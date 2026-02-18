B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Sorin Grindeanu, despre relația cu Ilie Bolojan. Ce-i desparte pe cei doi parteneri de guvernare

Sorin Grindeanu, despre relația cu Ilie Bolojan. Ce-i desparte pe cei doi parteneri de guvernare

Adrian Teampău
18 feb. 2026, 23:05
Sorin Grindeanu, despre relația cu Ilie Bolojan. Ce-i desparte pe cei doi parteneri de guvernare
Sorin Grindeanu, președintele PSD, și premierul Ilie Bolojan, președintele PNL. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Sorin Grindeanu, liderul PSD, a vorbit despre relația pe care o are cu premierul Ilie Bolojan. El a explicat care este diferența dintre ei și de ce se ajunge la dispute pe măsurile de guvernare.

Sorin Grindeanu, despre Ilie Bolojan

Liderul PSD spune că relația cu Ilie Bolojan este mai degreabă instituțională, mai ales că au viziuni diferite asupra guvernării. Sorin Grindeanu a declarat că nu face schimb de inimioare pe grupurile de WhatsApp, cu actualul premier, sugerând că sunt în relații, mai curând reci. El a fost întrebat cum l-ar caracteriza pe colegul de coaliție însă a evitat să dea un răspuns concret.

„Îl ştiu pe Ilie Bolojan dinainte de a fi prim-ministru, am o relaţie instituţională cu domnia sa. Ce spun public îi spun şi în privat domnului Ilie Bolojan, nu suntem cu inimioare trimise pe grupuri de WhatsApp”, a răspuns preşedintele PSD la Digi 24.

În schimb, Grindeanu a spus ce-l diferențiază de Bolojan și de ce, în multe cazuri, nu sunt pe aceeași lungime de undă. El a precizat că nu împărtășește viziunea premierului care ia măsuri fără să le analizeze și fără să se gândească la consecințele pe care le produce cu acestea. În opinia sa, în astfel de situații este recomandat să analizezi și să măsori de mai multe ori înainte să tai.

„Vă spuneam mai devreme că avem viziuni diferite şi prin tot ceea ce am spus că am fi făcut diferit noi faţă de ceea ce s-a întâmplat, cel puţin din septembrie încoace, cred că am întărit. Poate uneori atitudinea asta mai de felcer, care mai întâi taie şi după aceea măsoară, e una cu care nu rezonez. Nu fac lucrurile în forma asta. Măsor foarte bine şi după aceea iau decizii de tăiere”, a spus liderul PSD.

Subiectele discutate la Palatul Cotroceni

În acest context, Sorin Grindeanu a vorbit și despre întâlnirea pe care politicenii coaliției au avut-o cu președintele Nicușor Dan, la Cotroceni. El a trecut în revistă principalele subiecte discutate precizând că toată lumea a fost interesată să rezolve lucruri şi să deblocheze anumite subiecte.

„S-a discutat și despre buget, şi despre lucruri care nu ţin de buget. Dar despre partea legislativă, de exemplu, am discutat şi avea o preocupare legată de legea aceasta, şi absolut necesară, care e pe parcurs parlamentar, femicidul, şi a cerut amănunte”,  a explicat liderul PSD.

Potrivit spuselor sale, președintele a informat reprezentanții partidelor de coaliție cu dorința Administrației Prezidențiale de a se implica mai mult în ajutorul acordat pentru palestinienii din Fâșia Gaza.

„Președintele ne-a informat despre o dorinţă a Administraţiei Prezidenţiale, la care sunt absolut deschis, să mărim ajutorul pe care România l-a dat în Gaza. Ştiţi că noi am reuşit să ne ocupăm de 120 de copii pe care i-am adus în țară, împreună cu însoţitorii, undeva la 300 de persoane. Și atunci e vorba de un angajament de a mări numărul acesta undeva până la 1.000. Domnul preşedinte ne-a expus opinia domniei sale şi am fost de acord”, a spus Grindeanu.

