Sorin Grindeanu, liderul PSD, a vorbit despre relația pe care o are cu premierul Ilie Bolojan. El a explicat care este diferența dintre ei și de ce se ajunge la dispute pe măsurile de guvernare.

Sorin Grindeanu, despre Ilie Bolojan

Liderul PSD spune că relația cu este mai degreabă instituțională, mai ales că au viziuni diferite asupra . Sorin Grindeanu a declarat că nu face schimb de inimioare pe grupurile de WhatsApp, cu actualul premier, sugerând că sunt în relații, mai curând reci. El a fost întrebat cum l-ar caracteriza pe colegul de coaliție însă a evitat să dea un răspuns concret.

„Îl ştiu pe Ilie Bolojan dinainte de a fi prim-ministru, am o relaţie instituţională cu domnia sa. Ce spun public îi spun şi în privat domnului Ilie Bolojan, nu suntem cu inimioare trimise pe grupuri de WhatsApp”, a răspuns preşedintele PSD la Digi 24.

În schimb, Grindeanu a spus ce-l diferențiază de Bolojan și de ce, în multe cazuri, nu sunt pe aceeași lungime de undă. El a precizat că nu împărtășește viziunea premierului care ia măsuri fără să le analizeze și fără să se gândească la consecințele pe care le produce cu acestea. În opinia sa, în astfel de situații este recomandat să analizezi și să măsori de mai multe ori înainte să tai.

„Vă spuneam mai devreme că avem viziuni diferite şi prin tot ceea ce am spus că am fi făcut diferit noi faţă de ceea ce s-a întâmplat, cel puţin din septembrie încoace, cred că am întărit. Poate uneori atitudinea asta mai de felcer, care mai întâi taie şi după aceea măsoară, e una cu care nu rezonez. Nu fac lucrurile în forma asta. Măsor foarte bine şi după aceea iau decizii de tăiere”, a spus liderul PSD.

Subiectele discutate la Palatul Cotroceni

În acest context, Sorin Grindeanu a vorbit și despre întâlnirea pe care politicenii coaliției au avut-o cu , la Cotroceni. El a trecut în revistă principalele subiecte discutate precizând că toată lumea a fost interesată să rezolve lucruri şi să deblocheze anumite subiecte.

„S-a discutat și despre buget, şi despre lucruri care nu ţin de buget. Dar despre partea legislativă, de exemplu, am discutat şi avea o preocupare legată de legea aceasta, şi absolut necesară, care e pe parcurs parlamentar, femicidul, şi a cerut amănunte”, a explicat liderul PSD.

Potrivit spuselor sale, președintele a informat reprezentanții partidelor de coaliție cu dorința de a se implica mai mult în ajutorul acordat pentru palestinienii din Fâșia Gaza.

„Președintele ne-a informat despre o dorinţă a Administraţiei Prezidenţiale, la care sunt absolut deschis, să mărim ajutorul pe care România l-a dat în Gaza. Ştiţi că noi am reuşit să ne ocupăm de 120 de copii pe care i-am adus în țară, împreună cu însoţitorii, undeva la 300 de persoane. Și atunci e vorba de un angajament de a mări numărul acesta undeva până la 1.000. Domnul preşedinte ne-a expus opinia domniei sale şi am fost de acord”, a spus Grindeanu.