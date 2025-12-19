B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Sorin Grindeanu îi dă replica lui Ilie Bolojan. „Nu mă încurc într-o hârtie pe care e scris protocolul coaliției” (VIDEO)

Sorin Grindeanu îi dă replica lui Ilie Bolojan. „Nu mă încurc într-o hârtie pe care e scris protocolul coaliției” (VIDEO)

Adrian A
19 dec. 2025, 14:32
Sorin Grindeanu îi dă replica lui Ilie Bolojan. Nu mă încurc într-o hârtie pe care e scris protocolul coaliției (VIDEO)
Cuprins
  1. Grindeanu nu se încurcă în protocol
  2. Șeful PSD vrea neapărat să o dea afară pe Diana Buzoianu

Sorin Grindeanu îi dă replica lui Ilie Bolojan după ce liderul PNL a anunțat că vrea sancțiuni pentru cei care încalcă protocolul coaliției de guvernare. Șeful PSD spune că ar vota oricând o moțiune împotriva unui ministru care nu își face treaba, chiar dacă intră în război cu partidul din care respectivul ministru face parte.

Grindeanu nu se încurcă în protocol

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că social-democraţii nu vor fi încurcaţi de o hârtie precum protocolul coaliţiei şi a adăugat că poate trebuie facute pârghii mai bune ca atunci când avem un ministru care face un management prost, cum e cel de la Mediu, să poată fi schimbat, chiar dacă se opune partidul din care provine.

”Nu ştiu ce are în cap, când spune aceste lucruri, dar poate facem pârghii mai bune ca atunci când avem un ministru care face un management prost, cum e cel de la Mediu, să poată fi schimbat, chiar dacă se opune partidul din care provine. Fiindcă, în acest moment, suntem în această situaţie. Avem un ministru al Mediului care şi-a dovedit incompetenţa, care a avut un vot în Senat pe o moţiune, care, eu cred că nu mai poate continua.

Nu avem pârghii în protocol prin care să reglăm aceste lucruri, ceea ce nu e în regulă. Şi, eu cred că e cazul să lăsăm la o parte orgolii politice, să propunem oameni care să ocupe funcţii în guvern care ştiu ce au de făcut, şi nu să se specializeze la locul de muncă, şi să înveţe să fie ministru după ce au depus jurământul, aşa cum e la Mediu, şi, după aceea, lucrurile, sigur, vor merge mai bine”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Șeful PSD vrea neapărat să o dea afară pe Diana Buzoianu

Grindeanu spune ar vota din nou o moţiune împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu.

”Mai spun o dată, dacă ar fi să votăm în fiecare săptămână, în fiecare zi, o moţiune, aşa cum s-a votat în Senat, împotriva doamnei Buzoianu, o să o facem. Pentru că nu o să ne încurce o hârtie, atâta timp cât, în partea cealaltă, am avut peste 100.000 de oameni fără apă. Iar, incompetenţa unui ministru nu stă într-un protocol de acest tip. Nu o să pun în balanţă niciodată aceste lucruri, în acest mod.”, a declarat Sorin Grindeanu.

