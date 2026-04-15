Sorin Grindeanu iese, din nou, la rampă după două săptămâni de tăcere: „trei vești proaste”. Anunțul mazilirii lui Ilie Bolojan

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, se folosește de datele transmise de FMI și Comisia Europeană despre economia românească și consideră că acestea sunt ”o radiografie-șoc pentru România”. Și vinovat este nimeni altul decât Ilie Bolojan.

Sorin Grindeanu reia tema mazilirii lui Bolojan

”Trei vești proaste pentru economie ne arată clar și concret de ce România are nevoie urgent de o resetare care să schimbe actuala direcție greșită a țării.

Inflația în luna martie a ajuns la 10%. Consumul s-a prăbușit total în februarie, pentru a șaptea lună consecutiv. Iar Fondul Monetar Internațional a înjumătățit prognoza de creștere economică a României – la doar 0,7%.

Aceasta nu este propagandă politică, ci sunt date reale, o radiografie-șoc, ce ne arată că economia se prăbușește accelerat și românii o duc din ce în ce mai rău.

De aceea – a continua să iei măsuri împotriva propriului popor este o greșeală. Iar acest lucru trebuie reparat rapid!”, scrie Sorin Grindeanu, arătând cu degetul spre Ilie Bolojan.

Grindeanu, secondat de Câciu, împotriva lui Ilie Bolojan

Ca nu cumva să își lase șeful singur, Adrian Câciu, fost ministru al Finanțelor, a venit și el cu date care să îl ajute pe Grindeanu în debarcarea lui Ilie Bolojan.

„Cea mai drastică scădere a nivelului de trai al românilor de la criza financiară din 2008 până în prezent!!!

În doar 9 luni Planul Bolojan a provocat cea mai mare cădere a puterii de cumpărare a salariilor din ultimii 15 ani.

Sunt 8 luni de scădere consecutivă a puterii de cumpărare a salariilor.

Puterea de cumpărare a salariului mediu a scăzut 9 luni cu 8,2%.

În industrie și Construcții, puterea de cumpărare a scăzut cu 6,4%.

Ultimele date oficiale INS indică cea mai mare scădere a puterii de cumpărare pentru profesori – în perioada mai 2025 – februarie 2026!

În învățământ există o cădere record a puterii de cumpărare, minus 15%!

În administrație, minus 14%!

În sănătate, minus 10%!

Acest model trebuie schimbat!

Este modelul sărăcirii populatiei!

Inacceptabil!

Pa, Bolojan!”, scrie Câciu.

Ce a anunțat FMI

(FMI) şi-a redus la jumătate prognoza privind creşterea economiei României în acest an, înrăutăţind, totodată, şi estimările legate de evoluţia inflaţiei şi a şomajului.

Economia României este aşteptată acum să crească cu 0,7% în 2026, comparativ cu un avans de 1,4% estimat în toamnă, potrivit celui mai recent raport FMI privind perspectivele economiei mondiale.

În ceea ce priveşte preţurile de consum, FMI preconizează o inflaţie medie de 7,8% în România în acest an, peste rata de 6,7% estimată în raportul din octombrie.

Pe piaţa muncii, rata şomajului este preconizată la 6% în 2026, în creştere cu 0,2 puncte procentuale, de la o rată de 5,8% estimată anterior.