecat vineri în teritoriu sau sâmbătă, dacă nu mă înșel, de la Ministerul Dezvoltării către autoritățile locale privind suspendarea investițiilor până la sfârșitul anului. Vorbim de aproape 2700 sau în jur de 2700 de investiții, apă, canal, gaz și drum.

Eu nu prea sunt și noi nu suntem de acord cu această abordare. Trebuie ca fiecare investiție în parte să fie analizată. Trebuie să vedem dacă nu cumva costurile de conservare sunt mai mari decât ceea ce ar însemna efortul bugetar acum, pentru a finaliza acea investiție și sigur, da, trebuie să vedem și să facem o analiză dacă, până la urmă, măsurile din primul pachet își ating ținta pe care ne-am propus-o, cea de reducere a deficitului. Mă aștept să fim chemați a contribui și cu măsuri pentru relansarea economiei și am pregătit un pachet de măsuri din acest punct de vedere și se lucrează pentru că altfel o să intrăm într-un cerc vicios.

Tot tăiem, tot adăugăm taxe în plus și ajungem în recesiune economică, ceea ce nu ne dorim. Să știți că nu se colectează mai bine. Sunt și au fost în luna iunie sub plan. Lucrurile nu merg cum trebuie pe zona de ANAF și de aceea am și făcut în ultima săptămână cel puțin 2 sau 3 apeluri la noua conducere să își schimbe ritmul de lucru și să încerce să îndrepte toate lucrurile care nu au mers bine”, a declarat Grindeanu.