Tags:
Citește și...
Ministrul Apărării liniștește militarii după decizia CCR privind pensiile. Ce diferențe invocă între armată și sistemul judiciar
Politică
Ministrul Apărării liniștește militarii după decizia CCR privind pensiile. Ce diferențe invocă între armată și sistemul judiciar
Nazare salută decizia CCR privind pensiile magistraților și miza economică a reformei. Ce efecte vede Ministerul Finanțelor
Politică
Nazare salută decizia CCR privind pensiile magistraților și miza economică a reformei. Ce efecte vede Ministerul Finanțelor
Ilie Bolojan a convocat miniștrii în ședință. Ce conține ordinea de zi a guvernului
Politică
Ilie Bolojan a convocat miniștrii în ședință. Ce conține ordinea de zi a guvernului
Ilie Bolojan respinge ideea unui împrumut FMI. Ce spune despre perioada de austeritate
Politică
Ilie Bolojan respinge ideea unui împrumut FMI. Ce spune despre perioada de austeritate
Curtea de Apel București „îngrijorată” de efectele reformei pensiilor magistraților. Ce riscuri vede pentru funcționarea justiției
Politică
Curtea de Apel București „îngrijorată” de efectele reformei pensiilor magistraților. Ce riscuri vede pentru funcționarea justiției
Bolojan a anunțat ce se întâmplă cu norma de hrană a militarilor, în urma discuțiilor din ultimele zile: „A fost o discuţie în două runde”
Politică
Bolojan a anunțat ce se întâmplă cu norma de hrană a militarilor, în urma discuțiilor din ultimele zile: „A fost o discuţie în două runde”
Ilie Bolojan pregătește schimbări în primării: „Cheltuielile se fac din banii cetățenilor”. Ce i-a anunțat pe edili
Politică
Ilie Bolojan pregătește schimbări în primării: „Cheltuielile se fac din banii cetățenilor”. Ce i-a anunțat pe edili
Guvernul extinde reforma pensiilor speciale către Armată și Interne. Bolojan: „Trebuie corectate lucrurile”
Politică
Guvernul extinde reforma pensiilor speciale către Armată și Interne. Bolojan: „Trebuie corectate lucrurile”
Ilie Bolojan a anunțat ce va urma după decizia CCR privind pensiile speciale. Care sunt următorii pași
Politică
Ilie Bolojan a anunțat ce va urma după decizia CCR privind pensiile speciale. Care sunt următorii pași
Cumulul pensie-salariu, din nou pe agenda premierului. Ce schimbări ia în calcul Guvernul Bolojan
Politică
Cumulul pensie-salariu, din nou pe agenda premierului. Ce schimbări ia în calcul Guvernul Bolojan
Ultima oră
23:18 - Ministrul Apărării liniștește militarii după decizia CCR privind pensiile. Ce diferențe invocă între armată și sistemul judiciar
23:18 - Cum încearcă China să compenseze lipsa forței de munca prin inteligența artificială
22:38 - Marina Almășan se confruntă cu probleme de sănătate. Ce spune prezentatoarea tv despre simptome:„Eu, una, ard“
22:36 - Închirierile turistice intră într-o nouă etapă de reglementare în România. Ce schimbări pregăteşte ministerul pentru proprietari
22:35 - Insomnia provoacă probleme sistemului digestiv. Concluziile îngrijorătoare ale unui studiu medical
21:57 - Nazare salută decizia CCR privind pensiile magistraților și miza economică a reformei. Ce efecte vede Ministerul Finanțelor
21:54 - CTP, după decizia CCR privind pensiile speciale: „Pentru prima dată, caracatița Savonea a primit o lovitură în cap. Ăsta este un eveniment istoric” (VIDEO)
21:54 - Ilie Bolojan a convocat miniștrii în ședință. Ce conține ordinea de zi a guvernului
21:49 - Topul celor mai periculoase drumuri naționale din România: Zonele cu cele mai mari riscuri
21:22 - Inundații în județul Argeș. Apa unui lac s-a revărsat într-o gospodărie din orașul Costești. Autoritățile au evacuat opt persoane